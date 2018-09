Nhìn lại sự nghiệp solo của các thành viên Wonder Girls: Người liên hoàn hit, kẻ flop ngay khi ra mắt

Wonder Girls từng được mệnh danh là "Những cô em gái quốc dân" trong thời kì hoạt động đỉnh cao năm 2007-2008. Qua nhiều lần thay đổi đội hình, nhóm chính thức tan rã vào năm 2017 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, nhưng không phải vì vậy mà fan không còn thấy bóng dáng "những cô gái kì diệu nữa". Nếu như Sohee chuyển hướng sang nghiệp diễn, Lim trở thành dịch giả và Sunye yên bề gia thất thì Sunmi, Yeeun và Yubin là ba cái tên vẫn theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thành công lại chỉ đến với một cựu thành viên duy nhất mà thôi!

Sunmi – Nữ ca sĩ solo đáng gờm với liên hoàn hit

Ngay từ khi còn hoạt động dưới trướng JYP Entertaiment, Sunmi đã có màn solo debut hoành tráng với "24 Hours". Chất nhạc cùng phong cách quyến rũ khiến bài hát chào sân KPOP của Sunmi đạt vị trí thứ 2 trên BXH nhạc số Gaon và đạt vị trí thứ 3 trên BXH 100 ca khúc KPOP hot nhất của Billboard. Thừa thắng xông lên, Sunmi hóa thân thành nữ ma cà rồng đầy bí ẩn và ma mị với "Full Moon". Bài hát này đã giúp cô giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp solo của mình trên sân khấu âm nhạc Inkigayo. "Full Moon" trở thành hit lớn và được cover lại tại nhiều chương trình truyền hình cũng như sự kiện âm nhạc của thanh thiếu niên Hàn Quốc.

"Full Moon" là màn comeback vô cùng ấn tượng của Sunmi

Rời JYP sau 2 hit bự, dân tình đoán già đoán non Sunmi sẽ khó lòng trụ được khi hoạt động solo trong thị trường KPOP khắc nghiệt. Tuy nhiên cô đã chứng minh điều ngược lại với liên hoàn hit "Gashina", "Heroine" và mới đây nhất là "Siren". Nếu "Gashina" dẫn đầu BXH nhạc số Gaon với hơn 1 triệu lượt tải về trong năm 2017 thì "Heroine" cũng làm ăn khấm khá khi đứng đầu BXH nhạc số Bugs với lượng tải nhạc thuộc hàng top. Siêu phẩm "Siren" vừa ra lò ngày 4/9 đã đạt all-kill chỉ sau 4 tiếng phát hành khi dẫn đầu 6 BXH nhạc số lớn trong nước: Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, Soribada.

Thành tích all-kill đáng nể của "Siren"

Với 5 "liên hoàn hit" kể từ khi ra mắt solo, Sunmi hiện là một trong những nữ ca sĩ solo đáng gờm nhất của thị trường KPOP. Netizen Hàn không hết lời khen ngợi Sunmi:

- Cô ấy làm chủ sân khấu và biểu diễn thật tuyệt vời, đúng là một ngôi sao triển vọng!

- Tôi được mời đến xem concert của Lotte và nàng biểu dễn ở đó, cực đáng yêu và hút mắt nhé! Cá là có nhiều người cũng đi suất vé mời như tôi nhưng nàng cực kì chiều khán giả, tất cả mọi người đều cổ vũ điên cuồng luôn

- Bài hát mới hay cực kì, "Siren" là số một! Cô ấy viết lời cho tất cả các bài hát lần này, thậm chí còn tham gia sản xuất nữa

- Em thích bài hát mới cực kì và em đã tải nó về ngay rồi nè, chị Sunmi cố lên!

MV "Siren" - Sunmi

Yeeun – Thất bại khi tách ra khỏi JYP

Giọng ca chính của Wonder Girls bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2014 với nghệ danh siêu độc, siêu lạ: Ha:tfelt (sự kết hợp của "hot" – nóng bỏng và "heartfelt" – từ tận đáy lòng).

