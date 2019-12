"Siêu kình ngư" Huy Hoàng khiến mẹ rơi nước mắt trước khi phá kỷ lục SEA Games 30

Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games 400m bơi hỗn hợp | SEA Games 30.

Huy Hoàng không phải đến SEA Games 30 mới tỏa sáng. Anh chàng đã nổi lên từ ba năm nay như một tài năng hiếm có của bơi lội Việt Nam. Chẳng được đi tập huấn nước ngoài từ nhỏ như nhiều VĐV bơi lội khác, Huy Hoàng bơi bằng cái bản năng của người con vùng sông nước, cùng nỗ lực, nghị lực phi thường của cậu trai miền Trung nước lũ mong đổi đời, thoát khỏi đói nghèo.



Ngôi nhà nhà của "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hiện nay đã khá khang trang, không còn sập sệ như những ngày Huy Hoàng còn nhỏ. Dù con trai là vận động viên nổi tiếng với nhiều thành tích đáng tự hào về cho Quốc gia, ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học vẫn gắn bó đời mình với nghề đánh bắt trên sông Gianh. Nhìn ông Vinh, bà Học cần cù bên con đò nhỏ ven sông làm người ta liên tưởng đến những giờ bơi không biết mệt mỏi của Huy Hoàng trong những ngày chuẩn bị cho SEA Games.

Huy Hoàng có gương mặt khá giống bố, nhất là nụ cười. Nụ cười của Hoàng trên bục nhận HCV SEA Games giống hệt cách ông Vinh cười vui khi người ta nhắc về con trai của mình. Trong một video phỏng vấn, ông Vinh đầy yêu thương tâm sự rằng Huy Hoàng là niềm tự hào của gia đình, của xã, của huyện, của cả tỉnh Quảng Bình về tài năng bơi lội. Nhưng ít ai biết rằng bố Huy Hoàng đồng ý để con lên Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Quảng Bình từ khi còn nhỏ cũng chỉ vì có thể giúp gia đình đỡ được miệng ăn. Nghe mà cay mắt.

Bố mẹ Huy Hoàng hiện nay vẫn gắn bó với con đò bên sông Gianh.

Trong kí ức của bà Nguyễn Thị Học, mẹ Huy Hoàng, câu nói khiến bà rơi nước mắt mỗi lần nghĩ đến là tâm sự của Hoàng sau 3 năm đi học bơi lội: "Con tập rất mệt, nhiều lúc mệt mà không muốn ăn uống. Nếu con không phải là con của bố mẹ thì con đã từ bỏ rồi". Cậu bé 10 tuổi khi ấy đã giấu bố mẹ những khổ cực của bản thân chỉ vì lo bị bố mẹ gọi về rồi lại tiếp tục những ngày tháng ngụp lặn ven sông với con đò và gia đình 8 miệng ăn.

Tuổi thơ sống trên những con đò chật chội, chứng kiến những cơn lũ dữ cuốn phăng mái nhà của gia đình, Huy Hoàng khát khao vươn lên để đỡ đần bố mẹ chuyện kinh tế. Những nỗ lực và khát khao ấy giúp Huy Hoàng vượt qua hoàn cảnh để dần dần thành công với đam mê bơi lội của mình.

Anh chàng đã thành công ở SEA Games 29, giành HCB ASIAD 2018, HCV tại Đại hội thể thao trẻ thế giới 2018. "Kình ngư" người Quảng Bình cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất dự Olympic 2020. Ở SEA Games 30 đang diễn ra, Huy Hoàng cũng đang đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ.



Cụ thể, tại chung kết cự ly 400m tự do nam, Huy Hoàng đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 49 giây 08, đồng thời phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 3 phút 50 giây 56 do VĐV Malaysia giữ trước đó). Ngoài ra, kỷ lục ở nội dung bơi 1500m tại SEA Games do Huy Hoàng xác lập năm 2017 đã được chính anh xô đổ. Tối 5/12, Nguyễn Huy Hoàng đem về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam với thành tích 14 phút 58 giây 14 ở nội dung 1500m tự do nam, nhanh hơn 20 giây so với thành tích trước đó của chính anh. Chứng kiến Huy Hoàng tỏa sáng và vượt qua chính mình như vậy, người làm cha mẹ chắc chắn sẽ vui mừng và tự hào biết bao.

Bố mẹ Huy Hoàng mang theo những khắc khổ của một đời người.

Dòng sông Gianh với những con lũ dữ đã gắn liền với tuổi thơ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Đến nay bố mẹ Huy Hoàng vẫn gắn bó với con đò, sông nước.