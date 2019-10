Đặt lên bàn cân loạt chương trình khuyến mại của các thương hiệu đồ uống lớn: Theo cái nào thì có lợi hơn?

Đồ uống ngon thôi chưa đủ, câu chuyện chăm sóc khách hàng với những chương trình khuyến mại mới là bài toán khó đối với các thương hiệu trong ngành dịch vụ đồ uống. Những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của chiến lược này là ưu đãi hấp dẫn, thể lệ đơn giản, rõ ràng.

Cùng xem một số thương hiệu đồ uống ở Việt Nam làm cách nào để lôi kéo và giữ chân khách hàng của mình nhé!

1. Starbucks

Ông lớn trong ngành dịch vụ đồ uống chưa bao giờ làm dân tình thất vọng với chiến lược chăm sóc khách hàng của mình. Starbucks hiện đang phát hành hai loại thẻ thành viên với mức ưu đãi cực lớn dành cho các thượng đế của mình.

Ngay khi đăng ký thẻ Starbucks thành công bạn tự động đạt được thành viên hạng Xanh để có thể tích lũy sao. Ưu đãi cho hạng thẻ này là chủ thẻ sẽ được tặng một ly nước miễn phí khi kích hoạt thẻ lần đầu và một phần bánh trong tháng sinh nhật. Mỗi giá trị 40 nghìn đồng chi tiêu tại Starbucks bạn sẽ nhận được 1 sao. Tích lũy đủ 100 sao trong vòng 12 tháng liên tiếp, bạn sẽ được nâng mức thẻ lên hạng Vàng. Ở hạng thẻ này, với mỗi 25 sao tích lũy bạn sẽ nhận ưu đãi một ly nước size tall miễn phí và các ưu đãi trong dịp lễ dành riêng cho hạng thẻ này như quà tặng và combo giá hời. Ngoài ra Starbucks còn đột phá với chương trình tặng sao, nhân đôi, nhân năm sao vào một số dịp đặc biệt.

2. Highlands Coffee

Thương hiệu cà phê Việt Nam thường xuyên mang đến những chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng của mình. Không áp dụng thẻ thành viên tích điểm tuy nhiên Highlands Coffee luôn đưa ra các ưu đãi như upsize miễn phí khi mang ly của bạn đến mua đồ uống hoặc tặng voucher giảm giá với những combo hấp dẫn.

3. Phúc Long

Phúc Long – Thương hiệu trà và cà phê đình đám cũng không kém cạnh với những ưu đãi lớn dành riêng cho khách hàng thành viên của mình. Bạn có thể đăng ký tham gia vào chương trình thẻ thành viên Phúc Long tại các cửa hàng Phúc Long ở Việt Nam và bắt đầu tích lũy điểm. Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua chương trình thẻ thành viên được dựa trên số lượng điểm mà bạn tích lũy được. Phúc Long hiện đang triển khai ba hạng thẻ với nhiều chương trình giảm giá.

Hạng Thẻ thành viên: Bằng cách đăng ký thẻ thành viên, bạn tự động được trở thành thành viên hạng "Thẻ Thành viên" của Phúc Long. Ưu đãi bao gồm một phần đồ uống miễn phí cỡ vừa (Medium) theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Phúc Long cung cấp cho bạn cho mỗi 100 điểm tích lũy và nhận một phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn.

Hạng Thẻ VIP: Khi bạn tích lũy được 400 điểm trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng "Hạng Thẻ VIP". Ngoài những ưu đãi giống hạng thẻ thành viên, hạng thẻ VIP sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 10% cho các sản phẩm thức uống và bánh, giảm giá 5% cho các sản phẩm khác của Phúc Long.

Hạng Thẻ Diamond: Khi bạn tích lũy được 1000 điểm trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng "Hạng Thẻ Diamond". Bạn sẽ được hưởng ưu đãi của hạng thẻ thành viên và hạng thẻ VIP cùng với ưu đãi giảm giá 15% cho các sản phẩm thức uống và bánh, giảm giá 10% cho các sản phẩm khác của Phúc Long. Ngoài ra, bạn có thể nhận thêm các đề nghị hoặc thư mời đặc biệt để tham gia vào sự kiện được tổ chức bởi hoặc cho Phúc Long.

4. The Coffee House

Khác với số đông, The Coffee House triển khai chương trình khách hàng thân thiết mới áp dụng với hình thức mua trực tiếp hoặc đặt hàng thông qua ứng dụng The Coffee House. Mới đây, đơn vị tích điểm sẽ được thay đổi từ sao thành bean. Mỗi 10 nghìn đồng chi tiêu, bạn sẽ tích lũy được 6 beans. Có các hạng từ Mới – Đồng – Bạc – Vàng – Kim cương và bạn sẽ phải lưu ý về quy chế xét hạng thành viên theo quý (3 tháng). Kể từ kỳ xét hạng gần nhất, bạn sẽ có thêm 2 kỳ liên tiếp để tích đủ BEAN giữ hạng của mình. Với trường hợp bạn không tích đủ BEAN để giữ hạng, The Coffee House sẽ tiến hành giảm hạng thành viên của bạn dựa vào số BEAN tích được trong kỳ xét hạng.

5. Cheese Coffee

Chuỗi cà phê đình đám tại Sài Gòn thu hút khách hàng bằng những chương trình ưu đãi theo mùa và vào các dịp lễ đặc biệt. Thông thường, với mỗi hóa đơn có mức giá quy định, bạn sẽ nhận được phiếu tích điểm và tích lũy số phiếu ấy để đổi đồ uống hoặc quà tặng. Mỗi chương trình ưu đãi/khuyến mại sẽ có thể lệ khác nhau do Cheese Coffee quy định. Chuỗi cà phê này thường rất được lòng giới trẻ khi thường xuyên hợp tác với các nhãn hàng như túi xách hoặc bình giữ nhiệt để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất.

Với mỗi thương hiệu, các chương trình khuyến mại, tích điểm ở từng thời điểm lại khác nhau. Bạn sẽ lựa chọn thương hiệu cà phê nào nếu dựa trên các chương trình khuyến mại?