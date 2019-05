Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, Đà Nẵng “tung chiêu” hút khách mùa pháo hoa

DIFF 2019 - pháo hoa và hơn thế nữa

Đến hẹn lại lên, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở lại, rực rỡ hơn, hấp dẫn hơn với sự góp mặt của những nghệ sỹ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Phương Vy, Thảo Trang… và 8 đội pháo hoa đến từ Việt Nam - Nga, Ý - Brazil, Trung Quốc - Anh, Bỉ - Phần Lan.

DIFF 2019 mang chủ đề chung là "Những dòng sông kể chuyện", và với 5 đêm thi, mỗi đêm sẽ lại mang một chủ đề khác nhau, ghi dấu ấn những dòng sông huyền thoại của mỗi quốc gia, qua câu chuyện kể bằng ánh sáng pháo hoa và âm nhạc. Cụ thể, đêm khai mạc Cội nguồn tối 1/6 sẽ là cuộc so tài của hai đội Việt Nam - Nga. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ là: Mầm sống (8/6/2019, giữa đội Brazil – Bỉ); Tình yêu (15/6/2019, giữa đội Phần Lan - Ý), Sắc màu (22/6/2019, giữa đội Anh – Trung Quốc), và đêm Chung kết mang chủ đề Ra Khơi sẽ diễn ra vào 6/7/2019 giữa hai đội xuất sắc nhất.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ý năm 2018

Không chỉ hấp dẫn bởi những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp, DIFF 2019 sẽ còn tạo nên một mùa hè tưng bừng rộn rã nơi thành phố biển Đà Nẵng, với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí đồng hành hoành tráng và đẳng cấp: Lễ hội diễu hành đường phố mỗi chủ nhật từ 2/6 đến 7/7 trên tuyến phố Bạch Đằng. Cuộc thi Flashmob toàn quốc "Sóng tuổi trẻ" với những màn biểu diễn công phu, tràn đầy sức trẻ đang thu hút giới sinh viên cả nước, show nghệ thuật đẳng cấp "Vũ hội Ánh dương" kéo dài suốt 4 tháng hè tại Bà Nà Hills cùng hàng chục sự kiện đồng hành khác được tổ chức khắp thành phố.

Và như thế, chỉ cần chọn đến Đà Nẵng và hẹn hò tại DIFF, bạn đã có cả một mùa hè sôi động rồi.

Công viên giải trí lớn nhất miền Trung – một trời khám phá hấp dẫn

Nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, tại số 1 Phan Đăng Lưu, Sun World Danang Wonders là một thế giới sôi động và ngập tràn hứng khởi không chỉ với các bé mà với cả những ông bố bà mẹ trẻ hoặc các gia đình lớn muốn tìm kiếm một chốn để cả nhà đều vui.

Với các bạn trẻ, đây là nơi để thử thách cảm xúc với các trò chơi cảm giác hàng đầu thế giới như Singapore Sling, Tháp rơi tự do Golden Sky Tower, Tàu lượn trên không Paradise Fall… và thăng hoa cùng những show nghệ thuật sôi động có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Việt.

Các trò chơi cảm giác hàng đầu thế giới tại Sun World Danang Wonders

Đây cũng là chốn hội tụ tuyệt vời cho các gia đình, nơi con trẻ được vui thật đã với hàng trăm trò chơi trong nhà, ba mẹ được thư giãn trong không gian xanh trong lành như ốc đảo giữa Đà Nẵng và khám phá 10 công trình văn hóa biểu tượng của các nước châu Á…

Tận hưởng ẩm thực tại Sun World Danang Wonders giống như du ngoạn vòng quanh châu Á, qua hàng trăm món ngon đặc trưng của Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… tại nhà hàng Buffet World, và vô số các món Nhật độc đáo tại nhà hàng Ninja Village…

Đặc biệt, dịp Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, từ 1/6, Sun World Danang Wonders tung hàng loạt chương trình ưu đãi mà du khách không thể bỏ qua. Hấp dẫn nhất là chương trình tặng voucher giảm 20% giá vé vào cổng cho khách hàng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 từ 1/6 đến ngày 31/7/2019. Bên cạnh đó là chương trình "Săn vé buffet 0 đồng" - tặng 100 vé miễn phí dành cho 100 khách hàng may mắn nhất trong khung giờ vàng 9-11h từ 1/6-10/6/2019.

Công viên đặc biệt dành tặng chương ưu đãi Giờ vàng sinh viên- miễn phí vào cổng cho các em học sinh, sinh viên trong khung giờ 16h-17h00 các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần từ 1/6 đến 30/6. Cũng từ 1/6, Sun World Danang Wonders áp dụng chương trình đăng ký thẻ thành viên để "Vào cổng thả ga, vui chơi thoả thích" chỉ với 300.000đồng/người/năm.

Đặc biệt trong tháng 6, Sun World Danang Wonders chính thức mở cửa khu vui chơi nước với các trò chơi thư giãn như đi thuyền, đạp vịt… Đây là trải nghiệm thư giãn mới hết sức lãng mạn cho các cặp đôi khi đến Đà Nẵng mùa pháo hoa này.

Sun World Ba Na Hills – Cầu Vàng và những vũ hội đẳng cấp

Đã đến Đà Nẵng, không thể không ghé Sun World Ba Na Hills thăm Cầu Vàng và dạo quanh những lâu đài Pháp đẹp như cổ tích. Nhưng hè này, Bà Nà Hills còn khiến bạn kinh ngạc trước show diễn nghệ thuật Vũ hội Ánh Dương lớn nhất từ trước đến nay, được đạo diễn Phạm Hoàng Nam "đo ni đóng giày" cho riêng khu du lịch này.

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills

"Vũ hội Ánh Dương" là câu chuyện siêu thực về miền đất ánh sáng được kể bằng ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng và thời trang, với sự tham dự của hơn 200 nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia như Ukraine, Brazil, Columbia… và được dàn dựng bởi ekip sáng tạo là những tên tuổi tài năng trong giới nghệ thuật giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Huy Tuấn, biên đạo chính Hani Abaza - từng biên đạo cho Disney Land, show Cirque du Soleil, So you think you can dance, Sabra Johnson – Vô địch So you think you can dance (Mỹ), Cara Volchoff - chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show hay Tom Trandt – Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới…

Vũ hội Ánh Dương tại Sun World Ba Na Hills

Kéo dài suốt 4 tháng tới 30/9/2019, với 2 show diễn mỗi ngày vào lúc 10h30 sáng và 2h30 chiều, Vũ hội Ánh Dương sẽ đưa khán giả, du khách vào cuộc phiêu lưu trong miên man hội hè sôi động của những xứ sở kỳ diệu của Miền đất Ánh sáng- Bà Nà Hills. Những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám không chỉ khiến du khách phấn khích, mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi góc nhìn của thế giới về nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

Tại Beer Plaza thời điểm này, một lễ hội bia B’estival được mệnh danh Oktoberfest phiên bản Bà Nà vẫn đang tưng bừng khuấy động không gian với âm nhạc, những điệu nhảy cuồng nhiệt của các chàng trang cô gái trong trang phục lễ hội bia của xứ Baravia, những hương vị quyến rũ của 25 dòng bia nổi tiếng của Đức và nhiều món ăn chuẩn vị Oktoberfest.

Bà Nà Hills chưa bao giờ hết quyến rũ, và với những lễ hội triền miên suốt mùa hè, người ta càng phải tới vùng đất bí ẩn này, để nêm nếm đủ gia vị hấp dẫn cho kỳ nghỉ của mình.