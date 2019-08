Những dấu hiệu đáng ngại cho thấy TWICE có thể không giữ được đội hình nguyên vẹn, Mina có khả năng rời nhóm?

Những ngày vừa qua, ONCE cũng như các thành viên TWICE hẳn đã phải trải qua cảm giác bất an, lo lắng trước tình trạng sức khoẻ cũng như hoạt động của Mina. Là girlgroup hàng đầu Kpop đã trải qua gần 4 năm hoạt động cùng nhau, việc không giữ được đội hình nguyên vẹn ở thời điểm này quả thật đáng tiếc. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì những lo lắng của người hâm mộ về việc Mina rời TWICE là điều hoàn toàn có cơ sở.

Kế hoạch hoạt động của Mina liên tục bị "đóng băng"

Sau nhiều lần vắng mặt tại các buổi biểu diễn của TWICE, đến ngày 11/7 vừa qua, JYP đã chính thức thông báo về việc Mina sẽ không thể tiếp tục tham gia worldtour của TWICE. Cụ thể, công ty này cho biết thành viên Mina đang đối mặt với vấn đề tâm lý, cụ thể là sự bất an và lo lắng khá lớn về việc biểu diễn trên sân khấu. Đó cũng là lý do khiến JYP quyết định để nữ thần tượng rút khỏi các đêm diễn còn lại thuộc "TWICELIGHTS", dù tour diễn vẫn còn đi qua nhiều địa điểm như Singapore, Los Angles, Mexico, Newark, Chicago, Kuala Lumpur...

Mina gặp phải vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 17/7, sau khi công bố tour diễn "TWICELIGHTS" tại Nhật, JYP cũng thông báo Mina vẫn chưa thể tham gia. Lịch trình worldtour đi qua quê nhà của Mina rơi vào cuối tháng 10, kéo dài đến cuối tháng 2 năm sau. Như vậy, Mina chính thức bị "đóng băng" hoạt động gần 8 tháng, và chưa chắc con số sẽ dừng lại ở đó. 8 tháng là một con số đủ lớn để người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khoẻ hiện tại của Mina.

Mina không thể đồng hành cùng TWICE ít nhất là đến hết tháng 2 năm sau

Concert TWICE dạo này thường xuyên biến thành "biển nước mắt"

Nếu chỉ vắng ngày một ngày hai, chắc hẳn Mina đã không khiến TWICE phải xúc động đến như vậy. Dù không góp mặt trong concert, nhưng phần hát của Mina vẫn được giữ nguyên, không ai hát thay. Hình ảnh của cô thiên nga đen vẫn xuất hiện trên màn hình lớn như màn hình. Cứ đến khi người hâm mộ bật lightstick với màu sắc đại diện của Mina, các thành viên TWICE lại không kìm nổi nước mắt. Việc các thành viên liên tục khóc trong concert vì sự vắng mặt của Mina đã khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng bất an.

Thiếu vắng Mina, TWICE liên tục khóc trong concert khiến fan vừa thương vừa lo

Đáng lo nhất: Mina vừa trở về Hàn Quốc nhưng người đi cùng khiến ONCE thật sự bất an

Chiều ngày 1/8, Mina lần đầu xuất hiện tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) sau 3 tuần kể từ khi cô nàng về Nhật dưỡng bệnh. Mina che gần kín mặt nhưng có thể thấy rõ được vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi. Người đi cùng với Mina là mẹ của cô nàng. Trong khi nhiều người hâm mộ cảm thấy yên tâm khi nữ thần tượng có người đi cùng chăm sóc thì một số khác suy đoán về sự hiện diện của mẹ Mina.

Mina xuất hiện với dấu hiệu không mấy tích cực tại Hàn Quốc sau 3 tuần kể từ khi cô nàng về Nhật dưỡng bệnh

Nhiều người suy đoán rằng mẹ của Mina sang Hàn Quốc là có mục đích, có thể sẽ gặp JYP để trao đổi trực tiếp về tương lai của con gái mình. Tuy JYP đã lên tiếng cho biết việc cô nàng trở lại Hàn Quốc không vì lý do đặc biệt hay lịch trình nào cả nhưng lời thông báo đơn giản đó vẫn không thể nào khiến fan bớt lo lắng cho Mina và tương lai của TWICE.

Fan hiện đang vô cùng lo lắng cho Mina...

... và cả tương lai của TWICE

Không biết trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, ONCE có một sự thật phải đối mặt rằng khó có thể gặp được Mina trong vòng nửa năm tới. Mong rằng, cô nàng thiên nga đen xứ Nhật sẽ sớm ổn định tình trạng tâm lý, sức khoẻ và quay trở lại sân khấu cùng TWICE.