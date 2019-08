Sắc hè rực rỡ với BST dây đeo phá cách của Hublot Big Bang One Click

Với Hublot, thế giới đồng hồ cao cấp và công nghệ tiên tiến là sự thử thách đầy thú vị. Không chỉ đẩy mạnh nghiên cứu và sáng tạo những thiết kế đồng hồ mới, các chất liệu mới mà Hublot còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến những chiếc dây đeo. Với việc tạo ra những chiếc Big Bang với tính năng One Click độc quyền, Hublot hiểu rằng những chiếc đồng hồ của mình không chỉ mang mục đích chỉ thời gian mà còn mang đến cả phong cách sống cho chủ nhân. Đó chính là lí do những phiên bản khác nhau của những chiếc dây đeo One Click luôn được ra mắt và đổi mới.



Hublot đã nắm bắt thành công những nhu cầu cơ bản của phái đẹp về tính linh hoạt, luôn thay đổi để khẳng định sự độc nhất của mình

Để chào đón mùa hè năm nay, bộ sưu tập dây đeo One Click mới được sử dụng hiệu ứng ba chiều nhằm phản chiếu màu sắc đa dạng mùa hè, hoặc được trang trí bởi logo theo phong cách nghệ thuật Pop art. Chỉ bằng một nút bấm, những chiếc dây đeo này đã mang đến cho Big Bang một nét riêng về sự độc đáo, phong phú từ bản dây da cá sấu, dây da bê và cả dây cao su. Với cấu trúc dệt thổ cẩm, tương tự như vòng đeo tay tình bạn, phiên bản dây One Click năm nay mang đủ các sắc thái rực rỡ của màu vàng, cam cho đến gam màu lạnh của xanh ngọc.

Không chỉ hướng đến phái đẹp, Hublot cũng mang đến bộ sưu tập dây đeo mới mang phong cách năng động với những mẫu Big Bang Unico của phái mạnh. Bộ dây cao su theo phong cách Pop Art

Bộ dây đeo One Click mang hiệu ứng 3D ấn tượng sẽ là món phụ kiện không thể thiếu cho các quý cô tại những buổi tiệc sôi động

Bằng việc tạo ra tính năng thay dây nhanh One Click, một hệ thống đã được cấp bằng sáng chế cho phép người đeo thay đổi dây theo chỉ bằng một nút bấm, Hublot đã mang đến cho các quý cô cơ hội để tự làm mới mình mỗi ngày.

Sự thanh lịch được chú trọng đến từng chi tiết trên mỗi chiếc dây đeo. One Click là một chức năng độc quyền của Hublot được cấp bằng sáng chế, khéo léo cho phép người đeo thay đổi dây đeo trên các thiết kế của Big Bang 39, 42, 45 mm chỉ bằng một nút bấm, biến đổi một cỗ máy thời gian thành một phụ kiện độc đáo để phù hợp với trang phục và cá tính người đeo. Cách tiếp cận mang tính vượt trội này trong giới đồng hồ cao cấp trở thành độc bản riêng, một diện mạo cá tính của Hublot.

Bộ dây đeo cá tính được tạo nên từ kĩ nghệ thêu và những loại vải tốt nhất từ vùng St. Gallen, Thụy Sĩ

Truyền thống dệt may ở vùng St. Gallen bắt nguồn từ thời Trung Cổ, và thị trấn này đã nổi tiếng khắp phương Tây nhờ vào loại vải linen được sản xuất tại đây. Trong cuộc cách mạng công nghiệp, St.Gallen đã thực sự cất cánh, với việc phát minh ra chiếc máy thêu bởi Joshua Heilman. Chính nghệ thuật thêu cơ khí này đã đưa cái tên St. Gallen nổi tiếng khắp thế giới, giúp mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất Thụy Sĩ cuối thế kỉ 19 là những sản phẩm thêu từ nơi đây. Hublot cùng triết lí "Art of Fusion" rõ ràng không thể bỏ qua niềm tự hào khi được kết hợp cả 2 truyền thống này trên đứa con của mình.

