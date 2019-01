Nhìn lại iPhone 7 Plus: Siêu phẩm 2016 thể hiện ra sao khi 2019 đã đến?

Mặc cho sự ra đời của những chiếc flagship ngàn đô, tầm trung (6-10 triệu) vẫn luôn là phân khúc sôi động nhất trên thị trường - dễ hiểu vì đây là khoản tiền mà đa số người dùng muốn bỏ ra cho một chiếc điện thoại. Bên cạnh những mẫu máy Android, nhiều người dùng cũng để mắt đến những mẫu iPhone đời cũ nhờ ưu điểm về độ dễ sử dụng, ổn định, hiệu năng mượt mà và được Apple hỗ trợ lâu dài. Những mẫu iPhone đời mới luôn có giá rất cao ở thời điểm mới bán, tuy nhiên sau một vài năm thì mức giá bắt đầu hạ nhiệt và từ đó được ngày càng nhiều người dùng để mắt.

iPhone 7 Plus: Mẫu iPhone cũ đang được ưa chuộng nhất

Theo tham khảo từ nhiều chủ cửa hàng, iPhone 7 Plus hiện nay là mẫu iPhone cũ được nhiều người chọn mua nhất. Ra mắt năm 2016 với mức giá 769 USD (khoảng 18 triệu đồng), mức giá của iPhone 7 Plus nay đã giảm đáng kể, ở mức mà người dùng có thể dễ dàng tiếp cận. Không chỉ vậy, trên thị trường còn tràn ngập nhiều loại hàng như máy cũ, máy lock, máy trả bảo hành... giúp cho người dùng với hầu bao hạn chế có thêm sự lựa chọn.

iPhone 7 Plus là chiếc máy được người dùng ưa chuộng dịp Tết này.

Hiện nay, với chi phí khoảng 7-8 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc iPhone 7 Plus 32GB máy cũ bản lock. Máy quốc tế cũ có giá cao hơn khoảng 1-1.5 triệu đồng. Còn nếu người dùng muốn mua máy mới, số tiền mà người dùng phải chi ra là khoảng 11-14 triệu đồng (tùy vào loại máy như máy chính hãng, máy tân trang, máy trả bảo hành...).



Giá rẻ là điều tốt, nhưng điều quan trọng là những gì người dùng nhận được có xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra? Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng đánh giá lại những yếu tố của iPhone 7 Plus sau 2 năm:

Thiết kế & màn hình: Lỗi thời nhưng... chẳng sao cả

Với màn hình tràn viền và mặt lưng kính đang trở thành trào lưu, rõ ràng thiết kế viền màn hình dày và mặt lưng kim loại của iPhone 7 Plus đã trở nên lỗi thời. Tương tự như vậy, màn hình của iPhone 7 Plus cũng chỉ sử dụng công nghệ IPS LCD, tỷ lệ 16:9 truyền thống, không có tai thỏ chứ không phải là OLED, 19.5:9 hay có tai thỏ như iPhone đời mới ngày nay.

Không được trang bị các công nghệ thời thượng, nhưng màn hình của iPhone 7 Plus vẫn cho chất lượng hiển thị rất tốt.

Nhưng điều đó liệu có quan trọng? iPhone 7 Plus có thể không còn là chiếc máy với thiết kế và màn hình đẹp nhất, tuy nhiên nó vẫn đẹp ở mức độ vừa đủ để làm hài lòng người dùng. Trên thực tế, màn hình của iPhone 7 Plus còn có độ phân giải Full HD cao hơn cả mẫu iPhone XR vừa được Apple ra mắt. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ 3D Touch - một tính năng khác mà iPhone XR bị cắt giảm.



Hiệu năng: Mượt mà, người dùng không cần lo lắng

iPhone 7 Plus sở hữu con chip Apple A10 Fusion và RAM 3GB. Mặc dù nay chúng ta đã có Apple A12 Bionic, tuy nhiên A10 Fusion vẫn rất mạnh và dễ dàng đảm nhiệm mọi tác vụ của người dùng, trong đó có các tựa game 3D nặng. Đây là một điều mà không nhiều smartphone Android trong cùng tầm giá có thể làm được.

