Noo Phước Thịnh "xông đất" Vpop 2018 bằng MV quay tại Nhật Bản hoành tráng nhất từ trước đến nay

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị khép lại năm cũ và đón năm mới, Noo Phước Thịnh vừa tung teaser MV "Around The World" như một món quà tặng đặc biệt cho khán giả. "Around The World" là ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đồng thời cũng là MV thứ 4 mà Noo Phước Thịnh ghi hình tại Nhật Bản với vai trò Đại sứ Thiện chí Du lịch.

Trailer MV "Around The World" - Noo Phước Thịnh

Nhằm kỉ niệm 45 năm quan hệ Việt - Nhật nên MV "Around The World" được Tổng cục Du lịch Nhật Bản đầu tư rất lớn khi quay hình ở rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Nagoya. Đáng chú ý, góp mặt trong MV cùng Noo Phước Thịnh còn có tới 200 diễn viên nghiệp dư tham gia nhảy flashmob. Tất cả họ đều đang làm việc trong hầu hết các ngành nghề trọng điểm của Nhật Bản, được lựa chọn tập luyện và biểu diễn cùng Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh cùng 200 diễn viên quần chúng trong MV mới

200 diễn viên quần chúng là đại diện cho những ngành nghề tiêu biểu của Nhật Bản

Trong vòng 4 năm qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã có nhiều sản phẩm âm nhạc được ghi hình tại Nhật Bản. Lần thứ nhất là MV "Mãi mãi bên nhau" được thực hiện tại Kansai - Osaka (2014), tiếp theo là Chubu - Ishikawa (2015) cho MV "Relly Love You" và gần nhất là MV "Như phút ban đầu" tại Kyushu (2016).

MV "Around The World" sẽ chính thức phát hành vào 11h00 ngày 1/1/2018.



Noo Phước Thịnh đã thực hiện MV "Around The World" tại các thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản