Nhật ký chăm sóc da của cô nàng gen Z: Bật chế độ “xanh lá” với mỹ phẩm thiên nhiên, mụn ra đi trong lặng lẽ, da mịn màng không ngờ

Cảm giác sáng mai thức dậy, soi gương bỗng thấy da mặt không còn mịn màng như đêm hôm trước và rồi một, hai, ba… chiếc mụn bất ngờ xuất hiện khiến con gái đau lòng vô cùng. Mụn giống như vị khách không mời mà đến mang theo rất nhiều điều phiền phức. Mụn khiến con gái bối rối, mất tự tin mỗi khi ra đường, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc và mang theo bao nhiêu hy vọng trong những ngày chờ mụn biến mất mà không thành.

Cũng giống những người cùng cảnh ngộ, tôi bỏ công tìm kiếm các sản phẩm đặc trị, học hỏi vô vàn tips chăm sóc da và không ngại chi tiền cho các sản phẩm trị mụn dù đắt đỏ tới đâu. Ngưỡng mộ làn da mịn màng không tì vết của con gái Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi liền áp dụng các bước skincare y chang những gì học được từ Beauty Blogger, hay trên sách báo.



Trong khi bạn bè được phép dùng hết loại “nước thần” này, serum kia cho da đẹp căng bóng thì tôi luôn phải cân nhắc thật kỹ, bởi da tôi vốn đỏng đảnh, nhạy cảm nên dễ gây kích ứng. Nhưng càng cố gắng cải thiện tình trạng của làn da bao nhiêu, tôi càng thất vọng bấy nhiêu khi mụn “đổ bộ” ngày một nhiều hơn.



Đã có lúc tôi nghĩ mình phải sống chung với mụn muôn đời. Nhưng may mắn là vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Từ khi tìm hiểu và bắt đầu chuyển sang lối sống xanh với những thói quen tốt cho môi trường, tôi bắt đầu biết đến chế độ dưỡng da “xanh lá” với những loại mỹ phẩm thiên nhiên cực kỳ lành tính. Và điều bất ngờ vui vẻ cuối cùng cũng đến: Mụn với da mặt đã quyết định tha thứ cho nhau.



Phải công nhận rằng, 7 bước toner hay dưỡng da 10 bước… đều là những xu hướng làm đẹp hot nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bạn nên tỉnh táo và làm rõ một điều: các quy trình trên dưới 10 bước skincare chỉ thực sự thích hợp với làn da không-có-mụn mà thôi. Với những ai đang “chiến đấu” với mụn, hãy tối giản hóa quy trình.



Khi da mặt đang bị mụn hoành hành, tôi chỉ chú trọng vào khâu làm sạch thay vì khâu cấp dưỡng. Bởi lúc này, đắp quá nhiều sản phẩm lên da sẽ chỉ khiến mụn phát triển hơn. Quên đi việc dùng nhiều lớp serum, emulsion, lotion… tôi rút gọn khâu dưỡng da của mình xuống 5 bước: tẩy trang – sữa rửa mặt – toner – kem dưỡng – gel trị mụn. Tôi đã giữ nguyên quy trình trong vài tháng, tôi đã bắt đầu thấy da cải thiện đáng kể. Mụn cũ nhanh xẹp mà mụn mới cũng chẳng xuất hiện nữa. Nếu bạn cũng đang có một làn da bị mụn, hãy hiểu rõ làn da của mình và chọn lọc xu hướng để áp dụng. Nhưng nếu chạy theo xu hướng dùng những mỹ phẩm “xanh” như gen Z bây giờ, thì được.



Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thế hệ người Việt trẻ - gen Z bắt đầu có lối sống xanh hơn. “Xanh” từ việc ăn uống thường ngày, từ cách họ kêu gọi nhau hạn chế nhựa, túi nilon, tới việc sử dụng các loại mỹ phẩm chứa thành phần chiết xuất từ thiên nhiên.

