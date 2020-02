Sau nửa thập kỉ đấu tranh ròng rã, Kesha chính thức thua kiện Dr.Luke vì sự im lặng của Katy Perry?

Sau nhiều năm ròng rã theo dõi vụ kiện tụng giữa Kesha và Dr. Luke, thì mới đây, chúng ta cũng đã có thể biết được phán quyết ban đầu của tòa án: Kesha đã nắm chắc phần thua trước Dr. Luke, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng này.

Theo đó, cách đây vài giờ, tòa án New York đã tuyên án hai tội danh: thứ nhất, Kesha đã phạm tội phỉ báng Dr. Luke bằng việc nhắn tin cho Lady Gaga để kể về chuyện Katy Perry bị ông cưỡng hiếp và tội danh thứ hai, vi phạm hợp đồng âm nhạc kí kết ban đầu với Dr. Luke.

Vụ kiện giữ Kesha và Dr.Luke kéo dài hàng năm trời cuối cùng cũng đã có những phán quyết đầu tiên.

Thẩm phán Jennifer G. Schechter cho biết: Kesha đã đưa ra một tuyên bố sai sự thật với Lady Gaga về Gottwald (tên thật của Dr. Luke) và việc này được xác định là sự xúc phạm danh dự đến cá nhân nhà sản xuất âm nhạc. Không hề có bằng chứng về việc Gottwald lạm dụng Katy Perry. Thêm vào đó, việc tuyên bố sai sự thật với một người, ở đây là Lady Gaga (thông qua tin nhắn), là đủ xác định để quy trách nhiệm pháp lý.

Trong vụ kiện này, một tình tiết vô cùng quan trọng chính là việc Kesha đã khẳng định cô đã nói với Lady Gaga về việc Katy Perry cũng đã bị cưỡng hiếp bởi Dr. Luke. Tuy nhiên, cả Lady Gaga lẫn Katy Perry đều từ chối đứng về phía Kesha, thậm chí Katy Perry còn khẳng định không hề có chuyện cô bị Dr. Luke lạm dụng.



Kesha và Katy Perry thuở còn thân thiết, cả hai đều từng là "gà cưng" của Dr. Luke.

Thẩm phán New York cũng từ chối nguyện vọng cuối cùng của Kesha với Dr. Luke - xoay quanh việc giải thoát nữ ca sĩ khỏi những điều khoản hợp đồng với hãng thu âm KMI của Dr. Luke. Hãng đĩa này vẫn thu lợi nhuận từ tác quyền các ca khúc của Kesha. Như vậy, yêu cầu của nữ ca sĩ về vấn đề thu hồi bản quyền các ca khúc do cô thể hiện dưới trướng của hãng đĩa này cũng đã bị từ chối.

Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt Kesha phải nộp khoản tiền hơn 373 nghìn USD, đây là tiền lãi phát sinh từ số tiền 1.3 triệu USD tác quyền mà Kesha đã trả muộn khi sử dụng các ca khúc của cô nhưng thuộc về bản quyền của hãng đĩa.

Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn khi ekip pháp lý của Kesha lên tiếng: "Chúng tôi không đồng tình với ý kiến của tòa. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng." ngược lại với tuyên bố của phía Dr. Luke "chứng minh những hành động của Kesha là sai... đồng thời tìm kiếm việc khắc phục hậu quả cho Dr. Luke, gia đình và sự nghiệp của anh sau khi bị Kesha bịa đặt về việc lạm dụng tình dục". Bên cạnh đó, việc Dr. Luke kiện Kesha về tội công kích cá nhân của anh trong lúc Kesha khởi kiện Dr. Luke giai đoạn 2014 - 2017 vẫn chưa được tòa án đưa ra quyết định cuối cùng.

Vụ kiện giữa Dr. Luke và Kesha đã kéo dài hơn nửa thập kỉ. Cụ thể, vào năm 2014, Kesha kiện Dr. Luke vì bị nhà sản xuất này cưỡng hiếp trong quá trình hai bên hợp tác trong phòng thu, bao gồm cả dùng cử chỉ hành động lẫn quấy rối bằng lời nói. Cô đã gửi đơn kiện lên tòa án nhưng sau 18 tháng vụ kiện kết thúc với phần thắng nghiêng về nhà sản xuất âm nhạc khi tòa đã không tìm ra được bằng chứng cụ thể và xác thực.

Kesha sau đó buông bỏ vụ kiện vào năm 2017, khi cơ hội đảo ngược phán quyết của tòa gần như là bất khả, cũng như việc đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc theo đuổi vụ việc này - đồng thời cô muốn tập trung đi lại con đường nghệ thuật.

Kesha bật khóc trước phán quyết của tòa vào năm 2017.

Sau đó, nữ ca sĩ đã bỏ nghệ danh cũ (Ke$ha) để sử dụng cái tên Kesha như hiện tại - nhưng kể từ đó, sự nghiệp âm nhạc của Kesha lâm vào bế tắc, khó phát triển được bằng lúc còn hợp tác với Dr. Luke. Cũng nên biết, các bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ: "Tik Tok", "We R Who We R", "Die Young",... đều được Dr. Luke thực hiện cho Kesha.



Không thể phủ nhận việc chính Dr. Luke là người đã khiến sự nghiệp Kesha thăng hoa.

Mọi chuyện tưởng đã có thể êm xuôi thì đến tháng 5/2018, Dr. Luke kiện ngược lại Kesha đòi bồi thường thiệt hại hình ảnh, danh dự với số tiền lên đến 50 triệu USD. Được biết, chính vì vụ kiện này, Dr. Luke đã bị ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp bị hãng Sony đơn phương kết thúc hợp đồng, Kemosabe Records - hãng đĩa thu âm của anh phải đóng cửa, cũng như việc rất nhiều nghệ sĩ khác từ chối hợp tác vì cáo buộc lạm dụng Kesha - gia đình của anh cũng đã nhận không ít sự chỉ trích và "khủng bố" từ cộng đồng.