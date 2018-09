"Nữ hoàng OST" Gummy cover loạt hit "khủng", bất ngờ nhất cho fan BTS là ca khúc thứ 4

Gummy được biết đến là một trong những "Nữ hoàng OST" của Hàn Quốc với "gia tài" nhạc phim đình đám, từng đứng top trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Mới đây, nữ ca sĩ đã phát hành dự án mới mang tên "Gummy remake cover song" trên kênh Youtube riêng của mình. Trong dự án này, Gummy sẽ cover lại các ca khúc nổi tiếng theo phong cách ballad - dòng nhạc sở trường của nữ ca sĩ.

MV cover đầu tiên với playlist bao gồm 5 ca khúc: "Breathe" (Lee Hi), "City of stars" (OST La La Land), "The Truth Untold" (BTS) và "You, clouds, rain" (Heize).

"Gummy remake cover song" (Breathe, City of stars, The truth untold & You, clouds, rain) - Gummy

"Breathe", "City of stars" hay "The truth untold" và "You, clouds, rain" đều là những bản hit đình đám của các giọng ca "khủng", đòi hỏi kĩ thuật hát và cách xử lý rất chuyên nghiệp. Nhưng với chất giọng nội lực và kinh nghiệm hát ballad dày dặn của mình, Gummy đã thể hiện cả năm ca khúc trên đầy da diết, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Đặc biệt, các ARMY (fanclub của BTS) cũng dành "cơn mưa" lời khen và cảm ơn nữ ca sĩ vì đã đem đến một phiên bản nữ quá mượt mà và sâu lắng cho ca khúc "The truth untold" nằm trong album "Love Yourself: Tear" của các chàng trai nhà Bighit.