Mini album đầu tay "Me?" tạo được dấu ấn nhất định của cô trên thị trường âm nhạc khi đạt vị trí thứ 6 trên BXH album của Gaon, đồng thời ghi tên trong danh sách 10 album hay nhất thị trường KPOP năm 2014 do Billboard bình chọn.

"Ain’t Nobody" là sản phẩm ấn tượng từ mini album đầu tay "Me?". Bài hát mở đầu bằng tiếng piano nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang phần điệp khúc với âm thanh dubstep mạnh mẽ, giọng hát nội lực của Yeeun truyền tải cảm xúc của một trái tim tan vỡ khi người đàn ông mình yêu cuối cùng lại chọn ở bên một cô gái khác.

HA:TFELT "Ain't Nobody" MV

Khởi đầu thuận lợi là vậy nhưng cựu thành viên Wonder Girls không duy trì được phong độ của mình sau khi rời khỏi JYP. Liên tiếp 2 album sau của Yeeun đều không có bài hát nào được công chúng đón nhận rộng rãi, dù cô tự sáng tác mọi ca khúc với chất nhạc đầy tính tự sự. Nhiều người "đổ tại" nghệ danh có phần khó nhớ khó hiểu của cô khiến công chúng không mấy ấn tượng, nhưng lí do liệu có đến từ dòng nhạc khá kén người nghe mà cựu thành viên Wonder Girls theo đuổi?

- Đáng lẽ chị ấy cứ dùng tên Yeeun thôi có phải hơn không? Ít người nhận ra Ha:tfelt lắm, mà ít người nhận ra thì sao mà nổi được!

- Tôi chả hiểu sao cô nàng bị ám ảnh với nghệ danh của mình thế, Ha:tfelt nghe còn không hay

- Không biết có phải cô ấy cố tình tỏ ra khó hiểu với cái tên Ha:tfelt này không nhỉ? Có vẻ cô ấy bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình và dùng âm nhạc để nói về cái thế giới ấy, chứ không dùng âm nhạc để kết nối với công chúng… Có lẽ đó là lí do người ta thấy cả cái tên và âm nhạc của cô ấy đều thật khó hiểu.





Khán giả chưa quen với Ha:tfelt, dường như họ nhớ Yeeun của ngày xưa

Yubin – Flop ngay khi ra mắt

Fan vô cùng háo hức khi JYP tuyên bố Yubin sẽ là thành viên tiếp theo ra mắt solo. Phong cách retro ấn tượng được JYP "nhá hàng" càng khiến kì vọng về màn solo debut được tăng cao, tiếc thay Yubin đã không đáp ứng được kì vọng ấy.

Phần hình ảnh ấn tượng không khỏa lấp được thiếu sót về kĩ năng của Yoobin

Vốn xuất thân là rapper nên kĩ năng hát của Yubin chưa đủ mạnh để ra mắt dưới vai trò một ca sĩ solo. Netizen Hàn Quốc có nhận định khá gay gắt về khả năng ca hát của Yoobin:

- Trời ơi, kĩ năng của cô ấy như một trò đùa vậy. Hoạt động 10 năm rồi mà kĩ năng tệ như thế này thì có vấn đề quá đi chứ? Có vẻ kĩ năng của hầu hết các nghệ sĩ JYP đều thường thường thôi thì phải, kể cả những người giỏi thì cũng không giỏi nổi trội gì cả.

- Chị ấy hát chán quá, giọng không vững nên tôi chẳng nghe ra được lời bài hát.

- Tôi không thể nghe nổi cô ấy hát, bài hát tệ là một chuyện nhưng cô ấy còn là rapper đi hát nữa chứ…JYP chẳng có một nữ ca sĩ nào trong công ty hát thực sự tốt cả.

- Cô này sẽ không tồn tại trên thị trường âm nhạc được lâu đâu…

Những nhận xét của netizen Hàn có phần xác đáng khi ca khúc debut "Lady" với dòng nhạc citypop khá kén người nghe lẹt đẹt ở nửa cuối các BXH, thậm chí bài hát b-side là "City Love" còn bị JYP hoãn ra mắt vô thời hạn. Với khởi đầu nan như thế này, liệu Yoobin có thể bứt phá trong tương lai để ghi dấu trong lòng công chúng được không?