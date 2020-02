Những tổng tài 9x sáng làm boss, tối đi diễn của nhạc Việt - Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Khánh K-ICM cùng loạt sao đúng chuẩn tuổi trẻ tài cao!

Thị trường nhạc Việt hiện tại không hề hiếm những nghệ sĩ trẻ tài năng với sự sáng tạo nghệ thuật dồi dào không có điểm dừng. Thế nhưng, dù ở độ tuổi còn khá trẻ thậm chí mới chỉ chập chững bước chân vào showbiz không lâu nhưng nhiều nghệ sĩ đã có cho mình danh xưng khác ngoài "ca sĩ" như "chủ tịch" hay "giám đốc".

Đó không phải là danh xưng tự phát hay được các fan dành tặng mà đó là chức vụ thực sự của họ khi sở hữu công ty riêng. Nếu như các nghệ sĩ Vpop thuộc thế hệ "đàn anh đàn chị" từng được các fan biết tới khi thành lập công ty như Thu Minh, Mỹ Tâm, Thuỷ Tiên, Trịnh Thăng Bình, Đông Nhi - Ông Cao Thắng... thì lớp thế hệ nghệ sĩ 9x cũng tuổi trẻ tài cao không kém khi đã có công ty riêng và trở thành "sếp".

Sơn Tùng M-TP lên chức "chủ tịch" ở độ tuổi 25

Rời khỏi công ty của nhạc sĩ Quang Huy sau 2 năm gắn bó, Sơn Tùng M-TP thành lập công ty riêng cho mình với tên gọi M-TP Entertainment. Trong công ty, giọng ca "Hãy Trao Cho Anh" nắm giữ vai trò Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng như là chủ sở hữu và làm công việc gắn với chuyên môn âm nhạc.

Cuối năm 2016, Sơn Tùng M-TP đánh dấu bước đầu tiên trong chặng đường thành lập công ty riêng của mình với sản phẩm âm nhạc mang tên "Lạc Trôi". Sản phẩm này ngay khi ra mắt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sở dĩ là vậy bởi đây vừa là sản phẩm đầu tay sau khi rời công ty chủ quản và cũng là MV đầu tiên mà Sơn Tùng M-TP thực hiện theo phong cách cổ trang.

LẠC TRÔI | OFFICIAL MUSIC VIDEO | SƠN TÙNG M-TP

Không quá khó hiểu khi MV "Lạc Trôi" đã xuất sắc lọt top 10 những MV được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24h với con số 4,4 triệu view. Ở thời điểm hiện tại, MV này đã đạt hơn 215 triệu lượt xem cùng hơn 1,3 triệu lượt thích sau 3 năm phát hành. Có thể xem đây như là sản phẩm tạo tiền đề cho những thành công sau đó của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP trong MV cổ trang.

Thấm thoát trôi qua, tháng 11/2019, chàng "Chủ tịch" Nguyễn Thanh Tùng đã đăng tải hình ảnh chúc mừng kỉ niệm 3 năm thành lập công ty M-TP Entertainment. Nhìn Sơn Tùng M-TP hạnh phúc bên những người mà anh luôn coi là gia đình thứ 2, có thể thấy việc thành lập công ty chính là quyết định vô cùng đúng đắn để tạo nên một nghệ sĩ trẻ tài năng và thành công như hiện tại. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm vừa là nghệ sĩ vừa phải lãnh đạo công ty, thế nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn đang khẳng định mình là một trong những ngôi sao hạng A hàng đầu showbiz Việt.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng bên nhân viên công ty trong ngày kỷ niệm 3 năm thành lập.

Chẳng những thế, những bản hit của nam ca sĩ thì lại càng tạo được tiếng vang và gây "bão" theo cấp số nhân với các ca khúc như "Nơi Này Có Anh", "Chạy Ngay Đi", "Hãy Trao Cho Anh". Tên tuổi của anh cũng không còn gói gọn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn xa ra ngoài biên giới. Chưa bao giờ tự khẳng định nhưng những thành quả mà Sơn Tùng cùng công ty M-TP Entertainment làm được đã có thể thấy bước tiến đạt đến quốc tế đã vô cùng rõ ràng.

MV "Hãy Trao Cho Anh" - Sơn Tùng M-TP

Cuối tháng 12/2019, khi người người nhà nhà còn đang mơ hồ đoán già đoán non về việc Sơn Tùng M-TP sẽ làm những gì trong năm tiếp theo thì nam ca sĩ đã mở buổi họp báo tuyên bố trong 2020 sẽ có mạng xã hội riêng, 1 album, 3 single, 1 concert, 1 Sky Tour, quán cafe và cả thương hiệu thời trang. Nghe những điều này, không ít người phải choáng ngợp vì dự án quá "khủng" của Sơn Tùng M-TP. Album, concert hay Sky Tour đã đành, đằng này chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng còn dõng dạc khẳng định sẽ "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác không chỉ gói gọn trong âm nhạc.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng trong buổi họp báo dự án năm 2020.

