Nghiện cả game lẫn gym, chàng kỹ sư biến máy chạy bộ thành tay cầm PS4, vui chơi không quên rèn luyện thể thao!

Đầu năm mới chắc hẳn ai ai cũng có kế hoạch đi gym tập thể thao để có thân hình trong mơ. Tuy nhiên, nhiều người chỉ một 2 tuần sau đều bỏ cuộc. Để kế hoạch tập gym của mình không bị trì trệ bởi những trò tiêu khiển khác, mới đây, anh chàng YouTuber Allen Pan đã trình làng phát minh bá đạo của mình.

Game thủ bá đạo với vô vàng phát minh khó đỡ Pan Allen. Ảnh: dexeto.

Với tấm bằng kỹ sư cơ điện tử trong tay, Pan đã thành công trong việc biến chiếc máy chạy bộ ở nhà thành tay cầm PS4. Hiện tại, chiếc "tay cầm" có một không hai này đã có thể chơi nuột tựa game "giả lập đi bộ" hot nhất nhì 2019 - Death Stranding.

Biến máy chạy bộ thành tay cầm chơi game PS4

Trong đoạn video Pan đã có thể đồng bộ động tác của mình trên máy chạy bộ với hành động của nhân vật trong game.



Pan "chơi thử" máy chạy bộ kiêm tay cầm PS4 của mình. Ảnh: dexeto.

Phát minh của Pan nhanh chóng đến tay Norman Reedus (diễn viên chính trong game) và cả cha đẻ của tựa game Hideo Kojima. Cả hai đều khoái chí và retweet bài đăng của Pan.



Đây không phải lần đầu cộng đồng game thủ trình làng những phát minh sáng tạo của mình. Vào tháng 1, Rory Steel đã tự hào khoe về tay cầm tự chế của mình giúp con gái khuyết tật có thể chơi được tựa game Legend of Zelda: Breath of the Wild trên Nintendo Switch một cách dễ dàng.

Tay cầm tự chế của Rory Steel. Ảnh: dexeto.

Đây chính là bằng chứng cho tiềm năng sáng tạo vô hạn của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Rằng game thủ không chỉ biết cắm mặt vào game mà còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.