Quá quen thuộc với hình ảnh giả gái, các sao nam Việt sẽ như thế nào khi trở về phong cách đời thường?

Trong những năm trở lại đây, xu hướng giả gái được nhiều sao Việt áp dụng trên các sân khấu hài. Không chỉ khoác lên mình bộ váy áo điệu đà vô cùng nữ tính, các sao nam còn khiến công chúng không nhận ra khi trở nên xinh đẹp hệt như những cô gái sau khi trang điểm. Thậm chí, những danh hài thường xuyên giả gái như BB Trần, Hải Triều, Minh Dự,… còn nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả vì họ hóa thân quá phù hợp.

Sau khi trào lưu này trở nên phổ biến và được yêu thích, các danh hài giờ đây không chỉ hóa trang thành con gái trên các sân khấu hài mà còn xuất hiện tại các sự kiện. Tuy vậy, do đã quá quen thuộc với hình ảnh các sao nam trong hình dáng thướt tha, duyên dáng nên khi trở về phong cách đời thường, nhiều khán giả không khỏi lạ lẫm. Nhiều người đã phải thốt lên bất ngờ khi được nhìn những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường, không diện váy, không đội tóc giả và không trang điểm của những nghệ sĩ này.

BB Trần

Nhắc tới việc giả gái, có lẽ không thể không nhắc tới BB Trần. Cái tên BB Trần thường được gắn với vai nữ chính của những MV parody như: Kiss me (Thủy Tiên), Anh cứ đi đi (Hari Won), Bao giờ lấy chồng (Bích Phương), Cả một trời thương nhớ (Hồ Ngọc Hà), Talk to me (Chi Pu) và mới đây nhất là Bùa Yêu (Bích Phương). Xuất thân là một nghệ sĩ hài nhưng tên tuổi BB Trần chỉ thực sự được đông đảo khán giả biết tới khi anh bắt đầu giả gái. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng được người hâm mộ "nhớ mặt, gọi tên" bởi lối diễn duyên dáng và hài hước.

Giả gái hợp vai là vậy, nhưng khi rũ bỏ lớp trang điểm, trở lại đúng hình ảnh chàng trai nam tính đời thường, BB Trần vẫn luôn khiến nhiều người phải trầm trồ. Thậm chí, BB Trần còn được nhiều khán giả gọi là "soái ca" trong những bức ảnh mặc áo sơ mi trắng cùng vest bảnh bao.

Ở ngoài đời, BB Trần có vẻ ngoài lãng tử với mái tóc dài với phong cách khá đa dạng.

Trước đây, BB Trần vẫn trung thành với mái tóc ngắn gọn gàng, được thay đổi màu tóc liên tục đủ chiếm trọn tình cảm người hâm mộ.

Khác với vẻ kiêu sa và sắc sảo khi giả gái, BB Trần ngoài đời thường điển trai tựa "soái ca"

Còn đây là BB Trần khi giả gái: nữ tính, quyến rũ không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào.

Hải Triều



Hải Triều cũng là gương mặt rất quen thuộc với khán giả thời gian qua. Cùng với BB Trần, bộ đôi này đã "làm mưa làm gió" từ mạng xã hội cho tới các clip trên Youtube hay tới nhiều sự kiện giải trí bởi hình ảnh giả gái đẹp miễn chê. Tuy nhiên, nếu BB Trần luôn theo đuổi hình ảnh sang trọng, quyến rũ, thành thị thì Hải Triều lại tận dụng thân hình cao gầy của mình để hoá thân vào hình ảnh giả gái đậm chất Nam Bộ.

Vậy nhưng, khác với vẻ xinh đẹp, chân chất khi giả gái, Hải Triều ở ngoài đời lại có vẻ ngoài bụi bặm với đầu đinh. Tuy vậy, sự nhí nhố vẫn được nam danh hài giữ nguyên từ sân khấu tới những khoảnh khắc đời thường bình dị. Khi giả gái, Hải Triều có phần đanh đá và gương mặt sắc nét, nhưng phía sau sân khấu, anh lại gây cảm giác thân thiện và gần gũi.



