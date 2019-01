Ơn trời Marvel không đưa 11 tạo hình này lên màn ảnh rộng!

Thời nay, phim siêu hùng không chỉ hay mà còn phải đẹp bởi tạo hình các nhân vật luôn đập thẳng vào mặt người hâm mộ. Nhiều bộ phim dễ dàng bị chỉ trích hay thậm chí là tẩy chay chỉ vì... trang phục quá xấu. May mắn thay, các nhà làm phim Marvel luôn có nhiều sự lựa chọn và chưa gặp phải bất kì sai lầm nào trong khâu tạo hình suốt 10 năm qua.



1. Captain America

Tạo hình với áo xanh của Captain America (Chris Evans) trong Captain America: The First Avenger (2011) trông khá "ngố tàu" so với trang phục quân đội Mỹ trong bối cảnh Thế chiến II. Trong khi đó, bộ áo đen của anh trong Captain America: The Winter Soldier (2014) lại đánh mất bản sắc khi quá giống với một điệp viên S.H.I.E.L.D thông thường.

Một tạo hình khác bị bỏ qua vì quá màu mè và phức tạp.

2. Vision

Là một người máy với cơ thể bằng Vibranium, Vision (Paul Bettany) khiến Marvel tốn khá nhiều "chất xám" trong khâu tạo hình. Anh chàng có đủ các phiên bản màu da trước khi hãng quyết định chọn tông đỏ xanh chủ đạo. Đây quả là lựa chọn sáng suốt khi những tạo hình kia nhìn khá đáng sợ và ra dáng phản diện hơn hẳn.

3. Black Widow

Tạo hình ban đầu của Black Widow trong Iron Man 2 (2010) khá kín đáo và giống với trang phục đặc vụ S.H.I.E.L.D thường thấy. May mắn thay, đạo diễn Jon Favreau quyết định thay đổi khiến cô nàng trở nên gợi cảm hơn và nhanh chóng trở thành tượng đài trong lòng các fanboy.

4. Iron Man

Iron Man (2008) nhận được sự chăm chút rất lớn khi là tác phẩm đầu tiên mở màn MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel). Nhân vật (Robert Downey Jr.) có khá nhiều tạo hình nháp trước khi được đưa lên màn ảnh rộng.

Marvel đã quyết định đúng khi tối giản các chi tiết rườm rà cũng như loại bỏ bớt những vũ khí quá dư thừa để nhân vật dễ tiếp cận với khán giả đại chúng hơn.

5. The Hulk

Tạo hình ban đầu của Hulk (Mark Ruffalo) trong Thor: Ragnarok (2017) có râu và tóc dài để phù hợp với việc gã khổng lồ xanh đã điều khiển cơ thể trong suốt 2 năm qua và bắt đầu... thông minh lên. Tuy nhiên, chúng nhìn khá xấu và không phù hợp với hình ảnh nhà vô địch Sakaar chút nào.

6. Ant-Man

Ban đầu, các nhà làm phim dự tính để Ant-Man (Paul Rudd) có chiếc mũ hở mặt giống với nguyên tác. Tuy nhiên, chi tiết này sẽ trở nên vô lý khi đồ bảo hộ buộc phải che phủ toàn thân để tránh hạt Pym bị rò rỉ. Một tạo hình khác với chiếc kính che toàn bộ mặt trước cũng bị bỏ qua vì khá giống tên phản diện Yellowjacket.

7. Doctor Strange

Ý tưởng ban đầu của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) là chiếc áo khoác thay cho áo choàng trong nguyên tác để trở nên hiện đại và giống... bác sĩ hơn. May mắn là Marvel không chọn hình ảnh trên bởi quá giống Loki (Tom Hiddleston) còn chiếc áo choàng đã trở thành một "nhân vật" thú vị bậc nhất bộ phim.

8. Thor

Marvel từng có ý tưởng tạo hình ban đầu của Thor (Chris Hemsworth) sẽ bám sát nguyên tác hơn nhưng lại quá rườm rà và màu mè. Trong khi đó, tạo hình giáp đen trong Thor: Ragnarok khá ngầu và giống một đấu sĩ hơn hẳn nhưng không hợp với tông màu hài hước của bộ phim.

9. Gamora



Vốn là một nhóm siêu anh hùng ít tên tuổi nên James Gunn đã cân nhắc kĩ nhiều lựa chọn trước khi đưa Guardians of the Galaxy lên phim. Những tạo hình ban đầu của Gamora (Zoe Saldana) ra dáng một sát thủ máu lạnh nhưng khá gợi cảm và tàn bạo so với tính hài hước của bộ phim.

10. Star-Lord

Tạo hình ban đầu của Star-Lord (Chris Pratt) có nguồn gốc từ đồng phục của nhóm Ravagers. Tuy nhiên, James Gunn quyết định để lại ý tưởng này cho phần 2 và chọn tông màu đỏ khác biệt vì nhóm của Yondu (Michael Rooker) đã bị khai trừ khỏi tổ chức.

11. Rocket Raccoon

Chỉ cần nhìn hình thì khán giả cũng đủ hiểu vì sao Marvel không chọn tạo hình bên trái cho Rocket Raccoon (Bradley Cooper). Phiên bản ban đầu của chàng gấu mèo này vừa mập vừa già vừa xấu đau xấu đớn.

Sắp tới đây, nhiều siêu anh hùng Marvel khác sẽ bước lên màn ảnh rộng. Chúng ta cùng chờ xem hãng sẽ lựa chọn những tạo hình nào cho nhân vật đây!