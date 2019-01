SEVENTEEN luyện fan thành rapper, hét fanchant cổ vũ muốn tắt thở

Nhóm nhạc SEVENTEEN gần đây thường xuyên làm các fan Kpop phải "há hốc mồm" vì để lại rất nhiều ấn tượng đậm sâu. Chưa kịp hết giật mình vì khả năng nhảy nhót đồng bộ 13 người như một thì mới đây, cả idol lẫn fandom nhà SEVENTEEN làm các non-fan phải gật gù cảm thán vì trình độ... hát fanchant.

Dành cho ai chưa biết thì fanchant là một trong những nét văn hoá fandom rất thú vị của Kpop. Khi idol biểu diễn, các fan ở dưới sẽ cùng hô to cổ vũ bằng cách hát theo một vài từ, một vài đoạn hoặc hô to tên các thành viên trong phần nhạc dạo làm điểm nhấn. Idol trên sân khấu nghe fanchant cũng trở nên hưng phấn mà biểu diễn máu lửa hơn rất nhiều. Mỗi bài hát sẽ có một phần fanchant riêng, có thể do fandom tự bàn với nhau, nhưng đa số fanchant như thế nào đều do công ty quản lý hoặc idol chuẩn bị sẵn cho fandom.

Nhưng mà thường thì người ta chỉ đọc một vài từ, hô hào nhấn nhá một chút thôi cho có không khí nhiệt liệt tí. Còn fan của SEVENTEEN thì sao? Xem xong loạt video này các fandom khác cũng xin là phải nể Carat (tên FC của SEVENTEEN) vài phần.

Nhóm có 13 thành viên, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi mà fanchant hô đủ 13 tên thành viên 1 lượt rồi lại lượn lại 1 vòng nữa đọc ngược lại cả 13 tên ấy?? Ôi như nào?? Muốn huấn luyện fan thành rapper hay gì?

Thế mà Carat bằng sự yêu thương với SEVENTEEN, vẫn miệt mài thuộc được và hát theo như muốn tắt thở luôn. Thật sự đáng khâm phục!!

Mời bạn thưởng thức, và nếu thích thì thử sức một lần với fanchant của nhóm này xem sao.

Vâng, Carat đọc fanchant bài "Getting Closer" của nhóm 1 lượt 13 tên thành viên theo thứ tự rồi thêm 1 lần nữa theo thứ tự ngược lại...

Fan SEVENTEEN đọc fanchant nhanh như rapper... (Nguồn: twitter)

Nếu bạn tự hỏi ai là người nghĩ ra trò fanchant như vậy, thì xin thưa chính là các anh idol đó ạ. Họ còn làm hẳn video hướng dẫn fanchant cho fan cơ...

SEVENTEEN hướng dẫn fanchant bài hát Oh My!

Cơ mà fan thì hô to dõng dạc hào hùng như thế. Nếu thử là idol đọc fanchant không cần giấy thì sao?? SEVENTEEN có lúc còn quên tên các thành viên trong nhóm...

Khi SEVENTEEN học fanchant

Để mà nói về đẳng cấp fanchant trong số các fandom hiện nay của Kpop thì Carat không về số 2 thì không nhóm nào dám nhận số 1!!

Đẳng cấp fanchant của CARAT - fandom nhóm SEVENTEEN. (Nguồn: Jiny Cà Rốt).

SEVENTEEN còn hướng dẫn fanchant lên trầm xuống bổng nữa chứ, định huấn luyện training fan để debut làm idol luôn hay gì??