Nhìn lại những nấc thang 55 cuộc đời của tỷ phú Jeff Bezos: Từ gã bán sách bị Phố Wall mỉa mai đến vị trị số 1 chưa có người thay thế

Năm 1997, khi người đàn ông có tên Jeff Bezos, 33 tuổi đưa Amazon.com ra công chúng, Phố Wall không hề đặt niềm tin vào trang web bán sách có khởi đầu trong một nhà để xe ở Seattle. Có nhà phân tích thậm chí còn gọi đứa con Bezos "mang nặng đẻ đau" là Amazon.toast (Amazon.lừa đảo).

Đáp lại những lời mỉa mai, Bezos chỉ nói đùa với Forbes rằng: "Tôi nghĩ rằng họ đã có một cuộc tranh luận khá tốt. Tuy nhiên, họ không hiểu được sức mạnh mà internet mang lại cho khách hàng".

Một năm sau khi IPO, Jeff Bezos đã lọt vào Danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ nhờ 40% cổ phần của mình trong công ty với giá trị 1,6 tỷ USD.

Hai thập kỷ sau, Bezos chễm chệ ở vị trí số 1 trong danh sách The Forbes 400 hai năm liên tiếp, dù vừa trải qua cuộc ly hôn đắt đỏ nhất thế giới. Sau khi trao một phần tư cổ phần Amazon của mình cho vợ cũ - MacKenzie, Jeff Bezos vẫn có gần 12% cổ phần của gã khổng lồ thương mại điện tử trị giá 230 tỷ USD.

Năm 1998: 1,6 tỷ USD, vị trí 102

Bezos lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes danh giá, vào thời điểm bong bóng dot-com đang bùng nổ. Trong khi vô số startup đã sụp đổ, Jeff Bezos ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh đồng sáng lập Yahoo, Jerry Yang và Broadcom, Henry Nicholas.

Năm 1999: 7,8 tỷ USD, vị trí thứ 18

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh và cũng đáng nhớ bậc nhất của vị tỷ phú trong năm này đó là khi ông và Pikachu nhồi bông chăm chú lắng nghe tại một buổi họp báo, nơi ông tuyên bố rằng Amazon đang mở rộng hàng hóa sang lĩnh vực phần mềm, trò chơi video và đề xuất quà tặng.

Dù đã trở thành tỷ phú, Bezos vẫn không thể có được mọi thứ. Ông viết trên Danh sách mong muốn cá nhân tại Amazon: một đầu phát DVD 1.000 USD và CD Sinéad O’Connor.

Năm 2000: 4,7 tỷ USD, vị trí 48

Bezos kỷ niệm ngày ra mắt của Amazon tại Pháp. Mặc dù công ty thương mại điện tử này đạt 25 triệu khách hàng tích cực và giành thị phần ở châu Âu nhưng năm 2000 vẫn là một trong những năm khó khăn nhất của Amazon. Một nhà phân tích của Lehman Brothers còn dự đoán công ty sẽ hết sạch tiền trong một năm sau và cổ phiếu Amazon giảm 79%.

Cũng trong năm đó, Bezos đã bí mật ra mắt Blue Origin, khơi mào cho khát vọng du hành không gian. Đó là niềm đam mê từ lâu của vị tỷ phú, khi ông còn là chủ tịch của Hội sinh viên khám phá & phát triển không gian tại đại học tại Princeton.

Năm 2001: 1,2 tỷ USD, vị trí 189

Bức ảnh trên ghi lại khoảnh khắc vui vẻ giữa hai vị tỷ phú, Bill Gates và Jeff Bezos trong một trận đấu quần vợt để quyên tiền cho nghiên cứu ung thư vú.

Vào thời điểm đó, Gates là người giàu nhất thế giới, nắm giữ khối tài sản 63 tỷ USD, trong khi Bezos sở hữu 1,2 tỷ USD, con số thấp nhất của ông kể từ khi nhà sáng lập Amazon tham gia The Forbes 400 vào năm 1998.

Năm 2005: 4,8 tỷ USD, vị trí 42

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Amazon, Jeff Bezos cầm trên tay ấn phẩm "Fluid Concepts and Creative Analogies", cuốn sách đầu tiên từng được bán trên Amazon.

Cũng trong năm 2005, Bezos ra mắt Amazon Prime. Với khoản phí hằng năm 79 USD, khách hàng sẽ được nhận hàng trong hai ngày mà không yêu cầu lượng mua tối thiểu. Tuy nhiên, những ngày đầu, Prime cũng vấp phải sự hoài nghi của khách hàng và nhà đầu tư về khả năng chi trả chi phí vận hành.

Năm 2007: 8,7 tỷ USD, vị trí 35

Bezos ra mắt Kindle - máy đọc sách điện tử với giá 399 USD, giúp truy cập vào hơn 90.000 cuốn sách và tạp chí, tải xuống chỉ trong vòng 60 giây.

