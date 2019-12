Ngưỡng mộ HLV Park Hang-seo, fan đặc biệt tới tận phòng họp báo để tặng quà sau trận thắng U22 Campuchia

HLV Park Hang-seo được tặng quà đặc biệt sau trận thắng U22 Campuchia. T/H: Hiếu Lương.

Sau khi kết thúc cuộc họp báo và chuẩn bị ra về, HLV Park Hang-seo bất ngờ được một người đàn ông trung niên đề nghị gặp mặt. Thông qua phiên dịch Hàn – Anh, HLV Park Hang-seo biết được người đàn ông này là một HLV và muốn tặng mình một cuốn sách về bóng đá.



Cuốn sách có tựa đề "Tactics from the roots" (tạm dịch: Chiến thuật từ nguồn gốc) được trao tận tay HLV Park Hang-seo, kèm dòng đề tặng: "Thân gửi HLV Park Hang-seo. Bằng tất cả sự tôn trọng".

HLV trưởng của U22 Việt Nam sau đó nhờ phiên dịch nói lại rằng vì ông không biết nhiều tiếng Anh nên sẽ nhờ người dịch ra để đọc lại, kèm theo đó là những lời cảm ơn chân thành.

HLV Maor Rozen và tác phẩm Tactis from the roots. Ảnh: Philstar.

Trao đổi với người đàn ông đặc biệt này thì được biệt, ông tên Maor Rozen, làm HLV từ năm 33 tuổi và đã đến Philippines làm việc được hơn 10 năm. Ông cũng từng dẫn dắt U19 Philippines và giờ đang làm việc tại bộ phận phân tích chiến thuật và tìm kiếm tài năng thuộc Trung tâm phát triển bóng đá trẻ ở Philippines. Ông Maor Rozen thậm chí còn có bằng HLV Pro của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Ông cho biết bản thân rất hâm mộ cách dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đặc biệt với các đội tuyển quốc gia của Việt Nam.

Vị HLV này chia sẻ: "Niềm vui của tôi đó là được cung cấp tất cả những hiểu biết của bản thân về chiến thuật bóng đá cho HLV Park Hang-seo.

Tôi nghĩ phong cách của ông ấy là tận dụng tốt những cầu thủ đang có sẵn, cải thiện chất lượng và hiểu rõ họ. Đó là lý do tại sao ông ấy thành công với 3 trung vệ hay việc có thể sử dụng 1 tiền đạo hay 2 tiền đạo rất linh hoạt.

Tất cả các cầu thủ đều biết HLV Park muốn gì. Đó là lý do tại sao đội có sự kết nối tốt, chắc chắn và xứng đáng là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại SEA Games".

Khi được hỏi về cơ hội giành HCV của U22 Việt N am, HLV Maor Rozen chỉ dám giã bày như sau: "Tôi đã theo dõi tất cả các trận đấu tại SEA Games năm nay. Tôi nghĩ U22 Indonesia cũng là một tập thể có sự kết nối tốt. Trận chung kết thật khó nói trước, sẽ có nhiều diễn biến, chiến thuật cũng biến đổi. Các cầu thủ cũng cần duy trì tinh thần mạnh mẽ vì có thể phải thi đấu tới 120 phút. Điều gì cũng có thể xảy ra ở một trận cầu như vậy".

Cuốn sách "Tactics from the roots" do HLV Maor Rozen chắp bút được lên nội dung từ năm 2014. Cuốn sách nói về quá trình, phương pháp luận và kinh nghiệm của ông trong hơn 8 năm làm bóng đá tại Philippines. Mục tiêu của cuốn sách là phát triển khả năng phân tích, tối ưu hoá sự hiểu biết về bóng đá cho các HLV để tạo ra một thế hệ tài năng ở Philippines.

Ông Maor Rozen cho biết thời điểm ông đến Philippines thì bóng đá chưa hề phát triển do bóng rổ mới là môn thể thao số 1 tại đây. Tuy nhiên, thời điểm này, mọi thứ dần thay đổi tích cực hơn.