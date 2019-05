Ngày đầu chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM: Giới trẻ “sướng rơn” vì quá hoành tráng!

Tối ngày 28/5, chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật BUDX Ho Chi Minh City đã chính thức khai mạc rất hoành tráng và sôi động tại TP.HCM. Là thành phố duy nhất tại khu vực Đông Nam Á được lựa chọn để tổ chức chuỗi workshop và trình diễn âm nhạc dành riêng cho giới trẻ, thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm phát triển về văn hoá nghệ thuật của giới Underground châu Á. BUDX Ho Chi Minh City sẽ kéo dài 3 ngày (28, 29, 30/5) với nhiều hoạt động thú vị nhằm mang đến trải nghiệm không thể nào quên cho giới trẻ thành phố.



Hàng trăm bạn trẻ đã tham dự ngày khai mạc chuỗi sự kiện BUDX Ho Chi Minh City

Trong ngày đầu sự kiện BUDX Ho Chi Minh City với chủ đề văn hoá, khán giả đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng nghệ sĩ Graffiti Danny Daos – một đại diện tiêu biểu cho bộ môn nghệ thuật đường phố được yêu thích trên toàn thế giới. Tại buổi workshop cùng MC Thuỳ Minh, Danny Daos đem tới nhiều chia sẻ chân thành về quá trình theo đuổi đam mê vẽ Graffiti trong suốt 14 năm qua, cũng như các dự án cá nhân đã giúp thành phố mỹ quan hơn, góp phần thay đổi cái nhìn của cộng đồng về sự nổi loạn "bất quy tắc" của nghệ thuật vẽ tranh tường.

Sự kiện BUDX Ho Chi Minh City mở màn ngày đầu tiên với buổi workshop về nghệ thuật vẽ Graffiti cùng nghệ sĩ Danny Daos

MC Thuỳ Minh với khả năng dẫn song ngữ Anh – Việt đầy duyên dáng và chuyên nghiệp sẽ đồng hành cùng BUDX Ho Chi Minh City trong tất cả các buổi workshop

Những nghệ sĩ trẻ của giới Underground Sài thành như Jack "Hồng Nhan", K-ICM cũng có mặt trong hàng ghế đầu của buổi workshop

Không chỉ thảo luận về Graffiti, những tâm sự của Danny Daos còn tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ có niềm yêu thích với "tranh sơn xịt" nói riêng và các bộ môn nghệ thuật khác nói chung. "Hãy tin tưởng vào bản thân mình, dám đứng lên theo đuổi đam mê và thể hiện cá tính một cách tích cực, lành mạnh" – Danny Daos khẳng định tại buổi workshop đầu tiên của BUDX.

Bên cạnh đó, Danny Daos cũng chia sẻ về các bức vẽ Graffiti mang thông điệp bảo vệ tê giác mà anh đã thực hiện cùng các nghệ sĩ đường phố khác cách đây không lâu. Anh cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục thực hiện và tham gia các dự án ý nghĩa, liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường dành cho cộng đồng trong tương lai gần.

Danny Daos đã có những chia sẻ chân thành về Graffiti tại Việt Nam cũng như những xu hướng phát triển của bộ môn này trên thế giới

Trong không gian ấm cúng và gần gũi, buổi workshop về Graffity còn đem tới những trải nghiệm thực tế về môn nghệ thuật đường phố thú vị này cho hàng trăm bạn trẻ tham dự. Danny Daos đã trực tiếp hướng dẫn một số khán giả thực hiện các bức vẽ Graffiti đơn giản trên khu vực sân khấu.

"Không còn là những nét "vẽ bậy" nguệch ngoạc trên đường phố, Graffiti đã thực sự phát triển và trở thành một phong cách sống với những bức vẽ chất lượng, sáng tạo. Sự giới hạn về nghệ thuật không tồn tại trong các tác phẩm Graffiti, ai cũng có quyền thể hiện con người mình qua những nét vẽ" – Danny Daos hào hứng cho biết.

