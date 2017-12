Selena, Emma Watson và Địch Lệ Nhiệt Ba đều bại trận trước 1 mỹ nhân lai châu Á trong cuộc chiến nhan sắc 2017

Như mọi năm, trang The Independent Critics lại vừa đưa ra danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017. Trong đó là những sao nữ nổi tiếng hàng đầu lảng giải trí thế giới như Selena Gomez, Emma Watson, Địch Lệ Nhiệt Ba, Park Shin Hye, các thành viên SNSD... Nhưng vượt lên trên tất cả để đứng vị trí số 1 là nữ diễn viên Liza Soberano đến từ Philippines.

Liza Soberano của Philippines đứng đầu BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017.

Bố là người Philippines, mẹ là người Mỹ, Liza Soberano mang vẻ đẹp hòa trộn giữa nét quyến rũ của phương Tây và sự mềm mại, dịu dàng của người châu Á. Cô nàng sinh năm 1998 đang là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Philippines, qua những bộ phim như My Ex and Whys, Everyday I Love You, Just the Way You Are,...

Nhan sắc mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới 2017.

The Independent Critics là trang web phê bình nổi tiếng được hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Năm nay là lần thứ 28 trang này thống kê ra danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Một số ngôi sao khác được liệt kê trong Top 100 năm nay:

2. Thylane Blondeau (Pháp)

3. Tzuyu (Đài Loan)

8. Cúc Tịnh Y (Trung Quốc)

14. Emma Watson (Anh)

15. Lisa (Thái Lan)

18. Jennie Kim (Hàn Quốc)

22. Gal Gadot (Israel)

26. Địch Lệ Nhiệt Ba (Trung Quốc)

27. Emilia Clarke (Anh)

29. Chloe Grace Moretz (Mỹ)

32. Lee Sung Kyung (Hàn Quốc)

40. Taeyeon (Hàn Quốc)

49. Lâm Duẫn (Trung Quốc)

51. Suzy (Hàn Quốc)

56. Selena Gomez (Mỹ)

58. Lily Collins (Anh - Mỹ)

63. Barbara Palvin (Hungary)

69. Jessica Jung (Hàn Quốc)

74. Katherine Langford (Úc)

88. Park Shin Hye (Hàn Quốc)

99. Kyulkyung/Chu Khiết Quỳnh (Trung Quốc)

100. Cara Delevingne (Anh)