Phong cách “Điểm màu” là gì mà Tuấn Hưng, Thanh Hằng và giới trẻ đua nhau khoe hình?

Ảnh có hiệu ứng Color Point - Điểm màu đang trở thành trào lưu chụp ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội, khởi đầu từ những sao như Tuấn Hưng hay Thanh Hằng, sau đó lan tới giới trẻ. Với nền bức ảnh được "phù phép" thành đen trắng, chủ thể vẫn giữ được màu sắc nổi bật hẳn lên, qua đó tạo sự khác biệt trong hình ảnh. Hiện nay xu hướng chụp hình này đang diễn ra mạnh mẽ ở giới trẻ, không chỉ ở các bạn nữ mà các bạn nam cũng yêu thích.



Giới trẻ không ngần ngại biến những bức ảnh thường nhật của mình trở thành ảnh theo phong cách Điểm màu. Ngay cả những bức ảnh #OOTD (Outfit Of The Day) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - một trong những biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh cũng được biến hóa đầy nghệ thuật.

Như với Ngọc Anh đây, là một tín đồ thời trang, bạn luôn tìm cách phối những bộ đồ của mình sao cho ấn tượng nhất có thể, nhưng bên cạnh đó còn làm thế nào để nổi bật giữa phố đông người. Diện trên mình chiếc váy họa tiết da báo phá cách, kết hợp thêm áo khoác đỏ tôn thêm điểm nhấn, Ngọc Anh dường như tỏa sáng trên con phố đi bộ khi mọi thứ xung quanh đều được chuyển về trắng đen, toàn bộ con mắt của người xem khi đó chỉ còn tập trung vào bộ trang phục đậm chất thời trang của cô nàng.

Chàng trai Kim Kha lựa chọn cho mình phần áo thun bên trong tối màu, nhường chỗ nổi bật cho áo khoác màu cam. Cách phối đồ tinh tế này đã vô tình "song kiếm hợp bích" với hiệu ứng Color Point, khi tô điểm những thứ nổi bật làm trung tâm còn vạn vật xung quanh có thể chìm lại trong gam màu đen trắng - một thủ thuật nhấn nhá hoàn hảo cho những bộ streetstyle của các bạn trẻ.

Là một cô gái trẻ rất ngại "diễn xuất" trước đám đông, kèm theo đó là ít khi bước ra những chỗ tấp nập thế này nên việc phải chờ đợi và chụp đi chụp lại từng khung ảnh phải nói là cực hình với Mei Bắp. Từ khi biết tới trào lưu Điểm màu, cô đã có thể tự tin làm dáng ở bất cứ đâu và "chỉ trong vài phút ngắn đã ra ngay những pose ảnh để đời, đỡ phải diễn tới diễn lui mình mắc cỡ lắm!".

"Thấy mấy bạn trên Instagram hay ra đây với những bộ quần áo lộng lẫy nên hôm nay tiện có chút hẹn hò, mình cũng thử bộ váy màu vàng này để thử thách bản thân hơn, khác với những gì thường ngày mình hay mặc. Và khi được phối với hiệu ứng Điểm màu, mình cảm thấy không hề thất vọng khi lựa chọn bộ cánh này", Mei cho biết.

Với hiệu ứng tách nền trắng đen, mọi vật thể và con người xung quanh dường như trôi chậm lại, thậm chí là dừng hẳn, mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn pha được nét hiện đại, trẻ trung cho bộ váy màu vàng kèm thần thái cool ngầu trên khuôn mặt của Mei.

Lựa chọn áo thun tay dài rộng, kết hợp với quần jeans chấm phá với những khuy cài và mũ họa tiết da beo, Tony Trung mang đến phong cách hip hop cực chất. Mặc dù chiều Sài Gòn đang đón cơn mưa nặng hạt nhưng vẫn không khiến Tony mất đi vẻ nổi bật của mình ngay giữa phố đi bộ.

Với khả năng nhận diện khuôn mặt người thật, Điểm màu dễ dàng áp hiệu ứng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào ở các trường hợp có bối cảnh phức tạp.

Các quán cafe và trà sữa xung quanh phố đi bộ cũng là một trong những địa điểm hot và thu hút không ít bạn trẻ đến đây thỏa sức check in chụp ảnh OOTD. Nổi bật trong số đó là My với phong cách quần áo vô cùng cá tính và năng động. Chọn cho mình chiếc áo thun xắn tay cùng với quần short và combo tất dài, My cho mọi người xung quanh thấy được sức sống tuổi trẻ đang căng tràn trong mình.



"Mình thuộc tuýp sống thoải mái, không thích gò bó nên dù đi công việc hay đi dạo phố, đi chơi thì trang phục năng động luôn là lựa chọn tối ưu của mình".

Mang phong cách pha màu độc đáo, ngưng đọng không gian xung quanh bằng tông màu đen trắng, tôn vinh ưu điểm, phong cách thời trang của chủ thể, không khó để nhận thấy ảnh Điểm màu đang ngày càng được giới trẻ lựa chọn và trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Chắc chắn đây sẽ là làn sóng mới và là style chụp OOTD tuyệt vời dành cho các tín đồ thời trang nhân dịp hè này.