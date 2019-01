Nhìn những gì TWICE làm được ở 2018, netizen cũng phải gật đầu công nhận: "Họ không hề bất tài"

Chỉ mới một vài năm trước đây thôi TWICE đã phải "hứng" không biết bao nhiêu "gạch đá" vì cái mác "bất tài", vì khả năng ca hát hạn chế, vũ đạo "trẻ con" và loạt hit theo phong cách nhí nhảnh, dễ thương. Thế nhưng với nỗ lực, sự chăm chỉ không ngừng nghỉ của 9 cô gái nhà JYP, cư dân mạng đã phải rút lại chính những lời chê bai năm xưa, đồng thời gật đầu tấm tắc công nhận: "TWICE hoàn toàn không hề bất tài!"

TWICE

Kể từ khi nổi lên với bản hit quốc dân năm 2016 "Cheer Up", đi kèm với sự nổi tiếng nhanh chóng của TWICE chính là làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía cộng đồng mạng. Ồn ào xảy ra sau khi một clip MR. Removed (tách phần nhạc, chỉ để lại phần hát trực tiếp của ca sĩ) màn trình diễn "Cheer Up" bỗng nổi như cồn trên mạng, cho thấy khả năng hát live hạn chế của TWICE.

Thậm chí hai main vocal là Nayeon và Jihyo cũng bị đánh giá hát "không bằng thành viên hát phụ của nhóm khác". Dù sau đó, đoạn clip MR. Removed này đã được phát hiện là có sự chỉnh sửa phần hát của các thành viên cho... tệ hơn nhưng định kiến mà khán giả dành cho 9 cô gái vẫn kéo dài suốt nhiều đợt comeback sau đó.

Video MR. Removed "Cheer Up" của TWICE

Khắp các mặt báo, các diễn đàn lớn nhỏ, các trang cộng đồng trên Facebook, Twitter, sự công kích dành cho TWICE là vô cùng lớn vào thời điểm cuối năm 2016 đầu năm 2017. Thế nhưng girlgroup nhà JYP đã chứng minh không phải ngẫu nhiên họ duy trì vị thế nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc suốt hơn 3 năm qua. Các màn trình diễn sau này của TWICE đã cho thấy khả năng hát live ngày một tiến bộ, thậm chí với vũ đạo ngày một khó và mạnh, 9 cô gái vẫn hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình.

MR. Removed của "YES or YES" - TWICE

Việc các ca khúc như "TT", "Knock Knock" hay "Likey" sở hữu vũ đạo có phần nhí nhảnh, dễ học, dễ thuộc đã khiến TWICE bị đánh giá thấp khả năng vũ đạo. Tuy nhiên, sau khi phát hành loạt hit với vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát cùng độ khó nhất định như "Signal", "Dance The Night Away", "YES or YES", netizen đã dành cho TWICE cơn mưa lời khen vì sự đồng đều trong từng động tác giữa 9 thành viên.

Bức ảnh GIF gây sốt của TWICE

- "Thực ra thì từ hồi "Like Ooh-Ahh" tôi đã nhận thấy sự đồng đều của họ rồi!"

- "Hát hay, nhảy giỏi chính là 2 yếu tố quan trọng làm nên một người trình diễn giỏi. Thế nhưng bên cạnh đó ở TWICE có một yếu tố mà ít nhóm sở hữu được, đó chính là khả năng lan tỏa niềm vui, nguồn năng lượng tích cực đến khán giả chỉ nhờ màn trình diễn của mình. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao họ nổi đến vậy!"

- "Cứ khi nào xem 9 cô gái trình diễn không hiểu sao tôi lại thấy vui lên!"



- "Nhìn cái ảnh động này xem đỉnh thật sự mọi người ơi!"

- "Thứ nhất là cả 9 thành viên đều có kỹ năng nhảy cơ bản rất ổn rồi, hầu như không có ai nhảy kém hết. Điều đáng nói ở đây chính là việc mỗi thành viên trong TWICE lại có sức hấp dẫn riêng khi nhảy cơ, đó mới là thứ quyết định!"

- "Nói thế nào nhỉ? Họ có khả năng khiến mọi người "dán mắt" vào màn trình diễn của họ vậy!"



- "Lúc xem video vũ đạo của "Dance The Night Away" đến đoạn này nghe tiếng cả nhóm dậm chân cùng một nhịp nghe đã tai lắm!"

Mới đây, tại đêm diễn đặc biệt của Music Bank, 4 thành viên TWICE gồm Momo, Mina, Dahyun và Chaeyoung đã cover lại ca khúc "Move" của Taemin. Màn trình diễn xuất sắc của 4 "mẩu" TWICE đã khiến các fan vô cùng bất ngờ và tự hào. Sau nhiều sân khấu cover các ca khúc, người hâm mộ cũng cho rằng TWICE hoàn toàn có khả năng thể hiện tốt các concept khác chứ không chỉ đóng khung trong concept năng động, dễ thương vốn có.

Không nói đâu xa, ngay sau màn cover, "cha đẻ" của vũ đạo ca khúc "Move" (Taemin) là Curtis Richardson đã đăng tải dòng tweet trên tài khoản Twitter cá nhân dành lời khen hết mực cho TWICE nói chung và 4 thành viên nói riêng, đồng thời gọi nhóm là "super girlgroup" (nhóm nhạc siêu đẳng) và hy vọng TWICE sẽ cho ra một phiên bản "Move" riêng của chính mình.

Biên đạo của "Move" (Taemin) dành những lời có cánh cho TWICE

"TWICE thật sự đã làm quá tốt phần trình diễn "Move" của mình. Hy vọng họ sẽ cân nhắc việc phát hành phiên bản riêng cho ca khúc này!"

Bước từng bước trong công cuộc chinh phục trái tim của người hâm mộ chưa bao giờ là một chặng đường dễ dàng và với TWICE, đó còn là một con đường với đầy mồ hôi và nước mắt. Những cô gái ngoài đôi mươi chỉ ngủ hơn 3 tiếng mỗi ngày nhưng luôn xuất hiện rạng rỡ trước người hâm mộ, nay tài năng của TWICE đã được công chúng công nhận. Không ngoa khi nói rằng TWICE hoàn toàn xứng đáng với vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc thời điểm hiện tại.

