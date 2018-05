Phản ứng của cư dân mạng khi có thêm một vũ công tố Phạm Anh Khoa "rủ tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm"

Trong khi scandal Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình khi làm việc chung chưa đi đến hồi kết thì mới đây, thêm một nữ vũ công tiếp tục lên tiếng chia sẻ về việc nam ca sĩ nhạc rock từng nhắn tin rủ cô đến khách sạn, nhà riêng vào nửa đêm. Theo đó, người lên tiếng tố Phạm Anh Khoa mới đây là vũ công Nga My (23 tuổi) - thuộc vũ đoàn Bước nhảy, từng tham gia hai mùa So You Think You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) vào năm 2012 và 2014.

Những tin nhắn được vũ công Nga My chia sẻ.

Theo nữ vũ công, cô bắt đầu nhận được những tin nhắn từ Phạm Anh Khoa sau những chuyến đi diễn tỉnh. Lúc đầy, cô tưởng đó là những tin nhắn anh em trò chuyện vui vẻ, nhưng càng về sau, cô càng không nghĩ vậy. Có những tin nhắn như "Em đang làm gì, ở đâu, qua anh chơi" vào lúc nửa đêm khiến Nga My nghĩ đây là lời nói "trên mức anh em". Sau khi thông tin này chia sẻ, cư dân mạng tiếp tục nổ ra làn sóng tranh cãi trái chiều. Nhiều người chỉ trích Phạm Anh Khoa, có những người vẫn chưa thấy bằng chứng này xác đáng.

Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với phía Phạm Anh Khoa để làm rõ sự việc.

Thông tin thêm nữ vũ công tố Phạm Anh Khoa đang đực cư dân mạng chia sẻ.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nguồn thông tin này.

Vũ công Nga My.