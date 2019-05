Rất nhiều người có thứ này ở cùng vị trí trên cơ thể, hãy kiểm tra ngay xem mình có thuộc số đông hay không!

Mọi sự bắt đầu khi một cô gái trẻ lên trang Twitter để nhờ dân mạng giải đáp thắc mắc bấy lâu của mình: Liệu cô gái nào cũng có một đốm nhỏ (có thể là tàn nhanh hoặc tạm gọi là "nốt ruồi") trên cổ tay, hay đây chỉ là lời đồn đoán không được chứng thực?

"Các nàng ơi! Bạn cũng có nốt ruồi giữa cổ tay đúng không? Hay đây chỉ là truyền thuyết thôi nhỉ?"

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng khắp nơi trên thế giới. Lạ lùng thay, hàng nghìn người phản hồi trong số đó đã khẳng định rằng bản thân cũng có nốt ruồi trên cổ tay (đa phần nằm ở chính giữa), và rằng họ đã không để ý đến chi tiết này suốt bấy lâu nay, cho đến khi đọc được bài viết của cô gái trẻ.

Hàng nghìn bức hình chụp cổ tay có nốt ruồi đã là phản hồi mà chủ tài khoản Twitter @aarynwhitley nhận được.

Cái này hơi mờ nhưng vẫn tính.

Hơi "lệch tâm" một chút nhưng vẫn cùng công thức quen thuộc: Nốt ruồi + Cổ tay.

Trường hợp này thì khỏi phải bàn cãi rồi...

Những bức ảnh trên chỉ là một trong hằng hà sa số các trường hợp khác cùng có nốt ruồi trên cổ tay, chứng tỏ đây không chỉ là truyền thuyết, mà thực tế có tồn tại. Đây là lí do vì sao cả mạng xã hội đang phát cuồng với trào lưu "tìm nốt ruồi cổ tay" này; nhiều người, trong đó có cả phụ nữ lẫn đàn ông, đều tỏ rõ sự ngạc nhiên, đôi khi là giật mình khi biết bản thân cũng thuộc "hội anh em nốt ruồi" này!

Nhưng, liệu sự trùng hợp kì lạ này không chỉ gắn liền với dân mạng quốc tế. Nhiều dân mạng ở Việt Nam cho biết họ cũng bất ngờ phát hiện ra trên cổ tay mình có "dấu vết" đặc biệt y hệt như vậy:

Triệu chứng "nốt ruồi cổ tay" không chừa bất kỳ ai. Có thể bạn cũng có đấy! Kiểm tra ngay đi.

Vậy, lí do là gì?

Khác với những người có nốt ruồi trên cổ tay do bẩm sinh, một số người có đốm nhỏ cũng ở cùng vị trí này trên tay, nhưng lại được gọi là "tàn nhang". Tàn nhang không hoàn toàn là bẩm sinh, mà thường được hình thành do sự tiếp xúc của da với ánh nắng mặt trời; đó cũng là lí do tại sao nhiều người có nhiều tàn nhang hơn sau một ngày chơi đùa ngoài nắng. Nhiều người sở hữu đốm tàn nhang trên tay, có thể vì cổ tay chúng ta thường là thứ ít được che chắn nhất, từ đó có sự tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn các bộ phận cơ thể khác.

Nhưng dù là có đốm trên cổ tay do bẩm sinh, hay do ánh nắng mặt trời, thì bạn hãy cứ kiểm tra tay mình ngay đi! Biết đâu lại được nhập hội "anh em nốt ruồi" giống hằng hà sa số các dân mạng ngoài kia?

Theo LADbible