Dự án trong năm 2020 được nam ca sĩ công bố.

Trong buổi họp báo, Sơn Tùng M-TP đã thay mặt công ty để công bố tuyên ngôn về kế hoạch phát triển trong năm 2020: "M-TP là chúng ta, không chỉ còn là một công ty giải trí mà sẽ phát triển thành một tập đoàn giải trí. M-TP sẽ không chỉ có một mình mà sẽ có cả một thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt đầu tiên gánh vác sứ mệnh đưa nền âm nhạc nước nhà phát triển theo mô hình chuyên nghiệp.

Chúng ta sẽ không chỉ mang lại giá trị và lợi ích vào cho bản thân mình mà chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho ngành giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng. Từ ngày hôm nay trở đi, M-TP Entertainment sẽ không chỉ nói về Sơn Tùng M-TP mà sẽ nói về chúng ta. M-TP is US. Với tất cả sự tin tưởng và đồng hành của đại gia đình Sky, đối tác, và những người bạn của M-TP Entertainment, Tùng tin tuyên ngôn này sẽ trở thành sự thật trong 3 năm nữa".

Mô hình công ty M-TP Entertainment sẽ phát triển thành một tập đoàn giải trí với lời khẳng định của Sơn Tùng M-TP trong vòng 3 năm tới.

Có thể thấy, dù là ngôi sao hạng A nhưng Sơn Tùng M-TP đang điều hành công ty do mình thành lập vô cùng tốt với những dự án ngày một hoành tráng hơn. Với lời tuyên ngôn khẳng định từ công ty M-TP Entertainment lên tập đoàn giải trí trong 3 năm tới, rất nhiều người hy vọng anh chàng chủ tịch ở độ tuổi 25 sẽ làm nên những điều "không tưởng" cho thị trường âm nhạc Việt Nam.

K-ICM là giám đốc công ty ICM khi chỉ mới 20 tuổi

Nếu như Sơn Tùng M-TP phải mất 3 năm "bươn trải" lấy kinh nghiệm để thành lập công ty thì K-ICM ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật đã gánh trên vai trọng trách là giám đốc của công ty truyền thông ICM. Điều này mới đây cũng được chính K-ICM xác nhận qua đoạn clip ghi âm bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại với fan, K-ICM cho biết: "Hiện tại bây giờ anh đang làm giám đốc công ty ICM. Mẹ anh lo cho anh hết nhưng anh có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong công ty này. Và công ty này là công ty của anh. Cho nên mọi người đừng can thiệp quá sâu vào nội dung trong công ty của anh".

Đoạn hội thoại K-ICM khẳng định mình là giám đốc công ty ICM và có quyền quyết định tất cả

Không chỉ đến khi lộ đoạn clip này, khán giả mới biết vị trí của K-ICM trong công ty. Thực chất, vào buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của Jack và K-ICM, nam producer cũng đã chia sẻ về những khó khăn khi giữ vai trò, trách nhiệm khá nặng trên vai. Cụ thể, K-ICM chia sẻ: "Thực ra điều này mọi người có thể không biết. Anh đang là một giám đốc ở Việt Nam khi chỉ mới 20 tuổi. Đây là điều rất là khó khăn với anh và anh hy vọng có thể làm được điều gì đó cho nền âm nhạc Việt Nam. Ngày trước chỉ đi đánh đàn đám cưới nhưng bây giờ đã là giám đốc rồi".

Clip K-ICM chia sẻ mình là giám đốc trong buổi fan meeting

K-ICM hay còn được biết đến với tên Nguyễn Bảo Khánh hay "thánh nện đàn" khi có tài năng đặc biệt với cây đàn piano. Trước khi kết hợp Jack, K-ICM thường gây sự chú ý của cộng đồng mạng bằng những đoạn clip "múa đàn" khi những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn khiến nhiều người phải trầm trồ. Tuy nhiên, phải đến khi kết hợp với Jack, cái tên K-ICM mới được nhiều người biết tới cũng như xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông. Tài năng của K-ICM là không thể chối cãi khi những sản phẩm mà anh sản xuất âm nhạc hay phối khí đều tạo thành hit như "Buồn Của Anh", "Con Trai Cưng" (Piano version) và hàng loạt hit với Jack như "Bạc Phận", "Sóng Gió", "Em Gì Ơi"...

