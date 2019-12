Phận đời của dàn tượng đài nhan sắc châu Á cùng tuổi: Đâu phải cứ đẹp hơn người, lấy đại gia là sướng!

Sắc đẹp luôn được xem là thứ tài sản quý giá của phụ nữ. Nhiều người còn quan niệm rằng, sắc đẹp có thể khiến một cô gái đổi đời, sống trong hạnh phúc nhưng trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Dàn mỹ nhân châu Á cùng tuổi trong danh sách sở hữu vẻ đẹp hơn người, thậm chí còn được xếp vào nhóm tượng đài nhan sắc châu Á. Dễ dàng nhận ra không phải ai trong số họ cũng hạnh phúc viên mãn.

Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun là hai gương mặt hàng đầu trên mặt trận truyền hình còn ở mảng điện ảnh, mỹ nhân họ Jeon lại có phần lất lướt hơn. Bên cạnh sự nghiệp, tình duyên của hai mỹ nhân cũng thường xuyên được dân tình đặt lên bàn cân so sánh. Mỹ nhân họ Song nổi tiếng là người đẹp sát trai của Kbiz nhưng đến nay, cô vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Trong khi đó, Jeon Ji Hyun lại may mắn hơn hẳn.

Song Hye Kyo từng công khai hẹn hò Lee Byung Hun và Hyun Bin. Cuộc tình với 2 nam tài tử khiến cô phải đối mặt với không ít tin đồn. Gây chú ý nhất là tin đồn Song Hye Kyo chia tay Lee Byung Hun do nam tài tử mắc chứng nghiện sex. Trong khoảng thời gian mỹ nhân họ Song hẹn hò Hyun Bin, netizen liên tục đồn đoán hai nghệ sĩ dùng chiêu trò giả vờ hẹn hò để quảng bá cho tác phẩm "Thế giới họ đang sống" mà cặp đôi tham gia. Những đồn đoán này không phải là không có cơ sở bởi trong thời gian yêu nhau, Song Hye Kyo và Hyun Bin ít khi biểu lộ tình cảm dành cho đối phương.

Song Hye Kyo vướng không ít tin đồn không hay khi yêu Lee Byung Hun và Hyun Bin

Năm 2017, cô công khai hẹn hò với mỹ nam Song Joong Ki. Thời điểm đó, người hâm mộ khắp châu Á tung hô Song Song là cặp đôi đẹp nhất nhì Kbiz. Cuối năm 2017, cô chính thức lên xe hoa cùng người chồng kém tuổi. Công chúng tưởng rằng người đẹp sinh năm 1981 đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, tuy nhiên, Song Joong Ki bất ngờ đệ đơn ly hôn nữ diễn viên, khiến người hâm mộ sốc nặng. Ngay sau tuyên bố ly hôn, phía tài tử họ Song còn liên tục có nhiều động thái gây tranh cãi, ẩn ý đổ lỗi cho Song Hye Kyo. Sau vụ ly hôn chấn động, Song Hye Kyo thỉnh thoảng xuất hiện với gương mặt buồn bã.



Người hâm mộ cho rằng cô chịu ảnh hưởng ít nhiều từ những bình luận gay gắt của netizen Hàn

Về phần Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên có một cuộc hôn nhân được cả châu Á ngưỡng mộ. Cô kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã, xuất thân từ gia đình giàu có. Được biết, Choi Joon Hyuk - chồng Jeon Ji Hyun là cháu trai của nhà thiết kế hanbok nổi tiếng thế giới Lee Young Hee. Cha anh là giám đốc điều hành của một công ty quản lý tài sản còn mẹ anh là nhà thiết kế thời trang.

Chồng Jeon Ji Hyun sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai

Choi Joon Hyuk cũng tự mình gây dựng sự nghiệp, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 40 tỷ won (tương đương 800 tỷ đồng) khi mới ngoài 30 tuổi. Không chỉ tận hưởng cuộc sống nhung lụa, nữ diễn viên còn được nhà chồng yêu thương hết mực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cô có thể thoải mái hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, "mợ chảnh" cũng hạn chế hoạt động giải trí, cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Park Han Byul - So Yi Hyun (sinh năm 1984)

Park Han Byul và So Yi Hyun đều sở hữu nhan sắc khuynh thành, cùng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, mỹ nhân "Gia đình đá quý" là người gặp nhiều may mắn hơn. Trong khi Park Han Byul lận đận đường tình duyên thì So Yi Hyun hiện đang có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn hạnh phúc.

Trong dàn bạn trai cũ của Park Han Byul, người được nhắc đến nhiều nhất chính là nam ca sĩ Se7en. Họ yêu nhau trong 12 năm, từng được ca tụng là cặp đôi đẹp nhất nhì Kbiz. Biến cố lớn xảy ra với cặp đôi khi Se7en vướng vào scandal đi massage 19+ lúc còn đang trong quân ngũ vào năm 2013. Không lâu sau đó, Se7en - Park Han Byul chính thức "đường ai nấy đi". Nhiều người đồn đoán rằng mỹ nhân họ Park đã chủ động chia tay bạn trai vì cảm thấy xấu hổ trước scandal của anh.

Park Han Byul – Se7en tan vỡ sau scandal đi massage 19+ của nam ca sĩ

Sau khi chia tay Se7en, Park Han Byul đã trải qua vài cuộc tình chóng vánh trước khi kết hôn với CEO Yoo In Suk. Những tưởng hạnh phúc viên mãn bên chồng đại gia, ai ngờ đâu cô lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo trong cuộc hôn nhân này. Hồi đầu năm nay, scandal nhóm chat trụy lạc của Jung Joon Young khiến cả làng giải trí châu Á chấn động. Đáng chú ý, chồng Park Han Byul là một trong những thành viên thuộc nhóm chat tình dục nói trên. Ngoài ra, Yoo In Suk còn bị dính cáo buộc cùng Seungri môi giới mại dâm cho các đại gia, tuy nhiên đến nay cảnh sát, công tố vẫn chưa tìm ra đủ bằng chứng cụ thể để buộc tội Yoo hay Seungri.

Chồng Park Han Byul có liên quan tới scandal chấn động toàn châu Á hồi đầu năm nay của Seungri

Chồng mỹ nhân họ Park là người điều hành Yuri Holdings - công ty mẹ của hộp đêm tai tiếng Burning Sun. Không chỉ bị tố lợi dụng quan hệ với cảnh sát giúp Choi Jong Hoon (cựu thành viên F.T.Island) lấp liếm vụ lái xe say xỉn vào năm 2016 mà Yoo In Suk còn dính cáo buộc nhiều lần gọi gái mại dâm và cung cấp ma túy cho khách nước ngoài. Giữa bê bối liên quan tới chồng đại gia, hình ảnh của Park Han Byul bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Thậm chí, netizen còn chỉ trích dữ dội nữ diễn viên, yêu cầu cô rút khỏi các dự án phim, quảng cáo.

Về phần mỹ nhân "Gia đình đá quý" So Yi Hyun, nữ diễn viên có đường tình duyên êm ả hơn hẳn người đồng nghiệp cùng tuổi. Cô lần đầu gặp nam diễn viên In Kyo Jin vào năm 2002 khi cả hai cùng hoạt động trong một công ty quản lý. Hai người làm bạn trong suốt 10 năm trước khi chính thức công khai hẹn hò. So Yi Hyun – In Kyo Jin tổ chức hôn lễ cổ tích vào năm 2014 và hiện đã có với nhau 2 đứa con. Sau nhiều năm gắn bó, tình cảm của cặp đôi vẫn như thưở mới yêu. Trên trang cá nhân, So Yi Hyun thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình với người hâm mộ.

Sulli - Suzy (sinh năm 1994)

Con đường thành danh của Sulli và Suzy trái ngược nhau. Trong khi Sulli gặp vô vàn thuận lợi, được xem như "công chúa nhà SM" và sớm thành ngôi sao nổi tiếng thì Suzy từng phải làm nền cho thành viên cùng nhóm Min. Ban đầu, JYP chọn Min làm "át chủ bài" trong nhóm miss A. Phải sau thành công của "Dream High 1" và "Architecture 101", Suzy mới vươn mình thành tên tuổi lớn giữa rừng idol nữ xinh đẹp, tài năng.

Theo thời gian, Suzy ngày càng thành công còn Sulli dần đánh mất phong độ. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Sulli công khai hẹn hò Choiza. Kể từ khi yêu đàn anh hơn 14 tuổi, người đẹp thay đổi nhanh chóng. Cô gây tranh cãi khi nhiều lần để lộ những hình ảnh bị cho là phản cảm trên mạng xã hội. Người đẹp còn ngày càng lơ là các hoạt động nhóm và hệ quả tất yếu là việc cô rời f(x) vào năm 2015.

Sulli vướng hàng loạt thị phi sau khi hẹn hò Choiza

Làn sóng chỉ trích đối với Sulli ngày một tăng cao theo thời gian. Vào hôm 14/10 vừa qua, người quản lý phát hiện cựu thành viên f(x) treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Áp lực từ dư luận được cho là nguyên nhân chính khiến người đẹp tự kết liễu mạng sống ở tuổi đời còn rất trẻ.

Về phần Suzy, cô vẫn duy trì được độ hot cho đến tận ngày hôm nay kể từ sau thành công của "Dream High 1" và "Architecture 101". Dù có vài lần gây tranh cãi với những hành động, lời nói bị cho là thiếu hiểu biết nhưng Suzy đã nhanh chóng vượt qua thị phi để tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp.

