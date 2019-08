Pokemon Go - Trò chơi làm mưa làm gió trong năm 2016 chính thức đạt mốc 1 tỷ lượt tải xuống

Ra mắt vào năm 2016 Pokemon Go đã gây bão toàn cầu tại thời điểm đó khi người người, nhà nhà rủ nhau đi bắt Pokemon. Chỉ vỏn vẹn từ tháng 6-9/2016 tổng số lượt tải về của Pokemon Go đã đạt hơn 500 triệu. Tuy nhiên sau đó trò chơi tương tác ảo này giảm nhiệt dần và phải mất đến 3 năm để toàn tất cột mốc 1 tỷ lượt tải xuống. Hiện tại Pokemon Go đã giảm nhiệt tại Việt Nam và một số quốc gia khác nhưng vẫn rất lôi cuốn với fan của "bửu bối kì diệu".



Pokemon Go chỉ có mặt trên Android và iOS và con số 1 tỷ là tổng lượt tải trên cả hai nền tảng di động này. Tuy nhiên, phía Niantic và The Pokemon Company - hai công ty đứng sau game không đưa ra số liệu chi tiết về số lượt tải ở mỗi nền tảng, cũng như số người chơi thực tế đang hoạt động.



Với lượt download khủng khiếp như vậy nên Pokemon Go thu về khoản tiền khổng lồ ước tính lên đến 2.65 tỷ USD tương đương 60.000 tỷ đồng. Pokemon Go hiện đang đứng thứ 2 về doanh thu của thể loại game mobile trên toàn cầu. (Chỉ xếp sau Clash of Clans với con số 3.15 tỷ USD).

Hiện nay NPH Niantic vẫn đang đưa Pokemon Go đi đúng hướng khi thay vì mãi lòng vòng đi bắt Pokemon và chiếm phòng Gym thì đã tạo ra hệ thống nhiệm vụ, các tính năng mới như trao đổi Pokemon cũng như cập nhật các hệ gen Pokemon mới vào game theo đúng trình tự. Lượng người chơi Pokemon Go vẫn đang cực kì ấn tượng và đây chắc chắn vẫn là con "gà đẻ trứng vàng" của Niantic.

Pokémon GO là một trò chơi tương tác ảo (AR) phát hành dành cho các thiết bị iOS và Android thuộc dòng game Pokémon. Trò chơi cho phép người chơi bắt, đấu, huấn luyện và trao đổi Pokémon thông qua thế giới thực bằng cách sử dụng GPS và camera của thiết bị. Đây là một trò chơi miễn phí tải về, nhưng có hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng để người chơi có thể mua các vật dụng trong game.