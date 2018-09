Sau Dua Lipa, lại có thêm “phù thủy” EDM muốn hợp tác cùng Black Pink?

Vào ngày 8/9, DJ Snake đã bay đến Hàn Quốc để biểu diễn cho "Spectrum Festival'' tại Sân vận động Olympic Jamsil. Khi đến sân bay quốc tế Incheon, anh đã chia sẻ một bức ảnh quảng cáo của Black Pink ("Black Pink chào đón bạn đến Hàn Quốc") trên Instagram cá nhân.

Hình ảnh được đăng tải trên story instagram của DJ Snake

Khi một fan gửi tin nhắn trực tiếp nhắc đến Black Pink, DJ này đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc high-five mà không giải thích gì thêm. Dù chỉ là dấu hiệu "nhỏ nhoi" nhưng cũng khiến cộng đồng Blink bất ngờ và phỏng đoán rằng có vẻ anh cũng sẵn sằng cho 1 sự kết hợp với "gà cưng" nhà YG. Điều này càng chứng tỏ sức hút của 4 nàng "hắc hường" trên thị trường âm nhạc quốc tế.

DJ nước Pháp trả lời tin nhắn liên quan đến BlackPink

DJ Snake được biết đến như một trong những "phù thủy" EDM của âm nhạc thế giới khi là người chắp bút cho vô số hit "khủng" của các ca sĩ hàng đầu US-UK. Một số ca khúc đã làm lên tên tuổi của DJ nước Pháp có thể kể đến như "Turn Down For What" (2013), "Lean On" (2015) hay "Let Me Love You" (2016),..

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi tuyên bố rõ ràng hơn thì người hâm mộ cũng sẽ sớm được thưởng thức một trong những màn kết hợp đáng mong chờ nhất nửa cuối năm nay giữa BlackPink và "biểu tượng nữ quyền" mới Dua Lipa.

Tham khảo: AK