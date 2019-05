Nhìn những lần Ariana Grande huỷ show, đến nước Mỹ còn là "nạn nhân" thì fan Việt chẳng cần chạnh lòng làm gì

Nhắc tới "huỷ show", có lẽ đây đã là cụm từ trở thành thương hiệu của Ariana Grande. Hiếm có tour diễn nào mà cô nàng không có ít nhất một lần huỷ show. Fan Việt cũng đã từng là một trong những "nạn nhân" của nữ ca sĩ khi bị lật kèo ngay phút chót cách đây 2 năm trong khuôn khổ tour lưu diễn "Dangerous Woman".

Tuy nhiên, sau khi điểm qua những sự kiện đã từng "vắng bóng" Ariana Grande vào phút chót thì bạn sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa: Huỷ show và thông báo bằng Insta Story. Thế nên có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải chạnh lòng gì cả vì đến cả người dân xứ cờ hoa cũng không phải ngoại lệ.

Dangerous Woman Tour tại Việt Nam

Những tấm vé được săn lùng, khán giả từ nhiều quốc gia khác nhau cất công bay sang Việt Nam,... Thậm chí, sự việc Ariana Grande cùng ekip có mặt tại Việt Nam vào sáng ngày trước đó cũng khiến cho sự phấn khích của fan lên đến đỉnh điểm.

Thế nhưng, chỉ trước giờ G đúng 5 tiếng đồng hồ, Ariana Grande đã khiến người hâm mộ của mình bàng hoàng, thất vọng tột độ khi thông báo hủy show bằng một story trên Instagram chỉ tồn tại trong vòng 24h. Hàng ngàn người hâm mộ tới địa điểm biểu diễn sớm với gương mặt thất thần, thậm chí bật khóc giữa trời mưa chỉ mong đây là một trò đùa của cộng đồng mạng.

Nhưng không, chẳng ai đùa cợt ở đây cả, việc show diễn bị huỷ là có thật và lí do đưa ra tất nhiên không thể nào hợp lí hơn là sức khoẻ. Ngay sau đó, chủ nhân hit "Side To Side" cũng rời đi ngay trong đêm, không xuất hiện dù chỉ 1 giây để chào fan tại Việt Nam - những người đã chờ cô hơn 3 tháng ròng kể từ ngày thông tin show diễn được xác nhận.



New York, Las Vegas - 2 thành phố xa hoa bậc nhất thế giới cũng không phải ngoại lệ

Cụ thể, theo lịch trình thì Ariana Grande sẽ có một buổi gặp gỡ và kí tặng fan (meet & greet) tại garage ngay dưới tầng hầm khu căn hộ cao cấp của mình ở thành phố New York. Tuy nhiên, ban quản lí toà nhà đã không cho phép giọng ca Dangerous Woman tổ chức buổi fan meeting nho nhỏ trên vì lí do an ninh và để không gây phiền phức đến những cư dân của khu phức hợp. Kết quả là buổi gặp mặt đã phải bị huỷ bỏ ngay phút chót. Đây là lần hiếm hoi cô nàng không đưa ra lí do sức khoẻ, tuy nhiên đây lại là vấn đề về khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp của ekip nên người hâm mộ cũng không hoàn toàn chấp nhận.

Tiếp đó, trong một sự kiện cuối năm vào 29/12/2018 tại Las Vegas hứa hẹn có sự góp mặt của Ariana Grande, tuy nhiên, sát ngày tổ chức show, giọng ca người Mỹ tuyên bố có vấn đề về sức khỏe và không thể biểu diễn như dự định. Theo một vài trang tin ở Mỹ, cô bị viêm phổi 1 tuần trước đó và căn bệnh không kịp thuyên giảm.

Không chỉ những sự kiện cá nhân, đến lễ trao giải âm nhạc cũng không giữ chân được Ariana

Theo dự kiến, tại lễ trao giải BRIT Awards 2018, Ariana Grande sẽ có màn trình diễn tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ đánh bom ở concert của cô tại Manchester, xảy ra vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, đến phút chót, nữ ca sĩ lại hủy tiết mục này. Geoff Taylor - giám đốc điều hành của BRIT Awards cho biết, Ariana không thể đến Anh vì bác sĩ không cho phép: "không may là cô ấy không thể đi xa vì bác sĩ không cho phép, sức khỏe cô ấy không ổn". Trên Instagram , nữ ca sĩ trẻ đã đăng một đoạn video Liam Gallagher biểu diễn thay thế cô ở lễ trao giải.

Sau nhiều lần bị chỉ trích, cuối cùng Ariana Grande cũng rút kinh nghiệm bằng cách…

Mới đây nhất là lần "thất hẹn" với khán giả của Tampa và Orlando trong khuôn khổ tour "Sweetener" đang diễn ra. Tất nhiên lý do vẫn không nằm ngoài vấn đề sức khoẻ. Tuy nhiên, thay vì những lần trước chỉ đơn giản là một lời tuyên bố huỷ show, lần này cô nàng đã rút kinh nghiệm, chuyển sang "dời show" và hứa sẽ đền bù cho các khán giả nơi đây. Nói được làm được, ngay sau đó thông tin từ Live Nation xác nhận lịch diễn bù cho 2 đêm này là vào ngày 24, 25/11 cùng năm. Điều này giúp cô nàng đỡ bị chỉ trích hơn nhiều so với những quyết định trước đây.