Night T: Không ủng hộ việc rap tục tĩu vì ngôn ngữ có nhiều khía cạnh hay và đau hơn nhiều!

Night T dồi dào một nguồn năng lượng tích cực mà khi nghe cậu rap, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được. Anh chàng giống một cậu bé lúc nào cũng "zui zẻ" và chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc là auto phấn khích, đứng ngồi không yên. Night T chỉ muốn rap và nếu không phải là một rapper, cậu không biết mình sẽ là ai, nên làm gì.

Có lẽ cũng nhờ sự vô tư, thoải mái cộng với chút "ngông" và "dị" cần có, Night T đã có được những chiến thắng thuyết phục tại bán kết Beck'Stage để tiến thẳng vào chung kết. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói liệu Night T có vô địch hay không nhưng chắc chắn, anh chàng đã có một hành trình đầy niềm vui và cảm xúc.

Night T tham gia thử thách rap thả thính

"Lướt" khá mượt qua các vòng đấu và chiến thắng áp đảo King Kido ở vòng 26, dường như tinh thần của Night T khá vững qua các round. Bạn có đặt nặng mục tiêu trong cuộc thi lần này không?

Mình không đặt nặng mục tiêu giải thưởng trong cuộc thi nhiều, vì mình tham gia cũng chỉ để trau dồi kinh nghiệm, cống hiến cho khán giả và giao lưu bạn bè.

Nếu lựa chọn giữa "skill" đỉnh nhưng lyrics bình thường hoặc ngược lại, lyrics sáng tạo như "skill" không mấy nổi bật. Night T sẽ chọn cái nào?

Xuất thân là một rappper đường phố, bản thân mình đãđược trau dồi, đúc kết rất nhiều kĩ năng, kĩ thuật cho riêng mình. Mình sẽ chọn một skill tương đối dễ nhận ra và sắp xếp các từ trong câu sao cho liền mạch nhất.

King Kudo được xem là một Freestyler khét tiếng trong làng Rap, bạn có nghĩ rằng chiếc thắng trong trận 26 là một sự ăn may không?

Mình nghĩ đó cũng là một sự may mắn. Thật sự trong cuộc thi này đối thủ nào cũng mạnh cả, sơ xảy 30 giây là sẽ bị knock out ngay tức khắc. May mắn của mình đó là sự bình tĩnh trên sàn đấu.

Bạn có ủng hộ việc sử dụng ngôn từ khích nhau khi battle không?

Mình không ủng hộ việc sử dụng những ngôn từ quá tục tĩu, nặng nề. Mình nghĩ còn có nhiều khía cạnh khác của từ ngữ có lẽ còn hay, thấm và đau hơn rất nhiều đấy.

Bạn có e dè với đối thủ nào sắp tới không?

Không.

3 từ đúng nhất để miêu tả về bạn là?

Bụi đời, hòa đồng và... xàm thấy ớn.

Con đường nào đã đưa bạn đến với rap?

Đôi khi học tập mệt mỏi mình nghe nhạc rồi bắt đầu lẩm nhẩm vài ca từ và bắt đầu rap từ đó.

Bạn có từng bị bố mẹ cấm cản chưa?



Ban đầu thì có hỏi nhưng bố mẹ mình cũng già rồi nên không quan tâm nhiều. Rồi một ngày cả xóm và đám nhóc ở xóm chạy lại nói với mẹ là mình chơi rap nổi tiếng thì mẹ mới biết nhưng không cấm cản gì.

Rap’s name của bạn có ý nghĩa gì?

(Night) vì em hay viết nhạc buổi tối và (T) là tên Thành của mình.

Đã bao giờ dùng rap mà cua gái thành công chưa?

Mình chưa. Toàn con gái cua mình thôi.

Rap dizz ai đó có sợ… bị đánh không?

Không. Có chơi có chịu.

Có bao giờ bị chỉ trò, bàn tán về ngoại hình hơi "khác người’ một tẹo chưa?

Có. Nhưng thực chất mình rất vui khi họ nhìn mình nhưng vậy. Mình vui khi được là trung tâm của mọi ánh nhìn và ai nhìn cũng biết mình mê rap và hiphop

Thần tượng của bạn là ai?

50 Cent, Enimem. Việt Nam thi có Wowy, Suboy



Nếu bây giờ có 5 tỷ thì việc bạn muốn làm là…

Từ thiện, chữa bệnh cho cha, xây nhà và học thêm ngoại ngữ.

Bạn sẽ làm gì nếu chiến thắng tại Beck'stage?

Chữa bệnh cho ba và học thêm ngoại ngữ để có thể đi đấu thế giới.



Nếu không làm một rapper thì bạn sẽ làm gì?

Mình nghĩ sẽ không là gì khác đâu.

Những dự định trong tương lai của bạn?

Noel mình sẽ ra sản phẩm nhẹ. Qua năm 2020 mình sẽ cho ra mắt 5 bài hát trong 1 album.

Cảm ơn Night T vì buổi trò chuyện.