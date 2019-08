Pha cà phê mỗi sáng, ông chồng "tiện tay" đầu độc vợ mình nhưng cuối cùng chỉ nhận về bản án nhẹ như lông hồng

Theo Dailymail đưa tin, mới đây, một người đàn ông sống tại Michigan bị kết án 60 ngày ngồi tù vì đầu độc vợ. Cụ thể, người đàn ông này có tên là Brian Kozlowski đã thừa nhận những hành vi của mình trước tòa án vào thứ Tư vừa qua.

Được biết, Brian bắt đầu hành vi đầu độc cà phê đối với Therese Kozlowski, vợ mình sau khi cô đệ đơn ly hôn vào tháng 5/2018. Therese đã đặt máy ảnh ở ngôi nhà của họ trên phố Macomb Town sau khi cảm thấy nghi ngờ chồng mình. Cô nhận thấy sự mệt mỏi, buồn nôn, chán nản mỗi khi uống cafe chồng pha cho mình vào buổi sáng. Và đến tháng 7/2018, cô theo dõi qua camera thì phát hiện thấy chồng mình đang cho thuốc kháng histamine Diphenhydramine vào cà phê.

Diphehydramine là một loại thuốc kháng dùng để điều trị bệnh dị ứng. Theo phân tích, cà phê mà Therese uống chứa 127 mg Diphehydramine trong khi đó liều lượng khuyến cáo cho một người lớn là chỉ từ 25-50mg.

Công tố viên quận Macomb, ông Eric Smith đã gọi bản án 60 ngày tù giam là "một cái tát vào mặt nạn nhân và hệ thống tư pháp nói chung". Anh cho biết sẽ kháng cáo bản án này vì với tội danh của Brian, người này phải ngồi tù tối thiểu từ 19 - 38 tháng.

Smith nói với Dailymail rằng: "Tòa án dường như tập trung vào việc đảm bảo quyền tự do và khả năng tiếp tục làm việc của bị cáo hơn là nạn nhân và sự an toàn của nạn nhân. Thật khó chịu khi thấy một người đàn ông khiến vợ mình và rất nhiều người khác có thể gặp nguy hiểm, lại chỉ phải hưởng một bản án nhẹ nhàng như vậy. Cũng may mắn rằng hành động tấn công lén lút này không khiến nạn nhân bị ngủ thiếp đi khi đang lái xe."

Trong phiên tòa xét xử Brian Kozlowski, Therese Kozlowski đã kể lại chi tiết việc cô gần như ngủ thiếp đi khi đang lái xe vào một buổi sáng vừa mới uống cà phê nhiễm độc mà chồng mình pha.

Therese cũng kể lại lần đầu tiên chứng kiến chồng mình trộn thuốc vào cà phê. Cô nói: "Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo khủng khiếp trong không khí, như thể tôi bị săn đuổi bởi một kẻ săn mồi nguy hiểm. Và trong cơn ác mộng này, kẻ săn mồi lại là Brian. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ và bất an."

Brian sau đó đã cúi đầu xin lỗi trước tòa. Luật sư bào chữa cho Brian nói rằng anh này đã có "sự hối cải sâu sắc" và đang phải trải qua một "cuộc ly hôn không mấy tốt đẹp.

(Theo Dailymail)