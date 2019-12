Những điều bạn nữ nên làm khi tập vào ngày "đèn đỏ" để duy trì cả vóc dáng và sức khỏe

Ngày đèn đỏ xuất hiện kèm theo một loạt triệu chứng khiến chị em khó ở. Dù gặp phải ít hay nhiều triệu chứng tiền kinh nguyệt thì bạn nữ cũng cần lưu ý nhiều nhiều để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Vậy còn đối với những gymer nữ thì sao?

Gymer nữ trong ngày "đèn đỏ" có nên đi tập hay không? Chế độ ăn uống như thế nào là hợp lý? Điều gì nên làm và không nên làm trong giai đoạn này?

Chàng PT điển trai An Nguyễn, chủ sở hữu của kênh youtube An Nguyen Fitness đã chia sẻ lời khuyên về 5 việc mà các gymer nữ nên làm trong ngày "đèn đỏ" để an tâm giữ vóc dáng.

1. Đừng vội hoảng khi thấy tăng cân trước và trong kỳ kinh

Nếu bạn đã từng đứng lên trên cân trong những ngày này, chắc hẳn đã từng hoảng hốt khi tự nhiên thấy mình được tặng thêm 2kg mặc dù mình vẫn ăn uống và tập luyện đều đặn phải không? Nhưng đừng quá lo lắng nhé, vì 2kg này hầu như chỉ là nước thôi và nó sẽ biến mất khi ngày đèn đỏ qua đi.

Thủ phạm chính của việc này đó là sự suy giảm hormone. Theo bác sĩ sản phụ khoa kiêm nhà nghiên cứu nội tiết Meggie Smith (Đại học Y khoa Keck, Nam California) cho biết, sự biến động về nồng độ estrogen và suy giảm progesterone trong chu kỳ kinh nguyệt là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Khi nồng độ estrogen cao, cơ thể sẽ tích trữ lượng nước lớn, khiến bạn có cảm giác vùng bụng chướng lên và mang đến nhiều cảm giác khó chịu. Những người có xu hướng tăng cân trong thời kỳ này cũng cảm thấy ngực to hơn, bị táo bón hay có người lại thèm ăn vô độ và ăn mặn hơn. Tuy nhiên việc tăng cân này nó chỉ là tạm thời và bạn sẽ quay lại số cân cũ khi kết thúc kỳ kinh.

2. Bổ sung thực phẩm chứa nhiều protein, canxi, kali và sắt

Trong giai đoạn đèn đỏ, cơ thể chị em sẽ mất đi một lượng máu, cùng với đó là các thành phần muối vô cơ như sắt, canxi, kali, magie,... Vậy nên việc bổ sung những loại thực phẩm chứa những nhóm chất này là vô cùng cần thiết để bù lại những dưỡng chất đã mất đi và phần nào hạn chế được cơn đau đụng của các bạn nữ. Những thực phẩm nên ăn:

- Thực phẩm giàu protein: Đậu nành, trứng, các loại thịt, sữa,...

- Những thực phẩm giàu vitamin B6: súp lơ xanh, cà chua, ngô,...

- Những thực phẩm chứa nhiều vitamin C: Chanh, cam,...

- Những thực phẩm giàu vitamin E: hạt bí đỏ, đậu phộng, hạt hướng dương,...

- Những thực phẩm giàu magie và kali: Chuối, bơ, khoai lang,...

3. Uống nhiều nước nhưng đừng uống đồ lạnh

Việc uống nhiều nước trong kỳ kinh nguyệt là điều hết sức cần thiết, việc này sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu và điều tiết các hoạt động co thắt của tử cung cũng như giảm triệu chứng tích nước trong cơ thể.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống nước ấm và tránh xa nước lạnh, nước đá. Nước đá lạnh làm giảm tuần hoàn máu trong cơ thể gây nên tình trạng bế kinh (máu không ra được) dễ khiến cơ thể căng thẳng, khó chịu. Hơn nữa, nước đá lạnh còn khiến cổ tử cung co thắt mạnh sẽ khiến cơn đau bụng của bạn dữ dội hơn rất nhiều đấy

4. Tránh xa đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn sẽ làm gián đoạn các biến động nội tiết cơ bản trong cơ thể, làm thay đổi sự rụng trứng và có thể ảnh hưởng đến lượng máu kinh nguyệt. Hơn nữa, việc uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng và sinh sản. Ngoài ra, sử dụng đồ có cồn cũng khiến các cơn co thắt đau bụng trở nên nghiêm trọng hơn.

5. Bạn có thể đi tập nếu muốn

Ở đây mình sẽ không trả lời câu hỏi "Việc đi tập trong kỳ kinh có tốt hay không?" vì điều này tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Nếu như các bạn đến ngày mà các bạn quá đau bụng, chân tay bủn rủn, chóng mặt, buồn nôn... thì không việc gì phải cố gắng đi tập cả. Còn nếu các bạn cảm thấy bình thường và có thể đi tập được thì hãy nên đi.

Việc đi tập vào ngày kinh sẽ kích thích cơ thể tiết ra hormone endorphin giúp cải thiện tâm trạng, giảm chuột rút và dịu các cơn đau lại. Tuy nhiên, một lưu ý là trong những ngày này, các bạn nên ưu tiên việc tập thân trên và hạn chế các bài tập cardio/thân dưới vì nó sẽ đem lại cho các bạn cảm giác khó chịu và khó đạt được hiệu quả cao nhất.