Nhiều người lo sợ rằng khi nâng cấp các bản iOS cao hơn sẽ khiến iPhone đời cũ chạy chậm - và mặc dù iPhone 7 Plus nay không còn "phong độ" như khi mới ra mắt, nhưng chiếc máy này vẫn cho cảm giác sử dụng rất "đã" mà không một chiếc máy tầm trung nào có thể làm được: ứng dụng khởi động nhanh, hiệu ứng chuyển cảnh mượt, khả năng đa nhiệm khá. Đặc biệt, bản cập nhật iOS 12 với những cải tiến về hiệu năng đã giúp iPhone 7 Plus tiếp tục củng cố thế mạnh của mình.

Camera: Chẳng cần AI hay 4 camera như ai kia nhưng chất lượng ảnh chụp vẫn tốt

Một trong những nâng cấp lớn nhất của iPhone 7 Plus chính là hệ thống camera. Đây là smartphone đầu tiên của Apple với hệ thống camera kép, cho phép chụp ảnh xóa phông và zoom quang học.

iPhone 7 Plus là smartphone đầu tiên của Apple được trang bị camera kép

Nếu như ở thời điểm mới ra mắt tính năng chụp ảnh xóa phông bị chê khá nhiều, thì sau 2 năm, Apple đã có nhiều cải thiện về mặt phần mềm để giúp chất lượng ảnh xóa phông tốt hơn. Tuy nhiên, do là thế hệ đầu tiên, vậy nên phần cứng của iPhone 7 Plus còn hạn chế và không cho phép chụp ảnh xóa phông hay zoom quang học trong điều kiện thiếu sáng. Nếu bạn mua chiếc máy này và mong đợi sẽ có những bức ảnh xóa phông lung linh "mọi lúc, mọi nơi", bạn sẽ cảm thấy thất vọng.



Tính năng chụp ảnh xóa phông của iPhone 7 Plus hoạt động không thật sự hiệu quả, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng thấp

Nếu bạn không quá quan trọng vào hai tính năng trên mà chỉ tập trung vào trải nghiệm chụp ảnh thông thường, iPhone 7 Plus vẫn là một chiếc máy cho màn thể hiện tốt. Có thể, iPhone 7 Plus không được quảng cáo với những công nghệ thời thượng như 3 hoặc 4 camera hay AI thông minh, tuy nhiên nó vẫn có thể cho ra những bức ảnh với chất lượng hơn nhiều mẫu máy Android tầm trung hiện nay. Đặc biệt, khả năng quay video của iPhone 7 Plus rất tốt và khó có mẫu máy Android tầm trung/cận cao cấp nào có thể bì được.

Nút Home cảm ứng lực: Nâng cấp ý nghĩa của iPhone 7 mà người mua máy cũ được lợi



Ở những thế hệ iPhone trước, một trong những thành phần thường bị xuống cấp sau quá trình sử dụng là nút Home: khi bấm nhiều, nút bấm này sẽ trở nên "rệu rạo", cảm giác bấm không còn tốt như trước nữa, thậm chí có một số trường hợp còn bị liệt.

Nút Home cảm ứng lực của iPhone 7 không bị "chai" qua thời gian sử dụng

Với thế hệ iPhone 7, vấn đề này đã được khắc phục hoàn toàn với nút bấm dạng tĩnh, nhận diện cảm ứng lực và phản hồi bằng cục rung. Do không có bất kỳ một cơ chế cơ học nào, nút Home của iPhone 7 không gặp phải tình trạng xuống cấp sau một thời gian sử dụng. Đây là một nâng cấp rất ý nghĩa dành cho người mua iPhone cũ, khi họ không còn lo lắng về việc mua phải máy với nút Home bị "chai" nữa.



Bỏ jack cắm tai nghe: Điều bực mình nhất khi sử dụng

iPhone 7 Plus là chiếc iPhone đầu tiên bị loại bỏ jack cắm tai nghe, buộc người dùng phải sử dụng tai nghe không dây bluetooth, tai nghe chuẩn Lightning kèm máy hoặc adapter đối với tai nghe chuẩn 3.5mm.

