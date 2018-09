Nhìn lại Mai Phương Thúy của 10 năm trước: Từ cô Hoa hậu da ngăm đen bị ném đá đến mỹ nhân gợi cảm của showbiz Việt

Trên trang cá nhân của mình, Mai Phương Thúy vừa đăng tải hình ảnh của mình cách đây 10 năm cùng dòng status: "When I was only 20" (Tạm dịch: Khi tôi 20). Có thể thấy, Hoa hậu Việt Nam 2006 ở thời điểm đó có nước da ngăm đen, nhan sắc của cô một thời gian nhận nhiều tranh cãi trái chiều từ dân mạng. Thế nhưng, thời gian đã khiến cho Mai Phương Thuý hoàn toàn lột xác. Người đẹp bước vào độ tuổi 30 với nhan sắc mặn mà, sắc sảo cùng vẻ ngoài quyến rũ làm xao xuyến bao người.

Đăng ảnh thời 20 tuổi, Mai Phương Thuý được khen hiện tại trẻ trung và xì tin hơn.

Thời điểm mới đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn nhận nhiều tranh cãi, bàn tán về nhan sắc.

Thế nhưng hiện tại, khi bước vào độ tuổi 30, người đẹp khiến nhiều trái tim xao xuyến vì nhan sắc mặn mà, quyến rũ.

Cô không tham gia quá nhiều sự kiện giải trí.