PUBG Mobile bắt tay Alan Walker – Sự kết hợp khiến game thủ "sướng mê"

Alan Olav Walker, được biết đến với nghệ danh Alan Walker, là một nhà sản xuất thu âm, DJ người Anh gốc Na Uy. Anh thường được biết tới qua đĩa đơn EDM mang tên "Faded" đã đạt vị trí đứng đầu ở nhiều quốc gia, hiện MV đã đạt hơn 2 tỉ lượt xem và 15 triệu lượt thích trên Youtube, đứng thứ 5 về những video được yêu thích nhất trên YouTube, cũng như việc đạt đĩa bạch kim trên hơn 10 quốc gia khác nhau.

Với sức hút lớn từ những bản hit như Faded và gần đây là On My Way, cũng như style bí ẩn của anh chàng khiến Tencent liên tưởng đến mặt nạ và chiếc mủ trùm biểu tượng của game. Về phía Alan, anh cũng hào hứng việc hình tượng của mình có liên hệ mật thiết với tựa game sinh tồn này: "Tôi nghĩ rằng chúng ta chia sẻ cùng một giá trị. Ngay từ sớm, tôi đã muốn tạo ra một cái gì đó độc đáo. Khi mọi người đeo mặt nạ và mũ trùm đầu như tôi, họ sẽ trở thành Walker. Với PUBG Mobile tôi bắt đầu trò chơi hoặc đội mũ cấp ba, tôi có thể trở thành anh hùng của chính mình. Và đây là một điều tuyệt vời."

Cuộc thi cover ca khúc "On My Way"

Chính vì sức hút của On My Way trên các diễn đàn âm nhạc, bản hit của anh chàng DJ này đã xuất hiện trên sảnh chờ của Pubg Mobile và nhận được vô số lời khen cũng như sự yêu thích từ người chơi. Vì thế một cuộc thi cover On My Way theo phong cách Pubg đã được tổ chức với giải thưởng mà các fan Alan không thể bỏ qua chính là 2 vé tham dự Alan Walker concert

Alan Walker - On My Way (Lyrics) ft. Sabrina Carpenter & Farruko [PUBG edition]

Fan hào hứng cosplay Alan Walker với set đồ AW cực chất

Hình ảnh của anh chàng DJ được đưa vào game khiến fan vô cùng thích thú. Chỉ với 2 bước đơn giản được chia sẻ trên page PUBG Mobile VN các game thủ đã có thể quẩy bung nóc trong set item cool ngầu AW.

Set trang phục Alan Walker cực chất tring cửa hàng PUBG Mobile

Khuấy đảo PMCO mùa xuân 2019 cùng Live Fast

Ca khúc Live Fast của Alan chính là ca khúc chủ đề của vòng chung kết thế giới PUBG Mobile Club Open (PMCO) diễn ra tại Đức. Không chỉ biểu diễn trực tiếp, Alan còn ngồi vào vị trí thi đấu tham gia showmatch cùng các ngôi sao nổi tiếng khác, trong đó có cô y tá ChiPu xinh đẹp của nước ta.

Ca khúc Live Fast - Alan Walker chính là ca khúc chủ đề của vòng chung kết thế giới PUBG Mobile Club Open (PMCO) diễn ra tại Đức

Pubg Mobile đang có tốc độ phát triển thần tốc, sự ra đời của phiên bản Lite chính là những bước đi mới đầu tiên, ngoài ra vào năm sau chúng ta sẽ được hòa mình vào giải đấu chính thức đầu tiên của tựa game mobile này. Và với sự hợp tác ăn ý giữa Tencent cùng Alan Walker liệu chúng ta sẽ có một bản hit chủ đề cho PUBG Mobile 2020 World League?