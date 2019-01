"Phó Tổng" Bình An đẹp trai nhưng diễn... "kì cục" trong Mối Tình Đầu Của Tôi

Có thể nói 2019 là thời điểm mà sự nghiệp diễn xuất của Bình An "trúng đậm", ba tác phẩm với ba nhân nhật trên phim truyền hình của anh bao gồm: Duy (Chạy Trốn Thanh Xuân), Tùng (Những Cô Gái Trong Thành Phố) và Nam Phong (Mối Tình Đầu Của Tôi) đều được lên sóng trên đài truyền hình Quốc gia. So với hai vai diễn Tùng và Duy, nhân vật Nam Phong trong Mối Tình Đầu Của Tôi có sức nặng hơn cả, vì đó là nhân vật chính xuyên suốt của bộ phim. Tuy nhiên với màn xuất hiện của Nam Phong trong tập ba vừa phát sóng trong ngày 21/1 vừa qua, diễn xuất của Bình An thực sự "có vấn đề" bởi nét diễn căng cứng "toàn tập" từ đầu tới cuối.

Nếu xét về mặt ngoại hình, "hàng Việt Nam chất lượng cao" hoàn toàn không thua kém gì "hàng ngoại nhập".

Tuy nhiên diễn xuất mới là điều đáng để bàn.

Gương mặt Nam Phong cứng đờ không cảm xúc, thi thoảng có phần "buồn ngủ"

Trong Mối Tình Đầu Của Tôi phiên bản Việt, Nam Phong là chàng trai trẻ sắp về nước nhận vai trò quan trọng trong tạp chí thời trang Her Mode. Điển trai và tự tin, đó chính xác phải là cảm giác của khán giả cần được cảm nhận về nhân vật này. Tuy nhiên dường như chỉ có phần điển trai, phần tự tin không biết Bình An đã giấu kín đi chỗ nào, mà hầu như khi xem Mối Tình Đầu Của Tôi, nhân vật Nam Phong cho tới thời điểm hiện tại chưa "khoe" được đặc điểm này.

"Nhíu mày" là cách Bình An thể hiện sự bất ngờ của mình khi tìm được An Chi trên facebook?!

"Vừa nhíu mày vừa mỉm cười" là để biểu lộ cảm xúc vui mừng khi nhắn tin hẹn gặp An Chi?

Đây là cảm xúc diễn tả của một chàng trai đi xa, sắp gặp lại cô gái mà thuở nhỏ mình từng "trộm" thích.

Thay vì tạo cảm giác của một thanh niên trưởng thành, Bình An biến nhân vật Nam Phong trở nên "hiền lành" như cậu bé hàng xóm nhà bên hơn.

Phân cảnh ở trên chỉ mới là màn ra mắt "sương sương" của Nam Phong trong tuần trước. Trong tập mới nhất vừa lên sóng, khán giả đã có dịp xem Nam Phong diễn xuất nhiều hơn khi có màn gặp gỡ lại cô bạn năm xưa. Cũng chính vì vậy mà toàn bộ nhược điểm về diễn xuất của Bình An lộ ra vô cùng rõ, nhất là biểu cảm "gượng" của nam diễn viên khi tương tác với Chi Pu.

Đầu tiên là "trợn tròn" đôi mắt.

Sau đó quay về trạng thái "buồn ngủ".

Kể cả khi đã ôm "người tình" trong vòng tay, ánh mắt của Nam Phong vẫn kiên trì không thay đổi trạng thái "buồn ngủ".

Park Seo Joon đã hoá thân thành "phó tổng" trong She Was Pretty bản gốc như thế nào?

Để đối chiếu về mặt diễn xuất của Bình An, công tâm nhất phải so sánh lại với phiên bản "mẹ đẻ", dù có phần thiệt thòi hơn cho Bình An khi về tuổi nghề lẫn tuổi đời vẫn còn khá "non" so với Park Seo Joon rất nhiều. Trong She Was Pretty, Park Seo Joon hoá thân thành nhân vật Ji Sung Joon một cách hoàn hảo. Khi cần lạnh lùng thì gương mặt trông như thể "không moi ra được một đồng", khi cần trẻ con thì lại "lầy lội" đến cùng cực. Đã vậy body trong phim lại cũng thuộc hàng "cực phẩm".

Màn khoe body nóng bỏng trong phim.

Đã vậy Park Seo Joon còn có "phản ứng hoá học" cực mạnh với Choi Siwon

Biểu cảm đa dạng của nam diễn viên trong phim.

Bình An vẫn còn chặng đường dài trong Mối Tình Của Tôi

Ở thời điểm hiện tại, để nói Bình An "diễn dở" trong Mối Tình Đầu Của Tôi vẫn còn là quá sớm, ít nhất bộ phim chỉ mới phát hành vỏn vẹn được ba tập, với tổng thời lượng lên sóng mới chỉ bằng một tập phim của phiên bản Hàn. Bên cạnh đó, thời điểm sản xuất của bộ phim cách đây cũng đã hai năm, lúc đó Bình An không "dày dặn kinh nghiệm" được như thời điểm quay hai bộ phim khác đang phát sóng cùng thời điểm.

Bình An diễn rất tự nhiên nhân vật Duy trong Chạy Trốn Thanh Xuân.

Vai diễn chàng trai sinh viên nghèo ở Những Cô Gái Trong Thành Phố cũng không làm khó được nam diễn viên.

Nếu trách, hoạ may chỉ có thể "đổ lỗi" cho điểm rơi của Bình An trong Mối Tình Đầu Của Tôi vào thời điểm diễn xuất của Bình An còn nhiều điểm phải khắc phục. Nhưng khán giả Mối Tình Đầu Của Tôi hoàn toàn có thể hi vọng, nhân vật Nam Phong sẽ "hoàn thiện" hơn. Theo như phiên bản gốc, nhân vật Trịnh Nam Phong sẽ còn thể hiện cho khán giả nhiều phương diện tính cách khác nữa. Lát cắt nhỏ ở ba tập "mở hàng" trong Mối Tình Đầu Của Tôi chưa nói lên nhiều về nhân vật này.

Nhân vật Nam Phong vẫn còn nhiều điểm để khán giả "khai thác".

Để xem khi diễn "lầy lội", Bình An có khá hơn không.

Nhất là phản ứng hoá học của Nam Phong và An Chi trong phim.

Mối Tình Đầu Của Tôi được phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h, từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, mời các bạn đón xem.