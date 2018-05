Những vũ khí "bá đạo" nhất của vũ trụ Marvel, đến găng vô cực cũng chỉ xếp thứ 7

Vũ trụ Marvel là nơi có rất nhiều vũ khí và thiết bị kỳ lạ và đáng sợ. Một trong số chúng đã xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của hãng nhưng cũng có rất nhiều thứ độc đáo chưa được chuyển thể lên màn hình.

Tiêu biểu nhất trong số đó có lẽ là chiếc găng vô cực - Infinity Gauntlet, thứ vũ khí khủng khiếp giúp cho Thanos tiêu diệt một nửa dân số vũ trụ chỉ sau một cái búng tay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vũ khí "bá đạo" hơn thế nhiều.

8. The Ultimate Nullifier

The Ultimate Nullifier chỉ nhỏ bằng một chiếc smartphone cỡ vừa nhưng lại sở hữu một sức mạnh to lớn. Nó được biết đến với cái tên: Vũ khí tàn phá nhất của vũ trụ.

Trong phiên bản truyện tranh, để ngăn chặn Galatus tiêu diệt cả thế giới, Johnny Storm của Fantastic Four đã đến tận quê hương của kẻ xâm lược và tìm thấy thứ vũ khí này. Đối với The Ultimate Nullifier, nó có sức mạnh để xóa sổ mọi mục tiêu khỏi "sự tồn tại" hay thậm chí hủy diệt cả một hành tinh hay làm bốc hơi thời gian.

7. Infinity Gauntlet - Găng vô cực

Có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều về thứ vũ khí này khi nó đã giúp gã Titan điên tiêu diệt cả nửa dân số vũ trụ. Cùng với các viên đá vô cực, chiếc găng đã tạo nên một sức mạnh vô bờ bến ở cả phiên bản comic và điện ảnh.

Với Infinity Gauntlet, Thanos sở hữu nhiều năng lực khác nhau, phụ thuộc vào chính những viên đã vô cực. Ngoài ra, nó còn cường hóa, ban cho gã Titan có được sức mạnh ngang ngửa với những thực thể đứng đầu vũ trụ.

6. The Black Vortex

Bản thân The Black Vortex đã mang một sức mạnh vô hạn, cho nên nó luôn là mục tiêu ngắm đến của các thế lực đen tối. Với thứ vũ khí này, người dùng có thể khuếch đại sức mạnh, tiềm năng của bản thân lên hàng ngàn, hàng vạn lần, ngang ngửa với cả những thực thể hùng mạnh nhất.

Tuy nhiên, sự tồn tại của nó không những đã là một mối đe dọa đối với các siêu anh hùng mà ngoài ra, người dùng The Black Vortex dù tốt đến đâu cũng dễ bị đắm chìm, tha hóa trong quyền lực, sức mạnh vượt trội của nó mà dần dần hóa thành tà ác, tham lam hơn.

Nhóm X-Men và Vệ binh ngân hà (Guardians of the Galaxy) đã từng sử dụng sức mạnh của Black Vortex để chiến đấu chống lại sinh vật ngoài trái đất, những kẻ muốn ăn cắp nó. Nhưng cuối cùng họ đã phải từ bỏ cách làm này.



5. The Crimson gem of Cyttorak



Xuất hiện trong vũ trụ X-men, The Crimson gem of Cyttorak là một viên ngọc bí ẩn được tạo ra bởi vị thần Cyttorak cổ xưa và đương nhiên nó mang trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ!

Một dị nhân có tên Cain Marko đã vô tình được ban cho sức mạnh từ The Crimson gem of Cyttorak. Ngay sau đó, anh ta trở nên hùng mạnh hơn cả ngàn vạn lần. Từ siêu sức mạnh, siêu tốc độ đến sức bền và khả năng tái tạo vô song đều là những thứ mà Cain có được.