Trước hết phải kể đến sự lành tính của mỹ phẩm thiên nhiên. Bản thân là người có làn da nhạy cảm, tôi thực sự hoảng loạn hơn khi da bắt đầu có mụn. Bình thường dưỡng da đã cẩn thận rồi, lúc bị mụn, tôi càng phải cẩn trọng hơn thế.



Sau một thời gian thử nghiệm khá nhiều sản phẩm với rất nhiều loại hoạt chất khác nhau như benzoyl peroxide, salicylic acid, glycolic acid (AHA), tôi nhận ra mình chỉ hợp với sản phẩm có chiết xuất thiên nhiên. Những sản phẩm này có một điểm cộng rất lớn là rất dịu nhẹ, bôi lên gần như không có chút kích ứng. Đặc biệt, nếu sản phẩm bạn mua có các thành phần như chanh sim, lô hội, Vitamin E… thì khả năng lành mụn, mờ thâm cũng sẽ nhanh hơn hẳn.

Ngoài ra, khả năng thẩm thấu nhanh chóng cũng là một ưu điểm không nhỏ. Theo như tôi tìm hiểu, thì đó là vì mỹ phẩm thiên nhiên có độ tương thích cao với da nên chúng sẽ thẩm thấu vào da chúng ta nhanh hơn.



Ngoài tiêu chí lựa chọn mỹ phẩm mang lại hiệu quả tối ưu, thế hệ gen Z như chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến những giá trị nhân đạo và lợi ích cộng đồng mà thương hiệu đang xây dựng. Hiện nay, mỹ phẩm của một số hãng đã nói “không” với thử nghiệm trên động vật để đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái và bảo vệ động vật. Ngay cả chất thải của “mỹ phẩm xanh lá” sau khi sử dụng xong cũng không gây hại cho môi trường nhờ đặc tính dễ tan trong nước. Bởi lẽ vậy, nó đặc biệt an toàn không chỉ với da mà còn an toàn và thân thiện với cả môi trường. Quá đủ lý do để thế hệ trẻ chúng tôi có thiện cảm với dòng sản phẩm “xanh lá" rồi phải không?



Mỹ phẩm thiên nhiên được chiết xuất hoàn toàn từ hoa, quả, thực vật nên thành phần của các sản phẩm này không có chất nhân tạo, tổng hợp. Bảng thành phần “xanh lá” mang lại khả năng tương thích cao với mọi loại da nên không gây kích ứng.



Mỹ phẩm “xanh lá” thực sự là một giải pháp hiệu quả khi cùng lúc có thể giải quyết được nhiều vấn đề của da. Ví dụ như các sản phẩm chiết xuất từ lá chanh sim sẽ giúp kiểm soát lượng dầu nhờn cũng như làm giảm tích tụ bã nhờn trên bề mặt da hiệu quả,..; sản phẩm dưỡng da có chiết xuất lô hội giúp dưỡng ẩm, làm sáng da, chống oxy hóa… Gần gũi hơn là các sản phẩm làm đẹp từ nghệ chứa tinh chất curcumin được ví như “kháng sinh tự nhiên” - trợ thủ đắc lực trong quá trình trị mụn với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giảm nhanh tình trạng mụn viêm trên da cũng như ngăn ngừa thâm, sẹo sau mụn để cải thiện tình trạng da dẻ kém mịn màng.



Mỹ phẩm thiên nhiên luôn “ưu ái” mùi hương của các loại hoa lá, cây cỏ - những nguyên liệu làm nên chúng để đem lại cảm giác gần gũi, thư giãn, thoải mái trong suốt quá trình sử dụng.



