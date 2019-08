Nhan sắc của loạt mỹ nhân Vbiz một thời bị gán mác "thảm hoạ thẩm mỹ": Người thanh toát, kẻ vẫn miệt mài dao kéo

Diệp Lâm Anh



Có mặt trên thảm đỏ ra mắt phim cách đây gần 2 năm, Diệp Lâm Anh thu hút mọi ánh mắt của công chúng bởi khuôn mặt sưng húp bất thường. Nhiều người nghi ngờ Diệp Lâm Anh đã sử dụng "dao kéo" để có gương măt đẹp hơn. Hình ảnh gương mặt sưng phù của Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng gương mặt hiện tại của nữ ca sĩ khá giống cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1 - Park Bom.

Lý giải về gương mặt sưng phù, Diệp Lâm Anh cho biết thời điểm đó cô bị suy nhược gầy hẳn đi, đêm không thể ngủ được, da cũng không được căng mịn. Lúc đó Diệp Lâm Anh cố gắng để tăng cân nhưng tình hình ngày càng tệ hơn nên đã thực hiện một phương pháp làm da căng mịn hơn. Nhưng vì phản ứng với thuốc uống nên bị phù nề và bản thân cũng hơi chủ quan khi vẫn xuất hiện trong buổi công chiếu "Vệ Sĩ Sài Gòn" nên mới khiến công chúng tá hoả.

Hình ảnh bị cho là "thảm họa thẩm mỹ" của Diệp Lâm Anh.

Tuy nhiên hiện tại gương mặt của người đẹp này trở lại thanh thoát hơn.

Hình ảnh hiện tại khiến người hâm mộ bớt lo lắng.

Diệp Lâm hiện đã lập gia đình, làm mẹ của một con gái và sắp đón thêm con thứ 2 chào đời.

Kỳ Hân

Hồi đầu năm 2016, sau khi công khai chuyện tình cảm với Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân bất ngờ xuất hiện tại sự kiện với gương mặt cứng đờ và sưng phù. Lý do được người đẹp giải thích là do cô bị dị ứng, phải uống thuốc nên mặt mới bị sưng nhiều như vậy. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi lời giải thích được đưa ra, hình ảnh Kỳ Hân nằm trên giường sau PTTM tại Hàn Quốc đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người đã khẳng định được rằng đây mới là lí do chính khiến mặt cô nàng sưng phù và biến dạng như vậy.

Kỳ Hân là một trong những người đẹp bị gắn mác "thảm hoạ thẩm mỹ" của showbiz Việt.

Nhưng sau khi lập gia đình, gương mặt người đẹp trở lại nhẹ nhàng, thon gọn hơn.

Đã là "mẹ một con" Kỳ Hân ít khi xuất hiện trong làng giải trí mà tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Kỳ Hân lại vừa xuất hiện với gương mặt lạ lẫm sau khi cắt mí.

Yến Nhi

Từng lên tiếng phản pháo dư luận, khẳng định mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng gương mặt cứng đơ cùng chiếc cằm nhọn bất thường của Yến Nhi vẫn khiến khán giả nghi ngờ cô là nạn nhân của việc lạm dụng dao kéo. Yến Nhi thường xuyên bị xếp vào nhóm sao Việt tụt dốc nhan sắc. Không ít lời đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ đã tiêm botox quá đà, khiến khuôn mặt bị sưng phồng.

Gương mặt sưng phù khiến Yến Nhi nhận về mác "thảm hoạ dao kéo".

Gương mặt hiện tại của nữ ca sĩ trở lại hài hoà.

Một mảnh ghép của Song Yến không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như trước, thi thoảng mới lộ diện ở các sự kiện giải trí.

Yến Nhi của thời điểm hiện tại.

Hồ Quỳnh Hương

Nâng mũi, gọt hàm, cắt mí, bơm cằm, tiêm filler, botox... Hồ Quỳnh Hương có thể đã trải qua những lần thẩm mỹ như thế để trùng tu nhan sắc. Mỗi lần lộ diện, nữ ca sĩ lại "gây shock" cho người hâm mộ bằng gương mặt cứng đơ với những đường nét xô lệch không khác gì tượng sắp.

Hồ Quỳnh Hương cho biết bản thân bị oan ức khi bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô tiết lộ, sự thay đổi trên gương mặt của mình trước đây là do xài mỹ phẩm kém chất lượng.



Gương mặt biến chứng nghi do nghiện thẩm mỹ của Hồ Quỳnh Hương.

Nay dù vẫn còn đơ cứng nhưng đã thanh thoát hơn nhiều.