Không dừng lại ở đó, Cain Marko còn có khả năng thao túng từ trường, ma thuật và gần như bất tử. Với từng đó khả năng, nó đủ khiến anh ta trở thành "độc cô cầu bại" trong thế giới này nhưng cũng chỉ chiếm chưa đến 1% toàn bộ sức mạnh của viên The Crimson gem of Cyttorak.

4. The Evil eye of Avalon

Hay còn được gọi ngắn gọn với cái tên Evil Eye. Bảo vật thần bí này có sức mạnh để thao túng tất cả các dạng vật chất, cũng như khả năng làm chủ không thời gian. Nó có khả năng phân hủy vật chất, phá hủy các trường lực và tạo ra các vụ nổ năng lượng cực lớn.

Người sở hữu thứ vũ khí này đủ mạnh để chinh phục các vị thần tối cao, như Loki là một ví dụ. Trong phiên bản Comic, sự bất đồng về quan điểm cũng như quyền kiểm soát đối với nó đã dẫn đến các cuộc chiến giữa Avengers và Defenders.

3. The Darkhold

Nó mang trong mình những kiến thức tối thượng nhưng lại vô cùng tà ác. The Darkhold là một cổ thư, có thể được sử dụng bởi người dùng để hấp thụ một lượng lớn kiến ​​thức ma thuật đen tối. Các kiến thức bên trong cuốn sách đã được sử dụng để tạo ra những con ma cà rồng đầu tiên, và có một phần trách nhiệm trong việc nhấn chìm Atlantis.

Darkhold được coi là trái ngược với Cuốn sách của Vishanti, nơi mà Dr. Stranger học hỏi các kiến ​​thức và quyền năng của mình.

Sức mạnh của nó có ảnh hưởng bất lợi đối với bất kỳ ai đọc được, có nghĩa là ngay cả khi phép thuật được dùng với mục đích tốt, người dùng sẽ sớm bị nhiễm độc bởi sức mạnh tà ác của cuốn sách. Tất nhiên, nó nguy hiểm và uy lực hơn nếu rơi vào tay kẻ xấu.

2. The M'kraan Crystal

The M'kraan là một khối tinh thể khổng lồ màu hồng. Nó không nguy hiểm với quyền năng hay những sức mạnh ban cho người khác mà chính sự tồn tại của M'kraan đã là sức ép không nhỏ đối với vũ trụ.

Theo như thực thể đã tạo ra The M'kraan Crystal, tên khác của nó là "Sự kết thúc của vạn vật". Sở dĩ có cái tên đáng sợ như vậy là bởi The M'kraan Crystal không tuân theo bất kỳ định luật vật lý, khoa học nào. Nó ẩn chứa bên trong mình là một thiên hà neutron, là điểm nối cho mọi thứ tồn tại.

Nếu The M'kraan Crystal bị phá hủy, sẽ không còn bất cứ sự tồn tại nào hết, từ không gian, thời gian đến toàn bộ vũ trụ sẽ biến mất hoàn toàn.

1. The heart of Universe

Trái tim của vũ trụ - The heart of Universe chắc chắn sẽ là bảo vật đứng top 1 trong danh sách này. Nó sở hữu sức mạnh không thể nghĩ bàn, quyền năng bậc nhất thế giới Marvel.

Bất kỳ ai có được vũ khí này đều nhận được sức mạnh tối thượng, chỉ đứng sau The One Above All (thực thể kiểm soát toàn bộ vũ trụ Marvel) mà xếp trên tất cả.

Nó nguy hiểm tới mức các thực thể không gian bí ẩn và đầy sức mạnh phải tập hợp nhau lại để tạo thành nhóm Celestials với mục đích bảo vệ The heart of Universe khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tà ác, đảm bảo hòa bình cho vũ trụ.

Trong lịch sử Marvel, khi Thanos chạm tay được vào trái tim của vũ trụ, hắn đã hủy diệt toàn bộ không thời gian chỉ với một tiếng thét. Những thực thể hùng mạnh khác như Living Tribunal, Eternity hay Infinity cũng không phải đối thủ với hắn.