SBS Gayo Daejun 2017: Black Pink hóa Wonder Girls quá xuất sắc!

Chiều tối ngày 25/12, lễ hội âm nhạc cuối năm SBS Gayo Daejun đã chính thức được diễn ra với sự tham gia của hàng loạt idolgroup đình đám như EXO, BTS, TWICE, Black Pink, WINNER, IU, Wanna One, Red Velvet, GOT7, G-Friend, v.v… Sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm của SBS rất được người hâm mộ quan tâm bởi sự đầu tư hoành tráng và những màn trình diễn kết hợp giữa các nghệ sỹ hàng đầu.



Các ngôi sao Kpop hàng đầu thế giới – BTS vẫn là idolgroup được chú ý nhất tại các lễ trao giải, lễ hội âm nhạc cuối năm 2017. Khán giả không ngừng hò hét và choáng ngợp trước các sân khấu mà BTS đem đến. Nhóm đã trình diễn các bản hit trong thời gian qua của mình như "MIC DROP (Remix)", "DNA" và "Not Today".

"MIC DROP Remix" – BTS

Đáng chú ý còn có thể kể đến màn cover "So Hot" (Wonder Girls) quá xuất sắc đến từ Black Pink. Phần nhạc được mix bởi The Black Label khiến bản hit huyền thoại của girlgroup nhà JYP trở nên mới lạ nhưng vẫn giữ được giai điệu gây nghiện ban đầu. Ngoài "So Hot", Black Pink còn đem đến ca khúc "làm mưa làm gió" trong năm qua của nhóm – "As If It’s Your Last".

"As If It’s Your Last" – Black Pink

"So Hot" – Black Pink

Bên cạnh Black Pink, đàn anh cùng nhà của nhóm WINNER cũng chiêu đãi khán giả bản cover "Haru Haru" (Big Bang) đầy cảm xúc. Tất nhiên, WINNER không thể nào không trình diễn "Really Really" – bản hit công phá các BXH trong thời gian dài.

"Haru Haru" (Big Bang) – WINNER

SBS Gayo Daejun chẳng thể nào thiếu đi nhóm nữ hàng đầu hiện nay – TWICE. Trong sắc trắng tinh khôi, "vườn hoa" nhà JYP đã thể hiện 2 bản hit gần đây nhất: "Heart Shaker" và "Likey". Bên cạnh đó, 4 thành viên Nayeon, Dahyun, Mina và Momo cũng có sân khấu đặc biệt với bản cover "Now" của đàn chị Fin.K.L.

"Now" (Fin.K.L) – Dahyun, Nayeon, Mina, Momo (TWICE)

Ngoài 2 ca khúc khá quen thuộc "Energetic" và "Burn It Up", dàn trai đẹp bước ra từ Produce 101 mùa 2 – Wanna One đã tái hiện ca khúc "We Are The Future" của H.O.T trên sân khấu của SBS Gayo Daejun 2017.

"We Are The Future" (H.O.T) – Wanna One

"Burn It Up" – Wanna One

"Energetic" - Wanna One

Các mỹ nam hàng đầu Kpop - Jinyoung, Bambam, Yugyeom (GOT7), Doyoung, Taeyong và Yuta (NCT 127) khuấy động sân khấu với bản cover "Hey! Come On 2017" (Shinhwa).

"Hey! Come On 2017" - Jinyoung, Bambam, Yugyeom (GOT7), Doyoung, Taeyong và Yuta (NCT 127)

Khán giả hoàn toàn chìm đắm vào giọng hát trong trẻo của "nữ hoàng nhạc số" IU qua 2 ca khúc "Dlwlrma" và "Through The Night".

"Dlwlrma" – IU

"Through The Night" – IU

Giọng hát chính trong các idolgroup hàng đầu hiện nay – Jihyo (TWICE), Rosé (Black Pink), Sungjae (BTOB), Jaehwan (Wanna One) và Yuju (G-Friend) cùng hòa giọng trong bài hát chào mừng Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 – "Butterfly".

"Butterfly" - Jihyo (TWICE), Rosé (Black Pink), Sungjae (BTOB), Jaehwan (Wanna One) và Yuju (G-Friend)

BTOB khiến khán giả "sởn da gà" khi đem cả dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu "Missing You". Màn trình diễn của các chàng trai nhà Cube được đánh giá rất cao bởi Kpop fan theo dõi SBS Gayo Daejun 2017.

"Missing You" – BTOB

Không chỉ gây xao xuyến với nhan sắc "nghiên nước nghiên thành" ở khu vực thảm đỏ, các mỹ nhân nhà SM – Red Velvet không khiến fan thất vọng khi với 2 màn trình diễn đầy hoàn hảo – "Red Flavor" và "Peek-A-Boo".

Năm nay, EXO đem đến những sân khấu vô cùng mạnh mẽ và hào nhoáng với "Ko Ko Bop", "Run To This" và "Power".

"Run This" – EXO

Ngoài ra, một số idolgroup khác như NCT 127, GOT7, G-Friend, Sunmi, Uhm Jung Hwa, v.v… đã giúp lễ hội âm nhạc của SBS trở nên trọn vẹn hơn khi đem đến các bài hát của mình trong năm qua. Kết thúc SBS Gayo Daejun, người hâm mộ sẽ còn được thưởng thức thêm nhiều sân khấu hấp dẫn hơn nữa trong sự kiện âm nhạc cuối năm của 2 nhà đài còn lại KBS và MBC.

"Poison 2017" – Uhm Jung Hwa & Sunmi