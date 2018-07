"Skyscraper": Phiên bản siêu anh hùng khiếm khuyết thử thách tiền đình khán giả

Tháng 7 này bên cạnh những bộ phim siêu anh hùng của người lành lặn như Ant-Man and the Wasp, Mission Impossible: Fallout (lại bảo Tom Cruise là người thường đi, anh ta nhảy từ trên máy bay xuống đấy), khán giả còn được thưởng thức một siêu phẩm khác mang tên Skyscraper (Toà Tháp Chọc Trời). Điểm đặc biệt là trung tâm của bộ phim là một anh chàng (The Rock aka Dwayne Johnson) cùng cú nhảy phi thường với... một cái chân giả.

Trailer "Skyscraper" (Tòa Tháp Trọc Trời) - Dự kiến khởi chiếu 13.07.2018

Bộ phim ciay quanh nhân vật cựu lãnh đạo Đội cứu hộ FBI và cựu chiến binh Mỹ Will Sawyer (The Rock). Nghỉ việc trong quân đội, anh sống đuề huề với vợ con trên toà tháp Ngọc cao 255 tầng với công việc làm bảo vệ cho toà nhà. Thế nhưng khi toà tháp bị tấn công và bốc cháy dữ dội, Will phải chiến đấu để cứu thoát gia đình mình khỏi biển lửa bằng mọi giá.

Toà tháp Ngọc cao tới hơn 1000 mét nằm ở rìa Cửu Long bên rìa cảng Victoria nổi tiếng của Hồng Kông.

Ngôi sao của dòng phim hành động The Rock

Về cơ bản, ý tưởng của Skyscraper gần giống như Die Hard: một anh chàng leo lên toà tháp chọc trời để cứu gia đình. Tuy nhiên điểm khác biệt của hai tác phẩm là Bruce Willis không bị... cụt chân. Nhân vật của The Rock là cựu binh sĩ FBI Will Sawyer người sẽ phải xả thân để cứu gia đình đang kêu khóc trong khi toà tháp đang cháy nổ đì đùng. Người ta hay nói mọi chuyện đều ổn khi có The Rock.

Quả vậy, với thân hình đô vật và thần thái Từ Hải, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nam ngôi sao này đều khiến cho khán giả yên tâm vì người hùng đã tới đây rồi. Ngay cả khi đó là quái vật tấn công, những cuộc đua tử thần hay thậm chí là trò chơi điện tử, Dwayne Johnson cũng là ngôi sao sáng nhất, bảo chứng cho sự an toàn của những nhân vật còn lại.

Skyscraper là nỗ lực của nhà làm phim trong việc đưa đến một The Rock không trọn vẹn, một người anh hùng khiếm khuyết đối mặt với những thử thách mà người lành còn phải sợ hãi. Nếu như phiên bản The Rock lành lặn có thể nhổ cả toà tháp và lắc văng hết tụi khủng bố ra ngoài, thì The Rock với chiếc chân giả trong Toà Tháp Chọc Trời phải khiến người ta tin rằng con đường làm người hùng tàn tật có thể dài hơn một chút nhưng chắc chắn là khả thi. Trong tay The Rock thì một chiếc chân giả cũng là vũ khí. Như chúng ta đã nói, với The Rock thì không gì là không thể.

Ý tưởng gốc trong bối cảnh nhan nhản phim làm lại

Skyscraper hứa hẹn sẽ là bộ phim người đóng nguyên bản (original live-action) có doanh thu cao kỷ lục vào năm 2018 với mở màn dự kiến khoảng 32 triệu đô. Trong bối cảnh màn ảnh bị thống trị bởi các tác phẩm làm lại, hậu truyện, ngoại truyện, thì một bộ phim dù na ná Die Hard trộn với The Towering Inferno đi chăng nữa vẫn là một ý tưởng gốc đáng chào đón. Skyscraper có thể nối gót San Andreas trở thành một phim gốc thắng lợi tiếp theo của The Rock trong mùa hè. Còn nhớ năm 2015, San Andreas đã thu về 474 triệu đô doanh thu nội địa với kinh phí 110 triệu đô.

Toà tháp Ngọc mang tiếng là có an ninh tốt nhất thế giới thì nay bốc cháy ngùn ngụt

Đây cũng sẽ là một phép thử đối với The Rock sau hai tác phẩm đáng thất vọng Baywatch và Rampage. Nếu Skyscraper thành công, nam ngôi sao sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng của mình trong các ý tưởng điện ảnh mới mẻ thay vì các dự án chuyển thể. Chứng kiến người hùng nhào lộn, đu bám trên một độ cao như thế, khán giả cũng sẽ được thử thách tiền đình mỗi khi nhân vật lỡ nhìn xuống dưới.

Tác phẩm của đạo diễn Rawson Marshall Thurber dự kiến sẽ ra mắt các khán giả Việt Nam từ ngày 13/7/2018.