Nửa kia của 5 ông chú đẹp trai hàng đầu showbiz: Nhan sắc xuất chúng, học thức khủng, mỗi Phùng Thiệu Phong ngược lại

Chuyện tình duyên của những ông chú đình đám showbiz luôn là đề tài được dư luận quan tâm. Họ là những nghệ sĩ từng trải nên có thể có cách chọn bạn gái khác với những nghệ sĩ trẻ. 5 tài tử xuất hiện trong danh sách là những ông chú quyến rũ hàng đầu showbiz châu Á, gây xôn xao khi công khai danh tính bạn gái trong vài năm trở lại đây. Dễ dàng nhận ra, nửa kia của họ có đặc điểm chung là vô cùng xinh đẹp, sở hữu trình độ học vấn khủng, riêng người cuối cùng trong danh sách ngược lại.

So Ji Sub khiến nhiều người hâm mộ sốt ruột vì mãi không chịu công khai người yêu và rồi thì cái ngày đó cũng đã đến. Tháng 5 vừa qua, Dispatch đã khiến cả châu Á chấn động khi tung ra loạt ảnh hẹn hò bí mật của nam tài tử cùng nữ phát thanh viên kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung. Trước những bằng chứng vô cùng thuyết phục, So Ji Sub đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận.

Có rất nhiều điều gây chú ý xung quanh câu chuyện tình yêu này, bao gồm khoảng cách tuổi tác giữa hai người và lý lịch đẹp như mơ của Cho Eun Jung. Được biết, không chỉ xinh đẹp xuất sắc như nữ thần, cô gái chiếm được trái tim của nam tài tử "Giày thủy tinh" còn có học thức cực khủng.

Bạn gái So Ji Sub sở hữu nhan sắc, body hoàn hảo. Cô nàng được xếp vào hàng "Tứ đại mỹ nhân" trong làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc

Cho Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon School và sau đó tiếp tục lên Seoul theo học ngôi trường siêu hot mà rất nhiều ca sĩ đình đám xứ kim chi từng tốt nghiệp - Seoul Arts High School. Chưa dừng lại ở đó, Cho Eun Jung còn thi đỗ vào ngôi trường Đại học nữ Ewha – một ngôi trường danh tiếng tại Hàn Quốc.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, nổi tiếng tại châu Á nhờ các vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình như "Cảm xúc", "The Thieves"… Năm 2015, loạt ảnh hẹn hò giữa nam tài tử và ái nữ của tập đoàn Daesang Im Se Ryung gây xôn xao dư luận. Ban đầu, việc Lee Jung Jae vướng phải tin đồn "đào mỏ" khi hẹn hò với con gái tỷ phú khiến nhiều người cho rằng chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Trên thực tế, cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc sau hơn 4 năm hẹn hò. Trong giới doanh nhân xứ kim chi, Im Se Ryung nổi tiếng là người sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người nhận xét cô đẹp không kém gì các nghệ sĩ. Được biết, hiện tại, Im Se Ryung đang đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của mảng kinh doanh thực phẩm tại tập đoàn Daesang.

Ngoại hình nổi bật của Im Se Ryung gây ấn tượng với công chúng

Ngoài nhan sắc, trình độ học vấn của Im Se Ryung cũng gây ấn tượng không kém. Năm 1998, cô tốt nghiệp tại khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Yonsei – một ngôi trường nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sau đó, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Tâm lý học tại trường Đại học New York.

Joo Jin Mo gây ấn tượng mạnh với công chúng qua các vai diễn trong "Hoàng hậu Ki", "Song Hoa Điếm"… Tháng 6 vừa qua, nam tài tử đã chính thức làm đám cưới với một mỹ nhân ngoài ngành giải trí tên Min Hye Yeon. Nhiều người nhận xét, vợ Joo Jin Mo sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém các nghệ sĩ nữ.

Vợ Joo Jin Mo sở hữu diện mạo, vóc dáng hoàn hảo. Cô từng làm khách mời trong nhiều show truyền hình về sức khỏe

Được biết, Min Hye Yeon hiện đang làm bác sĩ. Cô tốt nghiệp ngành y của Đại học Quốc gia Seoul – ngôi trường danh giá hàng đầu tại xứ sở kim chi. Tuy không hoạt động trong giới showbiz nhưng Min Hye Yeon vẫn được không ít người Hàn Quốc biết đến trước khi công khai hẹn hò nam tài tử Joo Jin Mo do cô từng xuất hiện trong nhiều show truyền hình liên quan tới sức khỏe.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm chính thức làm đám cưới hồi tháng 8 năm ngoái. Hồi đầu năm nay, cặp đôi đã chào đón quý tử đầu lòng. Vợ nam tài tử sở hữu nhan sắc xuất chúng. Được biết, Trần Khải Lâm đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2013 và ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế.

Trần Khải Lâm được ca ngợi hết lời về mặt nhan sắc

Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin thì mỹ nhân họ Trần còn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có. Cha Trần Khải Lâm kinh doanh dầu mỏ, sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 1,5 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 4,5 ngàn tỷ đồng). Gây ấn tượng không kém chính là thành tích học tập cực khủng của người đẹp. Theo đó, cô du học Canada khi mới 5 tuổi và tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng Simon Fraser.

Phùng Thiệu Phong

Năm 2018, Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh công khai giấy đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Cả hai nghệ sĩ đều là những cái tên đình đám của làng giải trí Cbiz nên tin tức đã gây bão trong suốt một thời gian dài. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, nhan sắc của cặp đôi cũng được ca ngợi hết lời.

Cả hai nghệ sĩ sở hữu ngoại hình đẹp như mơ

Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại thường vấp phải những tranh cãi liên quan tới trình độ học vấn. Thậm chí, trên mạng còn rộ lên tin đồn mỹ nhân họ Triệu không được lòng bố mẹ chồng vì trình độ học vấn kém. Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1987 chỉ học hết cấp ba. Vì hoàn cảnh khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh đã phải bỏ dở chuyện học hành.

Vượt qua những tranh cãi về học vấn, mỹ nhân "Sở Kiều Truyện" đã trở thành một trong những sao nữ giàu có, quyền lực nhất Cbiz. Trong những năm trở lại đây, cô liên tục lọt vào danh sách sao Cbiz "cá kiếm" nhất.