'Người đàn ông rơi' - khoảnh khắc ám ảnh nhất thảm kịch 11/9

Video: Chuyện đằng sau bức ảnh "Faliing man" (Nguồn: TIME)

Hình ảnh này được phóng viên kỳ cựu Richard Drew của AP ghi lại vào 9h40 sáng 11/9/2011 tại Tòa tháp phía Bắc, Trung tâm Thương mại Thế giới thời điểm nó đổ sụp trong vụ khủng bố đẫm máu.

Ông Drew khi đó đang từ đường hầm đi lên và thấy 2 tòa nhà bốc khói đen nghi ngút. Nhiếp ảnh gia của AP ngay lập tức hướng góc máy về những tầng cao nhất và vô tình chụp lại được một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất trong đời ông.

"Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là hai tòa tháp bốc cháy dữ dội. Ngay khi đó tôi chỉ biết nhấc máy lên ghi lại cảnh tượng đó và phát hiện không chỉ một mà nhiều người nhảy khỏi các tòa tháp. Theo bản năng, tôi bắt đầu ghi lại hình ảnh của người đàn ông khi họ cùng lao mình xuống", Drew chia sẻ.

"Nó không giống như bức ảnh bạo lực trong các thảm họa khác. Không ai đổ máu, không ai bị bắn nhưng nó lại khiến mọi người phản ứng theo cách mà họ cảm thấy như mình có liên quan tới bức ảnh, rằng họ có thể đã rơi vào tình thế cũng quẫn đó và họ có thể sũng sẽ phải đưa ra lựa chọn giống như người đàn ông trong ảnh", phóng viên kỳ cựu của AP chia sẻ.

Người đàn ông không rõ mặt cũng không rõ danh tính, cô độc, cùng quẫn và tuyệt vọng, gieo mình ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy dữ dội. Nhưng "Faliing man" chỉ là một trong hơn 200 người chọn cách nhảy ra khỏi toà nhà trong khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Ngay ngày hôm sau, bức ảnh này xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trên thế giới và cho đến nay vẫn được coi là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất trong sự kiện đã cướp đi sinh mạng của 2.996 người.

Danh tính người đàn ông trong bức ảnh vẫn chưa rõ ràng dù trong một điều tra của tờ The Globe and Mail, phóng viên Peter Cheney cho rằng đó có thể là Norberto Hernandez, đầu bếp làm bánh tại nhà hàng Windows of the World trên tầng 106 của tòa tháp phía Bắc.

Người nhà nạn nhân ban đầu cũng tin vào điều đó, nhưng sau đó phủ nhận vì nói rằng quần áo của người đàn ông trong "Faliing man" không phải là trang phục của đầu bếp người Mỹ trước khi rời khỏi nhà.