Sự thiếu vắng của jack cắm tai nghe 3.5mm là điều khó chịu nhất khi sử dụng chiếc máy này.

Vào thời điểm mới ra mắt, việc Apple loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm đã tạo nên phản ứng dữ dội. Người dùng phàn nàn về sự bất tiện mà Apple đã tạo ra khi loại bỏ jack cắm được cho là cơ bản này. Nay mặc dù hơn hai năm đã trôi qua, nhưng sự bất tiện là vẫn còn đó. Sự thiếu vắng của jack cắm tai nghe vẫn là điểm khó chịu nhất trong quá trình sử dụng chiếc máy này.



Để khiến tình hình trở nên tệ hơn, trên những chiếc iPhone 7 Plus gần đây, Apple đã không còn bán kèm jack chuyển từ Lightning sang 3.5mm nữa. Khi mua máy cũ, đa phần các cửa hàng cũng không tặng kèm tai nghe Lightning hoặc adapter chuyển, buộc người dùng phải mua thêm với giá khoảng 200 nghìn đồng (với adapter chuyển) hoặc 400 nghìn đồng (với tai nghe Lightning).

Nếu người dùng mua những chiếc iPhone 7 Plus sản xuất gần đây (date 2018) hoặc mua máy cũ, khả năng cao là họ sẽ không được tặng phụ kiện này.

Tóm lại, việc Apple loại bỏ jack cắm tai nghe hiện vẫn chưa đem đến một lợi ích thiết thực nào cho người dùng; trái lại, nó chỉ khiến túi tiền của họ khổ hơn do phải đầu tư thêm vào phụ kiện mà thôi.



Tóm lại: iPhone 7 Plus có đáng mua hay không?

iPhone 7 Plus là một chiếc máy rất đáng mua. Ngoài thiết kế không còn "trendy" và sự biến mất của jack cắm tai nghe 3.5mm, khó có điểm gì để chê ở chiếc máy này. Hiệu năng ấn tượng, camera tốt, pin "trâu", tích hợp nhiều tính năng thời thượng như chụp ảnh xóa phông, kháng nước, loa kép và hệ điều hành chạy iOS khiến cho iPhone 7 Plus trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc, đặc biệt khi mức giá đã giảm.

iPhone 7 Plus đã cũ, nhưng vẫn là chiếc máy rất đáng mua

Mặc dù vậy, người dùng cũng nên cân nhắc về mức giá. iPhone 7 Plus là một sản phẩm đáng để sở hữu trong khoảng giá từ 8-13 triệu, còn trên mức đó, người dùng nên chuyển sang các sản phẩm đời mới hơn như iPhone 8 Plus hay iPhone XR.



Một số lưu ý khi chọn mua máy cũ

- Apple bán ra iPhone 7 với 6 màu sắc là đen nhám (Black), đen bóng (Jet Black), vàng (Gold), bạc (Silver), vàng hồng (Rose Gold) và đỏ (Red). Hai màu đen và màu đỏ là ba màu mới của iPhone 7 thời đó, và theo chúng tôi đánh giá, đây cũng là ba màu "xuống mã" nhanh nhất. iPhone 7 đen bóng rất dễ xước, đến độ nó gần như tuyệt chủng tại Việt Nam vì không một ai dám mua và không mấy thương gia dám nhập. Trong khi đó, một số máy iPhone 7 đen nhám và đỏ gặp tình trạng tróc sơn, khiến cho tính thẩm mỹ bị ảnh hưởng.

- iPhone 7 có khả năng kháng nước theo chuẩn IP67, tuy nhiên người dùng không nên tin tưởng vào tính năng này, đặc biệt là với máy cũ.

- Một số máy iPhone 7 và 7 Plus có gặp tình trạng lỗi liên quan đến chip âm thanh, nhẹ sẽ khiến mic không hoạt động (đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng), nặng có thể khiến máy "treo táo" và thành cục gạch. Đây là điều người dùng cần kiểm tra kỹ.

- Kể từ bản cập nhật iOS 11.3 trở đi, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin để kiểm tra mức độ chai pin.