Các khán giả còn được trải nghiệm vẽ Graffiti ngay tại buổi workshop của BUDX

Graffiti khuyến khích các bạn trẻ thể hiện cá tính và thông điệp cá nhân trong từng bức vẽ

Không dừng lại ở workshop ấn tượng về chủ đề Graffiti, sự kiện BUDX ngày đầu còn đem đến 2 buổi workshop "Sự lên ngôi của âm nhạc điện tử tại TP. Hồ Chí Minh" và "Bí quyết để các tài năng thế giới chinh phục thị trường châu Á". Những nghệ sĩ quốc tế đầy tài năng như DJ Cedric Gervais, Gorana Romcevic, Haustech Industry… đã cùng cởi mở chia sẻ với khán giả về những trào lưu và xu hướng đang lan toả trên toàn thế giới trong lịch vực âm nhạc và nghệ thuật.

Với chuỗi workshop chất lượng về mặt nội dung nhưng cực kỳ cởi mở và thoải mái, diễn ra trong không gian giao lưu giữa khách mời và khán giả, BUDX Ho Chi Minh City đã thực sự mang đến nhiều cơ hội tiềm năng để giới Underground bước lên "mặt đất" và tự tin toả sáng, cũng như tiến gần hơn với cộng đồng Underground trong khu vực và thế giới.

DJ Cedric Gervais trong workshop "Bí quyết để các tài năng thế giới chinh phục thị trường châu Á"

BUDX đem đến cơ hội để giới trẻ Việt tiếp cận với các trào lưu và xu hướng mới nhất trên thế giới qua việc gặp gỡ và trò chuyện với nhiều nghệ sĩ quốc tế

Sau chuỗi workshop với MC Thuỳ Minh và các khách mời, sự kiện BUDX Ho Chi Minh City tiếp tục với bữa tiệc âm nhạc sôi động. Hàng trăm bạn trẻ Sài thành đã cùng hoà chung vào không khí "nóng" hơn bao giờ hết với những giai điệu EDM thời thượng từ DJ Minh Trí, Masew và DJ quốc tế Cedric Gervais. Chủ nhân siêu hit "Người Lạ Ơi" – nữ ca sĩ Orange cũng xuất hiện trên sân khấu, đem tới hàng loạt ca khúc triệu view khiến khán giả không thể ngừng hát theo và nhún nhảy cuồng nhiệt.

Không khí của sự kiện BUDX ngày đầu tiên "nóng" hơn bao giờ hết nhờ có âm nhạc sôi động

Nữ ca sĩ Orange đem tới BUDX Ho Chi Minh City bản hit "Người Lạ Ơi"

DJ Minh Trí "quẩy cực sung" cùng hàng trăm bạn trẻ trong bữa tiệc âm nhạc BUDX

Các nghệ sĩ cống hiến hết mình để đem đến cho khán giả một đêm nhạc đã tai nhất

DJ Cedric Gervais khiến sự kiện BUDX "bùng nổ" với những bản EDM thời thượng nhất

Sự kiện BUDX Ho Chi Minh City ngày đầu tiên khép lại với nhiều cảm xúc đáng nhớ

Kết thúc thành công ngày đầu tiên trong chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật, BUDX sẽ bước sang ngày thứ hai và thứ ba tổ chức tại TP.HCM. Với chủ đề "Xu Hướng", các khán giả tham dự workshop trong ngày 29 & 30/5 sẽ được khám phá và thảo luận về những khía cạnh mới nhất trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật - văn hoá tại Việt Nam và trên thế giới.

Từ thương hiệu thời trang đường phố Headless của Quang Minh đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nhà sản xuất âm nhạc đình đám như Touliver, Rhymastic, Bid Daddy, Get Looze cùng 2 đại diện tiêu biểu của làn sóng V-Ppop là ca sĩ trẻ Andiez và Orange, sự góp mặt đầy thú vị của Drag Queen Centro Team, sự kiện BUDX ngày thứ hai và thứ ba hứa hẹn sẽ cực kỳ "bùng nổ". Đặc biệt, nghệ sĩ quốc tế tham gia bữa tiệc âm nhạc BUDX 2 ngày tiếp theo sẽ là Troyboi và What So Not – hai trong số những DJ được yêu thích nhất nhì trong cộng đồng EDM thế giới.

