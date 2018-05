So Ji Sub lần đầu tiên ghé thăm cô hàng xóm Park Shin Hye kể từ khi vào rừng sống

Tuy 2 ngôi sao nổi tiếng So Ji Sub và Park Shin Hye cùng chuyển vào rừng sống trong chương trình "Little House in The Forest" nhưng mỗi người sống ở một căn nhà riêng cách xa nhau.

Từ đầu chương trình đến giờ, khán giả cũng chưa được thấy khoảnh khắc 2 diễn viên xuất hiện cùng nhau. Nhưng ở tập tiếp theo, So Ji Sub đã khiêng đồ đi ngang qua nhà "cô hàng xóm" Park Shin Hye và đây cũng là lần đầu 2 người chạm mặt.

So Ji Sub khuân đồ ghé thăm cô hàng xóm Park Shin Hye