Suzy vượt qua tai tiếng, từng bước trở thành sao hạng A

Gần đây, cô góp mặt trong tác phẩm 25 tỷ won (gần 500 tỷ đồng) "Vagabond". Bom tấn này giúp Suzy khẳng định vị thế vững chắc trong làng phim truyền hình xứ kim chi. Được biết, Suzy hiện là một trong những sao nữ được trả thù lao cao nhất cho một tập phim truyền hình tại Kbiz.

Trương Bá Chi - Hùng Đại Lâm (sinh năm 1980)

Trương Bá Chi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử làng giải trí Hong Kong. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã trải qua nhiều gian truân. Vào năm 2008, showbiz châu Á chấn động trước scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy và hàng loạt mỹ nhân đình đám. Trương Bá Chi cũng là nạn nhân của vụ việc. Scandal không chỉ tàn phá sự nghiệp của mỹ nhân họ Trương mà còn khiến mối quan hệ giữa cô và Tạ Đình Phong rạn nứt.

Cặp đôi Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong rạn nứt sau khi nữ diễn viên vướng scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" một thời chính thức ly hôn vào năm 2012. Kể từ đó đến nay, liên tục xuất hiện thông tin Tạ Đình Phong bỏ bê hai quý tử còn Trương Bá Chi vất vả chăm con một mình. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên hạ sinh con trai thứ ba. Đến nay, danh tính cha của cậu bé này vẫn chưa được tiết lộ.



Hùng Đại Lâm cùng tuổi với Trương Bá Chi. So với mỹ nhân họ Trương, tình duyên của Hùng Đại Lâm suôn sẻ hơn nhiều. Người đẹp họ Hùng nhanh chóng vực dậy sau mối tình thất bại với Quách Phú Thành và hiện cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Vào năm 2016, mỹ nhân phim "Diệp Vấn" chính thức lên xe hoa cùng đại gia Quách Khả Tụng. Được biết, chồng cô hiện đang quản lý 5 công ty. Gia đình anh sở hữu nhiều công ty lớn kinh doanh nhiều ngành nghề từ xe hơi cho đến bất động sản.

Hùng Đại Lâm hạnh phúc bên chồng đại gia

Năm ngoái, cô hạ sinh hai thiên thần nhỏ đáng yêu cho Quách Khả Tụng. Được biết, trong khoảng thời gian nữ diễn viên mang bầu, chồng đại gia đã dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Chi phí sinh nở của người đẹp ước tính khoảng 200.000 đô la Hong Kong (tương đương 600 triệu đồng). Kể từ khi có thêm hai thiên thần nhỏ, cuộc sống của cặp đôi trở nên hạnh phúc hơn. Gia đình nhà chồng cũng tạo điều kiện thuận lợi để Hùng Đại Lâm quay trở lại làng giải trí theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Đồng Lệ Á - Trương Tử Lâm (sinh năm 1984)

"Mỹ nhân Tân Cương" Đồng Lệ Á và Trương Tử Lâm cùng sở hữu nhan sắc xuất chúng nhưng tình duyên của họ lại có nhiều điểm khác biệt. Đồng Lệ Á kết hôn với diễn viên, đạo diễn có tên tuổi Trần Tư Thành còn Trương Tử Lâm lên xe hoa cùng một người đàn ông ngoài ngành giải trí.

Điều khác biệt rõ rệt nhất đó là cuộc hôn nhân của Đồng Lệ Á có nhiều ồn ào thị phi hơn hẳn. Năm 2017, Trần Tư Thành khiến cả Cbiz chấn động khi bị tung loạt bằng chứng ngoại tình với nhiều cô gái trẻ trong thời gian không có Đồng Lệ Á bên cạnh. Trước đó, nam diễn viên họ Trần cũng từng vướng tin đồn ngoại tình vào năm 2014.

Trần Tư Thành lộ bằng chứng ngoại tình với gái lạ sau khi vợ rời khỏi phòng

Sau hàng loạt bê bối liên quan tới người chồng trăng hoa, Đồng Lệ Á vẫn lựa chọn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đầy thị phi. Cách đây vài tháng, mỹ nhân sinh năm 1984 gây xôn xao khi sẵn sàng nhận vai diễn người phụ nữ bị chồng phản bội trong một bộ phim truyền hình. Người hâm mộ vô cùng đau lòng vì họ không muốn thần tượng phải chịu giày vò cả ngoài đời thật lẫn trên phim.

Về phần Trương Tử Lâm, cựu Hoa hậu Thế giới 2007 kết hôn với Trương Nhiếp Lỗi. Chồng cô sở hữu ngoại hình điển trai, hiện đang làm việc cho một công ty phần mềm và tin học. Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm hiếm khi hoạt động trong showbiz, chủ yếu dành thời gian chăm lo cho gia đình. Gia đình cựu Hoa hậu Thế giới luôn ngập tràn tiếng cười. Cuộc sống hạnh phúc bên người chồng đẹp trai, tốt bụng của Trương Tử Lâm được xem là niềm mơ ước của bao người phụ nữ.