Mỹ phẩm “xanh lá” thực sự thân thiện với thiên nhiên nói “không” với các hạt vi nhựa hóa học. Các hạt vi nhựa là sản phẩm của nhựa phân hủy có đặc tính không tan và khó phân hủy. Là một phần của các sản phẩm mỹ phẩm, chúng thường được quảng cáo là giúp massage, tẩy tế bào hay cuốn trôi mảng bám. Tuy nhiên, khi hoàn thành vai trò “chất làm sạch sâu”, các hạt vi nhựa khó có khả năng phân hủy sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường, đặc biệt là nguồn nước và sức khỏe con người.



Với những thành phần tự nhiên được sử dụng trong mỹ phẩm thiên nhiên sẽ không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên da và đảm bảo không gây bít tắc lỗ chân lông, không làm khô da, không gây kích ứng.



Với chấp niệm là phải mua mỹ phẩm thiên nhiên, tôi lại vùi đầu vào thế giới skincare với vô số các thương hiệu lớn nhỏ bên trời tây. Đa phần là giá trên trời vì những loại sản phẩm vừa lành vừa hiệu quả thì thường phải “đắt mới xắt ra miếng". Tôi cũng hoang mang lắm cho tới khi run rủi thế nào, tôi lại tìm được gel Decumar New, đúng chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao mà mức giá chỉ 75.000 VND/ tuýp. Sử dụng cả bộ đôi chăm sóc da mụn size lớn gồm Gel rửa mặt Decumar Clean và Gel Decumar New với mức 170.000 VNĐ thì vô cùng êm ví.



Sản phẩm dạng tuýp, khá nhỏ gọn nên dù mang đi đâu cũng hợp lý. Tiếp đó tôi bị mê hoặc bởi bảng thành phần xanh, lại toàn những thứ chuyên đặc trị mụn của Decumar New như tinh chất curcumin dạng nano từ nghệ (Nano Curcumin), chiết xuất lá chanh sim, tinh chất hành tây đỏ, tinh chất lô hội và vitamin E. Sự cộng hưởng của ngần này thành phần lành tính và thân thiện môi trường, thêm dạng bào chế gel thân nước mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông mang lại cho tôi cảm giác an tâm khi sử dụng. Đặc biệt, Decumar New không chứa các hạt vi nhựa hóa học cũng như không thử nghiệm trên động vật. Đây là hành động đẹp thể hiện tính nhân văn và góp phần bảo vệ môi trường của thương hiệu Decumar.



Một chi tiết khá nhỏ nhưng tôi nghĩ ai mua Decumar New cũng đều ưng ý. Đó là đi kèm với mỗi tuýp đều có gói tăm bông tự hủy sinh học, giúp bạn thoa gel dễ dàng đảm bảo vệ sinh, đồng thời cũng bảo vệ môi trường đúng tiêu chí sống xanh hiện nay. Thực sự, một mũi tên trúng hai đích, mà toàn là đích đẹp thì bảo sao người ta không “ưng” Decumar New.

Thực ra, khi lựa chọn Decumar New để chăm sóc da mụn, tôi cũng không quá kỳ vọng vào một sản phẩm Việt với thành phần thiên nhiên có thể trị mụn hiệu quả như tôi mong muốn. Nhưng rồi, trong quá trình sử dụng, tôi đã có một trải nghiệm thật khác. Sau 2 ngày thoa gel vào các nốt mụn, đến ngày thứ 3 tình trạng sưng, đỏ của mụn trên khuôn mặt tôi đã giảm đi đáng kể, các nhân mụn khô nhanh và lấy ra rất dễ dàng. Da tôi vốn da dầu nên lúc nào cũng bóng nhẫy. Từ ngày dùng Decumar New, tình trạng đổ dầu cũng giảm hẳn. Sau hơn 3 tuần kiên trì dùng Decumar New, làn da của tôi gần như được “hồi sinh”. Các mụn viêm, mụn bọc được cải thiện đáng kể vết sẹo thâm do mụn để lại cũng mờ dần. Làn da mụn của tôi đã được hưởng lợi ích không ngờ từ mỹ phẩm thiên nhiên ấy.