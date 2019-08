Những tưởng serum đã là "cao tay" lắm rồi nhưng để da đẹp nhanh hơn bạn sẽ cần đến một thứ có "siêu năng lực" khác

Susanne Kaufmann Pollution Skin Defence System (Giá gốc: 7.674.000 VNĐ): Vì làm bằng thuỷ tinh nên chúng mình không nên dùng tay trần để bẻ ống. Quấn một chiếc khăn quanh ampoule và bẻ nhẹ phần cổ thắt sẽ là phương pháp an toàn hơn rất nhiều. Đây là set tinh chất cô đặc dưỡng da dùng trong 15 ngày gồm 3 loại: Vitamin C, Ectoin và Coenzyme Q10. 5 ngày đầu tiên quá trình tái tạo da sẽ bắt đầu với Vitamin C. Tiếp theo chúng mình dùng Ectoin để bảo vệ da khỏi tia UVA và những tác nhân gây lão hoá. 5 ngày sau cùng là nhiệm vụ của Coenzyme Q10 giúp sản sinh collagen và tăng sự đàn hồi cho da.