K-ICM là giám đốc công ty khi chỉ mới ở độ tuổi 20.

Khả Ngân chỉ vừa lấn sân ca sĩ đã thành lập công ty riêng ở tuổi 22

Cuối năm 2019, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi hot girl - diễn viên Khả Ngân tuyên bố sẽ "chuyển ngạch" sang con đường ca sĩ. Sau khi ra mắt MV đầu tay mang tên "Cô Gái Việt Nam" hợp tác cùng Phan Mạnh Quỳnh, Khả Ngân tuyên bố sẽ mở công ty riêng. Theo chia sẻ của cô, việc thành lập công ty giải trí riêng nhằm mục đích quản lý thật tốt những định hướng trong tương lai, đưa bản thân ra biển lớn để có thể phát triển, học hỏi nhiều hơn.

Khả Ngân đã lên chức "sếp" ở độ tuổi 22 khi thành lập công ty riêng.

Khả Ngân tiết lộ thêm, mọi khâu đăng ký bản quyền thương hiệu cho việc mở công ty riêng cũng đã hoàn tất. Công ty riêng của cô đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho việc hoạt động theo hệ thống công ty giải trí một thành viên. Bên cạnh việc lấn sân ca hát một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp thì đây cũng là quyết định mang tính "cách mạng" để Khả Ngân khẳng định những bước chân trưởng thành của mình ở độ tuổi 22.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt MV đầu tay "Cô Gái Việt Nam", Khả Ngân còn tự tin khẳng định đây là ca khúc được cô ấp ủ suốt 4 năm trời và cũng mở đầu cho "đại dự án" gồm 10 ca khúc cùng 5 MV sẽ xuất hiện trong năm 2020. Nhiều người hy vọng rằng, với việc chuyên nghiệp hoá từng đường đi nước bước từ việc thành lập công ty cũng như kế hoạch kỹ lưỡng, trong năm nay Khả Ngân sẽ đạt được những thành công rõ rệt và là nhân tố tươi mới cho thị trường Vpop.

Cô Gái Việt Nam - Khả Ngân x Phan Mạnh Quỳnh.

Vũ Cát Tường thành lập công ty The Little Prince Entertainment để xây dựng ước mơ

Nếu nhắc đến các nghệ sĩ 9x thành lập công ty thì chắc chắn không thể không nhắc đến Vũ Cát Tường. Giữa năm 2018, Vũ Cát Tường thành lập công ty giải trí mang tên The Little Prince Entertainment hay còn được gọi là Hoàng Tử Bé Entertainment. Giữ vai trò Giám đốc của công ty, Vũ Cát Tường phải đảm nhiệm khá nhiều trách nhiệm quan trọng không chỉ còn là nghệ sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn như trước. Sản phẩm đầu tiên mà công ty sản xuất chính là nước hoa và sau đó chính là album thứ hai của Vũ Cát Tường mang tên "Stardom" do chính cô sáng tác và phát hành ra quốc tế.

Bìa album Stardom của Vũ Cát Tường.

Chia sẻ về việc đặt tên công ty là "Hoàng Tử Bé", Vũ Cát Tường cho biết cô cảm thấy mình khá giống nhân vật hoàng tử bé và cứ mãi bay nhảy trong "tiểu tinh cầu" của mình. Với tên của công ty, Vũ Cát Tường muốn đại diện cho sự sáng tạo và sáng tạo một cách vô tư nên "Hoàng tử bé" là đại diện đúng nhất cho con người Vũ Cát Tường cũng như công ty.

Vũ Cát Tường thành lập công ty và lên chức Giám đốc vào giữa năm 2018.

Thời gian hoạt động công ty tính đến nay là 3 năm và Vũ Cát Tường cùng công ty của mình cũng có đủ 3 dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Đó là liveshow The 1st Birthday Concert – Forever Mine năm 2017 - Stardom Concert năm 2018 và VCT Tour ở cả Hà Nội và TP. HCM vào năm 2019. Cả 3 sự kiện lớn này đều là những cột mốc khó có thể nào quên trong sự nghiệp của Vũ Cát Tường.

Với cô, những sân khấu của riêng mình là nơi dẫn dắt khán giả vào thế giới riêng và để kể cho họ nghe về con người cô bằng chính âm nhạc. Chính bởi lẽ đó, việc Vũ Cát Tường thành lập công ty riêng và có cho mình một bàn tựa vững chắc để thăng hoa trong sự nghiệp chắc chắn là quyết định đúng đắn hơn cả của nữ ca sĩ/nhạc sĩ sinh năm 1992.