Hải Triều với phong cách ấn tượng ngoài đời thực

Hóa ra, khi không giả gái, Hải Triều lại điển trai thế này!

Và đây là Hải Triều khi xuất hiện trong hình ảnh giả gái: đầy nữ tính, thướt tha và duyên dáng.

Minh Dự

Khác với BB Trần và Hải Triều luôn giả gái với gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, Minh Dự lại đưa tới người xem hình ảnh rất khác biệt. Nhân vật nữ mà Minh Dự đảm nhận trên các sân khấu đều có hình dạng giống "bà dì khó ưa" vô cùng hài hước. Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, bộ dạng giả gái chẳng giống ai cùng giọng hát bolero "khó đỡ" của Minh Dự đều khiến khán giả được phen "cười nghiêng ngả".

Phía sau những màn giả gái hài hước, Minh Dự là chàng trai có vẻ ngoài hiền lành và luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Đặc biệt, gương mặt của Minh Dự luôn là nguồn cảm hứng bất tận để người hâm mộ "chế" ảnh, cũng bởi lẽ anh chàng làm mặt xấu vô cùng hài hước.

Minh Dự được khán giả yêu mến nhờ những vai diễn hài hước nhưng không kém phần sâu lắng

Vẻ ngoài giản dị của Minh Dự ở phía ngoài sân khấu.

Trên sân khấu, Minh Dự hóa thân thành nữ vô cùng nhập vai

Huỳnh Lập

Với những vai diễn ấn tượng trong "Tấm Cám – truyện Huỳnh Lập kể" hay những MV parody hài hước như "Em gái mưa", Huỳnh Lập dần được công chúng yêu mến qua những màn giả gái ấn tượng. Đặc biệt là màn hóa thân thành bản sao của nữ ca sĩ Hương Tràm khiến không ít khán giả phải bật cười.

Khi không giả gái, Huỳnh Lập trở lại đúng với độ tuổi trẻ trung của mình, không còn vẻ sắc sảo mỗi khi khoác lên lớp trang điểm đậm. Có lẽ ít ai ngờ được rằng, Huỳnh Lập ở ngoài đời lại "khác xa" vẻ trên sân khấu, nam diễn viên có gương mặt điển trai cùng phong cách trẻ trung, năng động và cực kì "xì-teen".

Ở ngoài đời, Huỳnh Lập luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ.

Sự nhí nhảnh, tươi vui của nam diễn viên sinh năm 1993 cũng nhận được rất nhiều cảm tình từ khán giả mọi lứa tuổi.

Cho tới khi giả gái, dù là hình ảnh nhẹ nhàng nữ tính hay đanh đá, Huỳnh Lập đều lột tả được trọn vẹn từ ngoại hình đến cách diễn.

Quang Trung

Nhắc tới Quang Trung, người ta thường nhắc tới biệt danh "thầy giáo mưa phiên bản lỗi". Quang Trung từng xuất hiện trong vai thầy giáo trong phiên bản "Em gái mưa" parody do Huỳnh Lập thể hiện. Anh chính thức gia nhập dàn diễn viên giả gái với vai diễn hóa thân thành Bích Phương trong MV "Bùa yêu" và mới đây là web drama "Nam Phi Liên hoàn kế" của Nam Thư. Thậm chí, Quang Trung "chơi trội" mời hẳn nam diễn viên từng đóng với Bích Phương trong bản gốc vào MV parody của mình.

Đối lập với hình ảnh nữ tính trên sân khấu thường thấy, Quang Trung đời thường có gương mặt điển trai và thư sinh không thua kém nam tài tử nào. Chắc hẳn khi nhìn những hình ảnh đời thường này, nhiều fan nữ đã phải "đổ rầm" bởi vẻ ngoài đẹp trai của Quang Trung.

Quang Trung đời thường luôn xuất hiện vởi vẻ ngoài điển trai, chỉn chu.

Nụ cười tươi tắn của nam diễn viên từng khiến nhiều fan nữ "mê mệt".