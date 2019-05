Rebel Wilson - nàng béo "lầy" nhất Hollywood chia sẻ màn Before - After giảm 18kg, biến chuyện không thể thành có thể

Sự đáng yêu pha chút hài hước luôn là yếu tố ghi điểm của Rebel Wilson trong mắt công chúng. Cô nàng "siêu lầy" này đã từng góp mặt trong một số bộ phim hài nổi tiếng như Pitch Perfect, How To Be Single, Isn't It Romantic... và mới đây là quý cô lừa đảo trong The Hustle.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng niềm đam mê đóng phim được "cháy" hết mình trong các vai diễn nên Rebel đã thu về một lượng fan không nhỏ trong cuộc sống của mình. Rebel chưa bao giờ cảm thấy tự ti về số cân nặng hiện tại, bởi cũng chính nhờ ngoại hình thừa cân như vậy mới giúp cô tạo ấn tượng trong lòng khán giả.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Rebel cho biết, cô bị mất cân bằng nội tiết tố nên tăng cân mất kiểm soát hơn người bình thường. Từng có khoảng thời gian, Rebel đã vượt quá 1 tạ bởi cô không thể ngừng ăn đồ ngọt. Cô có thể ăn mọi lúc mọi nơi, bất kể là khi buồn hay vui và điều đó giúp Rebel cảm thấy rất thoải mái. Dù vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, Rebel bắt đầu lên kế hoạch giảm cân từ năm 2016 và sau đó thì cô đã giảm được khoảng 18kg, lấy lại thân hình cân đối, săn chắc hơn.

Trong xuyên suốt quá trình giảm cân, đây là những điều được Rebel tuân thủ và áp dụng hàng ngày để đạt được hiệu quả giảm cân như mong muốn:

Ăn chính với thịt nạc, hải sản

Thay vì đồ bơ sữa hay những món đồ ăn nhanh như ngày trước, Rebel đã chuyển sang một chế độ ăn với nguồn protein là chủ yếu. Cô chọn ức gà, hải sản... cùng quả bơ hay dầu olive để thu nạp thêm nguồn chất béo lành mạnh cho cơ thể. Những loại thực phẩm này cũng đóng vai trò giúp cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, ngăn chặn cảm giác thèm ăn trong ngày.

Bổ sung nhiều chất xơ trong các bữa ăn hàng ngày

Với chế độ ăn giảm cân của Rebel, cô không tính toán quá kỹ lượng calories mình thu nạp vào hàng ngày mà chú trọng tới việc bổ sung nhiều chất xơ. Theo đó, Rebel chọn trái cây và rau củ là những loại thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn của mình. Với hàm lượng vitamin và chất xơ dồi dào như vậy, cơ thể cô dần được cải thiện và tạo cảm giác no lâu hơn ngày trước để không còn muốn ăn vặt bất kỳ món gì nữa.

Ăn vặt bằng những món lành mạnh

Nếu ngày trước, Rebel có thể ăn uống vô tư với những món mình yêu thích như bánh ngọt, đồ bơ sữa thì hiện tại, cô lại tìm tới những món ăn vặt lành mạnh hơn rất nhiều. Mỗi khi đói, Rebel sẽ chọn ăn một số loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh như hạnh nhân, hạt điều... Nhờ đó, cơ thể cô không bị tích mỡ dư thừa và các bó cơ cũng trở nên săn chắc hơn.

Uống nhiều nước trong ngày

Nước chính là thứ giúp cơ thể Rebel thải độc tốt hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Bên cạnh đó, nước cũng giúp cân bằng cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa từ bên trong tốt hơn. Do vậy, Rebel thường chú trọng rất nhiều trong việc uống nước hàng ngày để cải thiện sức khỏe cơ thể.

Chạy bộ, chơi tennis, tập gym mỗi ngày

Tất nhiên, song song với chế độ ăn uống sẽ không thể thiếu việc tập luyện trong quá trình giảm cân. Rebel chia sẻ rằng, cô thường xuyên tham gia vào các hoạt động đi bộ đường dài và từng giảm được gần 4kg sau chuyến đi 4 ngày. Ngoài chăm đi bộ, Rebel còn rất thích chơi tennis, kết hợp cùng việc chạy bộ.

Dù bận rộn nhưng Rebel vẫn dành từ 3 - 4 ngày trong tuần để tập gym. Mỗi buổi tập thường kéo dài khoảng 30 phút nên giúp lượng calories được đốt cháy tốt hơn. Cứ dần dần, Rebel tăng cường độ tập luyện trong ngày lên để cơ thể thích nghi với cường độ này.

Ngoài tuân thủ những điều trên, Rebel cũng dành thời gian cho cơ thể được nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân bằng những chuyến đi chơi xa giúp cân bằng cuộc sống. Rebel khẳng định, việc tự tin, yêu thương bản thân chính là nguồn động lực không nhỏ giúp cô lột xác và cải thiện vóc dáng hoàn hảo lên từng ngày.

Source (Nguồn): Burnthefat4me, Jrautomotivemachine