Rất nhanh chóng, sản phẩm đã cháy hàng chỉ sau sáu giờ phát hành.

Năm 2010: 12,6 tỷ USD, vị trí 18

Hình ảnh ghi lại Jeff và vợ cũ, MacKenzie trong hội nghị thường niên của Allen & Co. ở Sun Valley, còn được biết đến là "trại hè của tỷ phú".

Mùa thu năm 2010, gã khổng lồ lấn sân sang Hollywood, với sự ra mắt của Amazon Studios. Đây là dịch vụ phát trực tuyến đầu tiên giành giải Quả cầu vàng cho sê-ri phim hay nhất và được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim hay nhất, đánh bại cả Netflix và Hulu.

Năm 2012: 23,2 tỷ USD, vị trí 11

Bezos xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng bậc nhất của Mỹ - Late Night để quảng bá cho máy tính bảng Kindle Fire mới. Tuy nhiên, lựa chọn bán hàng ở mức giá hòa vốn đã phần nào khiến lợi nhuận ngắn hạn của Amazon chịu tổn thương.

"Chúng tôi cảm thấy thoải mái khi giao những hạt mầm và chờ chúng mọc thành cây. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào những gì tốt cho khách hàng.", Bezos chia sẻ với Forbes.

Năm 2013: 27,2 tỷ USD, vị trí 12

Tháng tám năm 2013, ông chủ Amazon mua lại Washington Post và các ấn phẩm chị em của nó từ gia đình Graham sau tám thập kỷ sở hữu. Thương vụ trị giá 250 triệu USD này còn chưa bằng 1% giá trị khối tài sản mà Bezos đang nắm giữ lúc ấy.

Cũng mùa hè năm đó, lần đầu tiên cổ phiếu Amazon đạt đỉnh 300 USD/cổ phiếu sau khi một vụ kiện chống độc quyền mang tính bước ngoặt đã kết tội Apple thông đồng với các nhà xuất bản để tăng giá sách điện tử.

Năm 2014: 30,5 tỷ USD, vị trí 15

Chỉ sau một năm ra mắt tại Ấn Độ, Amazon trở thành cửa hàng lớn nhất Ấn Độ với 17 triệu sản phẩm. Không bỏ qua thị trường béo bở, Bezos mạnh tay chi thêm 2 triệu USD để củng cố vị thế tại đất nước đông dân thứ hai thế giới này.

Năm 2015: 47 tỷ USD, vị trí 4

Đầu năm 2015, Amazon kỷ niệm 20 năm thành lập bằng sự kiện Prime Day đầu tiên. Vào ngày 15 tháng 7, các khách hàng Prime đã đặt 34,4 triệu mặt hàng trên toàn thế giới, đồng nghĩa với việc trung bình cứ mỗi giây lại có 398 sản phẩm được bán.

Những mặt hàng bán chạy nhất khi ấy bao gồm 56.000 hộp của bộ ba Lord of the Rings, 47.000 tivi và 12.000 đĩa Fifty Shades of Grey.

Vào tháng 11, Amazon khai trương cửa hàng sách trực tiếp đầu tiên tại Seattle, đe dọa những chuỗi cửa hàng truyền thông lâu đời như Borders.

Năm 2017: 81,5 tỷ USD, vị trí 2

Bezos ra mắt tên lửa phi hành đoàn New Shepard do Blue Origin nghiên cứu và phát triển, từng hước hiện thực hóa tham vọng đưa du lịch lên vũ trụ. Bezos cũng từng nói ông sẽ tài trợ cho công ty du hành không gian bằng cách bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon mỗi năm.

Ba tháng sau khi giới thiệu New Shepard, Bezos nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới trong vòng chưa đầy bốn giờ.

2018: 160 tỷ USD, vị trí 1

Jeff và MacKenzie góp mặt trong bữa tiệc Vanity Fair Oscar. Đây là một trong những lần xuất hiện công khai cuối cùng của họ cùng nhau.

Cùng năm đó, Bezos đứng đầu danh sách The Forbes 400 với tài sản ròng trị giá 160 tỷ USD.

Năm 2019: 114 tỷ USD, vị trí 1

Vào tháng 1, vài giờ sau khi Jeff và MacKenzie tuyên bố ly hôn kế hoạch ly hôn, National Enquirer đã tung tin nhắn thân mật giữa Jeff và bạn gái mới của ông, Lauren Sanchez, cũng từng kết hôn.

Cuộc ly hôn của Jeff và vợ cũ đã kết thúc êm đẹp. Sau khi chia một phần tư cổ phần của mình cho MacKenzie, vị trí số một về giá trị tài sản của ông vẫn không hề lung lay. Hiện Bezos vẫn đang hẹn hò với Lauren Sanchez.