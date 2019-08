Nhìn lại khoảnh khắc ngọt ngào của Chat và Wat (Chiếc Lá Bay), khán giả mong có ngay phim đam mỹ cho "đôi trẻ"

Không chỉ có những khoảnh khắc tình bể bình giữa nam - nữ chính, siêu phẩm truyền hình Thái Lan Chiếc Lá Bay còn khiến các hủ nữ chính hiệu mất ăn mất ngủ vì phản ứng hóa học giữa "cặp đôi hoàn cảnh": Push Puttichai (dượng Chat) và Saint Suppapong (Wat - Nira chưa chuyển giới). Ngay khi phân đoạn Saint dựa đầu vai vai "dượng" Push rồi khẽ mỉm cười được lên sóng, khán giả chỉ muốn chèo thuyền đam mỹ và cho nàng thơ Baifern Pimchanok ra rìa ngay lập tức.

Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình

Người ơi bao đêm em luôn nguyện ước

Vốn là một tiểu mỹ thụ đình đám xứ Thái, Saint Suppapong đóng chính trong không ít những bộ phim đam mỹ đình đám như: Love By Chance, Why Are You,... Đối với Chiếc Lá Bay, Saint chỉ xuất hiện trong một vài khoảnh khắc nhưng cũng đủ để khán giả loạn nhịp bởi nhan sắc cực phẩm của mình. Còn đối với Push, trai thẳng chính hiệu xứ Chùa Vàng, dù đóng phim đã nhiều năm nhưng anh chàng chưa bao giờ thử sức với dòng phim boylove. Cậu nhóc Saint Suppapong chính là chàng trai đầu tiên có cơ hội dựa vào bờ vai của "hoàng tử trong mơ".

Một phân đoạn của Saint và Push trong Chiếc Lá Bay

Ôi thôi sao lại có thể tình bể bình thế này

Nhìn phản ứng hóa học giữa Saint và Push, khán giả chỉ ước giá như có ngay một bộ phim đam mỹ cho đôi trẻ đóng chính. Ơ kìa các biên kịch xứ Chùa Vàng ơi, nghe tiếng lòng của con dân và viết ngay một kịch bản riêng cho đôi trẻ đi nào!

Khán giả hi vọng đôi trẻ sẽ có với nhau một dự án riêng

Nhìn đẹp đôi thế này...

Không đóng cặp thì phí tài nguyên lắm!

Chuyện Push và Saint có với nhau một dự án riêng chẳng biết đến bao giờ mới thành hiện thực, thôi thì cứ tiếp tục ủng hộ đôi trẻ bằng cách theo dõi Chiếc Lá Bay vào 21h20 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh One31 thôi nào.