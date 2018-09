Sở hữu vẻ đẹp độc lạ, đây là 2 cựu thí sinh "Next Top Model" được diễn cho "Victoria's Secret Show 2018"!

Việc được trình diễn cho show nổi y đình đám nhất thế giới "Victoria's Secret" là điều mong ước của bất kỳ người mẫu nào và các cô gái xuất thân từ các phiên bản "Next Top Model" cũng vậy. Hằng năm, các cựu thí sinh "Next Top Model" đều rầm rộ đổ về casting nhưng ngoại trừ Á quân phiên bản Nga - Kate Grigorieva thì vẫn chưa có thêm ai may mắn được diễn cho "Victoria's Secret".

Á quân phiên bản Nga - Kate là gương mặt hiếm hoi diễn cho "Victoria's Secret"

Tuy nhiên, ở mùa "Victoria's Secret 2018", có đến 2 gương mặt da màu xuất thân từ "Next Top Model" được lựa chọn trình diễn, đó là Winnie Harlow và Duckie Thot.

Winnie Harlow (trái) và Duckie Thot

Winnie Harlow mắc phải căn bệnh bạch biến từ nhỏ nên sở hữu làn da loang lổ vô cùng đặc biệt. Cô nàng được Tyra Banks phát hiện trên mạng xã hội và mời tham gia casting cho "America's Next Top Model 21" rồi lọt vào nhà chung. Tuy bị loại khá sớm nhưng Winnie cũng sớm nhận được tấm vé "hồi sinh" để quay trở lại và chính thức bị loại ở top 6. Cách đây không lâu, Winnie vừa lên tiếng vạch trần sự thật về "America's Next Top Model".

Có thể nói, Winnie Harlow là gương mặt nổi tiếng nhất trong dàn thí sinh tham gia "Next Top Model" nên việc cô được chọn diễn cho "Victoria's Secret" cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Winnie Harlow được Tyra Banks phát hiện và lọt vào top 6 "America's Next Top Model" màu 21

Cô nàng sở hữu làn da đặc biệt

Hình ảnh Winnie đi casting cho "Victoria's Secret"

Gương mặt thứ 2 được chọn trình diễn cho "Victoria's Secret" là top 3 "Australia's Next Top Model 2013" Duckie Thot. Cô nàng này là thí sinh da màu đầu tiên lọt vào vòng Chung kết ở phiên bản này.

Duckie nổi lên như một hiện tượng trong thời gian gần đây khi sở hữu gương mặt cùng làn da tuyệt đẹp. Cô sở hữu nhiều yếu tố đắt giá để được lựa chọn như hợp đồng quảng cáo cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, lượng followers khủng lên đến con số 1 triệu trên instagram, được truyền thông quốc tế gọi là "Black Barbie Doll" và nhận được sự ủng hộ từ nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Naomi Campbell & Rihanna.

Duckie là thí sinh da màu đầu tiên lọt vào Chung kết "Australia's Next Top Model"

Cô nàng sở hữu gương mặt...

...cùng vóc dáng cực đẹp