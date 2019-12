Sa Pa đã có tuyết, Hà Nội đón gió đông và đây là những ca khúc đang được cộng đồng mạng tíu tít chia sẻ để hoà vào không khí lạnh lẽo tháng 12

Hôm nay nghe tin "Sa Pa sắp có tuyết" mà hội những người yêu thích mùa đông không thể ngồi yên. Chỉ có lên xứ Bắc bây giờ ta mới có thể cảm nhận được "cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh" khiến những người đang sống xứ nóng thấy ghen tị đôi phần.

Nhưng mà đừng chớ vội buồn, nếu không thể tự cảm nhận mùa đông bằng da bằng xương và bằng những tấc thịt của chính mình thì bạn có thể... lên FB và nhìn newsfeed để thấy những bài hát dưới đây được chia sẻ rộng rãi thay cho cách lan truyền mùa đông đến muôn nơi. Dưới đây là tuyển tập những ca khúc được chia sẻ rất nhiều vào những ngày gió đông đầu mùa, cứ "đến hẹn lại lên" y như cách "All I Want For Christmas Is You" của Mariah Carey "trồi lên" mỗi dịp Giáng sinh đến vậy.

Lạnh - Khổng Tú Quỳnh, Tony Việt

Đúng như tên gọi của ca khúc, bản hit của Khổng Tú Quỳnh nghe thôi đã thấy rất... lạnh ngay từ cái tên. Cơ mà, điều đặc biệt là trong phần lời của bài hát này không có một từ "lạnh" nào, nhưng lại xuất hiện rất nhiều..."tuyết", từ "tuyết đơn côi" cho đến "tuyết không vui". Có lẽ không ít người thắc mắc tại sao "công chúa dâu tây" không đặt tên bài hát là "Tuyết"! Không biết đây có phải dụng ý của cô nàng hay không, chỉ thả một từ "lạnh" ở tiêu đề rồi khiến người nghe lạnh bằng đủ loại tuyết! Độc đáo như vậy ai chơi lại Khổng Tú Quỳnh cơ chứ!

Lạnh | Khổng Tú Quỳnh | Vietnam Top Hits

Cô Bé Mùa Đông

Đây vốn là một bản hit đình đám Vpop những năm 2000, làm nên tên tuổi của Thuỷ Tiên và Đăng Khôi. Sau 17 năm, Thuỳ Chi và Trung Quân Idol quyết định làm mới lại ca khúc vốn đã rất quen thuộc trong lòng khán giả yêu nhạc. Nhưng dù là bản gốc hay bản cover làm mới thì ca khúc "Cô Bé Mùa Đông" vẫn là ca khúc cứ đến dịp trời lành lạnh là cô gái nào cũng muốn gọi mình là "cô bé mùa đông" hết...

Mỗi lần Thùy Chi cất giọng lên là khán giả phải cảm thấy lạnh người vì... quá cao! Lại hợp tác cùng Trung Quân Idol nữa nên bản cover cứ phải gọi là "chới với" đối với người nghe nhạc. Ngược lại, bản gốc của Đăng Khôi và Thuỷ Tiên thì lại có phần mộc mạc hơn, tâm tình hơn và gợi dậy nhiều cảm xúc về một thời ca khúc làm "điên đảo" giới trẻ.

Cô Bé Mùa Đông - Đăng Khôi & Thủy Tiên

Cô Bé Mùa Đông | Thùy Chi ft. Trung Quân Idol | Official MV Lyric

Chuyện Của Mùa Đông - Hà Anh Tuấn

Sáng tác này của Phạm Toàn Thắng được "đo ni đóng giày" cho Hà Anh Tuấn. Nhưng dù giọng hát của anh chàng có trầm ấm tới đâu cũng không thể ngăn nổi bầu không khí rất... lạnh lẽo và cô đơn của ca khúc. Không chỉ viết về mùa của sự lạnh giá, "Chuyện Của Mùa Đông" mà Hà Anh Tuấn kể với khán giả còn rất da diết và mang đến một câu chuyện tình buồn, rất hợp để các bạn trẻ "sodeep" về đêm. Cuộc sống đã quá vội vã rồi, chẳng mấy khi có cơ hội vừa nghe nhạc vừa được tự sự với chính mình như thế nên chẳng trách mà ca khúc "Chuyện Của Mùa Đông" được rất nhiều người chia sẻ mỗi dịp đông về.

