Những khoảnh khắc của các cặp sao Hollywood khiến fan phải đỏ mặt: Justin, Miley chưa gây sốc bằng vợ chồng Cardi B

Người ta vẫn thường nói khi yêu mọi hành động của chúng ta đều rất khác với bình thường. Quả thật vậy, một khi đã rơi vào lưới tình rồi thì ai ai cũng muốn bộc lộ cảm xúc của mình đối với nửa còn lại theo những cách riêng biệt nhất. Các ngôi sao trong làng giải trí cũng không phải ngoại lệ và họ cũng có không ít lần bị các phóng viên ghi lại những khoảnh khắc "lầy lội" khi sánh vai bên cạnh người mình yêu.

Dù đã đôi lần lạc mất nhau trong bởi sự nông nổi của tuổi trẻ nhưng mọi người đều phải công nhận rằng mối tình của Công chúa Disney với chàng diễn viên điển trai nhà Hemsworth là một câu chuyện đẹp, ý nghĩa và đáng nhớ với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cả hai đến với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim tình cảm The last song nhưng khoảng thời gian bên nhau của họ không liên tục mà bao gồm rất nhiều lần hợp – tan. Chính bởi hai tính cách trái ngược nhưng lại bổ sung cho nhau: một Miley ngổ ngao, trẻ con, thích làm trò và một Liam điềm tĩnh đã làm điểm tựa vững chắc cho một nửa của mình. Những nét tính cách ấy cũng được thể hiện ra trong cách họ chụp ảnh tại các sự kiện cùng nhau và không ít bức ảnh về những giây phút lầy lội này từng được ghi lại.

Dù là cặp đôi chiêu trò và "sống lỗi" nhất làng giải trí những điều thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ Kim và Kanye là tình yêu vững bền họ dành cho nhau. Sau nhiều mối tính chóng vánh, nữ hoàng thị phi đã chọn cho mình anh chàng rapper để làm bến đỗ cuối cùng. Hai nhân vật chính đã tổ chức một đám cưới linh đình vào năm 2014 và vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến nay. Dù đã về chung một nhà những tình cảm của họ vẫn nồng nàn như hồi mới yêu khi người hâm mộ liên tục bắt gặp những cử chỉ thân mật của cặp đôi này. Họ liên tục hâm nóng tình cảm khi đời thường lẫn trên thảm đỏ và khiến không ít người phải ghen tỵ với bầu không khí hạnh phúc ấy.

Cardi B và Migos Offset

Dù đã chính thức đệ đơn ly hôn vào cuối năm 2018 nhưng chuyện tình của hai rapper tài năng Cardi B và Migos Offset cũng vô cùng cuồng nhiệt như âm nhạc của họ vậy. Sau khi hợp tác trong sản phẩm âm nhạc Lick, cả hai đã có những tiến triển trong quan hệ tình cảm đáng chú ý và một đám cưới bí mật đã diễn ra vào tháng 9 năm 2017. Cặp vợ chồng từng gây ra không ít giông bão trong làng giải trí thế giới. Mối quan hệ của họ cũng chứa đủ mọi cảm xúc của giận hờn, ghen tuông, phẫn nộ và tài hợp. Chính vì thế, hai cá tính mạnh mẽ này đã luôn biết cách có được sự chú ý của báo giới bất kể khi nào, kể cả khi đơn giản là thể hiện tình yêu dành cho người còn lại.

Justin Bieber và Hailey Baldwin đang là hai cái tên đang được dư luận chú ý và ưu ái nhất trong thời gian gần đây. Cộng đồng người hâm mộ và báo giới luôn chú ý nhất cử nhất động của cặp đôi vàng trong làng giải trí này: từ những ngôn từ trên mạng xã hội, những lần xuất hiện trên thảm đỏ lẫn những cử chỉ mặn nồng khi họ thể hiện tình yêu. Kể từ khi chính thức yên bề gia thất vào tháng 9 năm 2018, chàng ca sĩ gốc Canada và cô vợ siêu mẫu càng ngày càng trở nên khăng khít và mặn nồng hơn bao giờ hết. Diễn biến tình cảm này đã không thể tránh được ống kính của các phóng viên và việc hai người bóp vòng 1 của nhau ở những nơi công cộng đã không còn xa lạ với cộng đồng người hâm mộ.

Là những ngôi sao hạng A của Hollywood và đều sở hữu tài năng diễn xuất thiên bẩm, vẻ đẹp ngoại hình thuộc hàng cực phẩm và khối lượng tài sản cũng như sự nghiệp to lớn, chẳng có gì bất ngờ khi mối quan hệ của Brad Pitt và Angelina Jolie luôn được dư luận giành sự quan tâm đặc biệt. Kể từ sau bộ phim định mệnh "Ông bà Smith", cặp đôi phim gỉả tình thật đã về chung một nhà trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Dù cả hai không thể cùng nhau nắm tay đi đến hết con đường những trong suốt quãng thời gian còn chung sống, cả hai đã từng có những cử chỉ hết sức mặn nồng và chẳng kém phần "lầy lội" như những ngôi sao trẻ tuổi hơn khác. Để ý tay của Brad Pitt mà xem!

Chrissy Teigen và John Legend

Giọng ca "All of me" John Legend cùng siêu mẫu Chrissy Teigen vốn vẫn luôn được coi là cặp đôi trai tài gái sắc nhất nhì của làng giải trí. Dù cả hai đều cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giữa một môi trường đầy thị phi nhưng tình yêu của họ vẫn thể hiện là minh chứng cho tình yêu đích thực. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào năm 2013 và hiện tại đã có 2 đứa con chung. Dù trải qua nhiều năm của đời sống hôn nhân với muôn vàn thử thách, cặp đôi vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu và không ngần ngại thể hiện niềm ngưỡng mộ cũng như tình cảm dành cho nhau trên thảm đỏ.