[SEE SING & SHARE - Tập 6] Chuyện Của Mùa Đông - Hà Anh Tuấn

Mùa Đông - Erik

Cùng với "Sau Tất Cả", "Mùa Đông" là một trong hai ca khúc thuộc debut single của Erik. Từ "mùa đông" lặp đi lặp lại khiến người nghe dù muốn hay không cũng sẽ thấy cả một bầu trời mùa đông ùa về trong ca khúc! Tuy nhiên, phần điệp khúc với giai điệu tươi sáng khác hẳn phần đầu, giống như ánh nắng xuất hiện giữa ngày đông, làm cho bài hát dù có vẻ rất "lạnh lẽo" nhưng không, người ta chia sẻ ca khúc này là bởi muốn tìm một chút hơi ấm ấy mà...

MONSTAR (ERIK) - 'MÙA ĐÔNG (WINTER)' (Official Audio)

Đông - Trúc Nhân

Quả là một thiếu sót lớn nếu nhắc tới mùa đông mà không nhắc tới sáng tác của Vũ Cát Tường đã từng được Trúc Nhân thể hiện rất xuất sắc. Học trò của Thu Minh cũng khiến người nghe phải... "lạnh sống lưng" khi nghe anh hát bởi sự "quái" của mình. Thậm chí tiếng cười ngẫu hứng của Trúc Nhân trong những phần trình diễn cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy "lạnh gáy" bất kể đó là mùa gì! Nhưng không thể phủ nhận đó là cái chất rất riêng chỉ có Trúc Nhân mới có thể làm được.

Dù là ca khúc đã ra mắt được một thời gian dài, nhưng nếu bạn tìm kiếm các ca khúc về mùa đông, "Đông" của Trúc Nhân vẫn sẽ hiện lên trong top tìm kiếm cho mà xem. Bởi đặt tên độc một chữ đánh thẳng vào chủ đề thế cơ mà!

TRÚC NHÂN - ĐÔNG - GIỌNG HÁT VIỆT - VÒNG LIVESHOW 9 - SEASON 1

Let It Go ("Frozen" OST) - Idina Menzel



Bản soundtrack huyền thoại của hiện tượng công chúa Disney "Frozen" khiến người nghe lạnh từ lúc... xem phim cho tới lúc nghe nhạc phim. Dù chẳng có một chữ lạnh hay mùa đông hay bất kì điều gì liên quan, nhưng chỉ riêng việc là bản OST của bộ phim "Frozen" (băng giá) thôi là đã đủ khiến khán giả nhớ tới mỗi khi đông về. Hình ảnh bắn ra tuyết của Elsa rồi đóng băng cả toà lâu đài chắc chắn vẫn luôn là những hình ảnh minh hoạ hiện lên ngay lập tức khi nhắc tới "Let It Go".

Tên phim nghe thôi đã muốn hóa "băng giá", còn bài hát tiếp tục khiến người nghe "lạnh người" vì nốt cao chót vót. Đúng là không lo mùa đông năm nay không lạnh, chỉ sợ thiếu vắng Disney mà thôi!

FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK

Into The Unknown ("Frozen 2" OST) - Idina Menzel, AURORA

Không để thua người chị em "Let It Go", Frozen 2 năm nay ra mắt vào dịp cuối năm và "hứng trọn" những ngày đầu đông. Và ca khúc cũng được đánh giá khá cao cùng với bộ OST chất lượng, chỉ trừ có bộ phim là không đạt được hiệu ứng như phần 1...

Nhưng thôi, hãy trở lại với những nốt cao gây "rùng mình" khiến gió lạnh tràn vào cả màng phổi của bạn. Khác với "Let It Go", "Into the Unknown" trong "Nữ hoàng băng giá 2" mang đến không khí "lạnh giá" hơn, với giai điệu dồn dập và những màn hit nốt cao "rợn tóc gáy" hơn. Disney mà về số hai thì không ai dám về nhất trong cuộc đua đưa khán giả cảm nhận các cung bậc của sự... lạnh lẽo!