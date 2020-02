Nếu Big Hit mua lại thành công Pledis: thống lĩnh thị trường Nhật Bản, củng cố ngôi vị bá chủ mảng album, ung dung chiếm lấy "ngôi vương" BIG3?

Giữa bầu không khí ảm đạm của Kpop những ngày đầu năm, thông tin Big Hit sắp mua lại thành công Pledis Entertainment đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt sau khi thông tin SEVENTEEN sẽ gia nhập Weverse - mạng xã hội độc quyền của Big Hit dành riêng cho các nghệ sĩ của công ty để giao lưu với fan nổ ra, thì nhiều người cho rằng việc Big Hit hoàn tất thủ tục mua lại Pledis chỉ là vấn đề thời gian.

SEVENTEEN chính thức gia nhập Weverse sau BTS, TXT và GFRIEND.

"Thương vụ bạc tỷ" này thu hút sự quan tâm của đông đảo fan Kpop bởi Big Hit hiện tại đang là một thế lực tiềm năng trong ngành giải trí. Big Hit vốn sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng nhờ nguồn thu khổng lồ từ BTS, và sắp tới sẽ là tân binh TXT với chuỗi concert vòng quanh thế giới của nhóm. Việc công ty này cần làm trong khi BTS vẫn đang ở trên đỉnh cao danh vọng, là bành trướng thế lực của mình một cách nhanh chóng trước khi các thành viên BTS nhập ngũ.

SEVENTEEN là boygroup mà Big Hit nhắm tới

Với tiềm lực tài chính "khủng", cách nhanh chóng nhất để nâng cao vị thế của Big Hit không gì khác ngoài thu mua lại các công ty tầm trung nhưng sở hữu thần tượng tiềm năng. Và Pledis là cái tên đầu tiên mà Big Hit hướng tới. Ai ai cũng biết rằng trụ cột của Pledis hiện tại đang là SEVENTEEN - một trong những boygroup hàng đầu Kpop. Nếu Pledis thực sự bị mua lại, Big Hit sẽ sở hữu những tiềm năng khổng lồ, bành trướng thế lực rộng rãi khiến BIG3 chắc chắn phải "dè chừng".

Thống lĩnh thị trường Nhật Bản

Trước đây, SEVENTEEN chưa phải là cái tên nổi trội tại thị trường Nhật Bản. Thậm chí, danh tiếng của nhóm khi đặt cạnh TWICE tại xứ sở hoa anh đào có thể vẫn còn lép vế phần nào. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi danh tiếng của nhóm dần được phủ sóng rộng rãi ở khu vực châu Á, Pledis đã có kế hoạch tổ chức dome tour cho SEVENTEEN tại đất nước này. Ban đầu, nhóm chỉ dự định tổ chức 5 đêm, ngang bằng với dome tour trước đó của TWICE, và kết quả đã sold out trong nháy mắt mà vẫn còn rất nhiều fan than vãn vì không thể mua được vé gặp thần tượng. Pledis và SEVENTEEN quyết định sẽ bổ sung thêm 3 đêm diễn và 1 địa điểm vào dome tour của nhóm, nâng tổng số đêm diễn lên... 8 đêm.

SEVENTEEN sold-out 8 đêm diễn trong dome tour tại Nhật bản

Việc trình diễn số đêm diễn "khủng" như vậy chứng tỏ danh tiếng và vị thế của nhóm tại thị trường Nhật Bản là "không phải dạng vừa". Người hâm mộ đều biết rằng Nhật Bản vốn là "mỏ vàng" đối với các nghệ sĩ Kpop, chính vì vậy thành công của SEVENTEEN tại đất nước này giúp nhóm được coi là "gà đẻ trứng vàng" của Pledis. Nếu nhóm "về chung một nhà" với BTS - ngôi sao toàn cầu sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn thế giới, chẳng phải Big Hit sẽ sớm thống lĩnh tại đất nước mặt trời mọc hay sao?

Củng cố "ngôi vương" mảng tiêu thụ album

Khả năng bán album và sold-out vé concert của BTS là điều không còn phải bàn cãi. Ngôi sao toàn cầu sở hữu siêu phẩm "MAP OF THE SOUL: PERSONA" là album bán chạy nhất thế giới năm 2019 với tổng số lượng lên tới hơn 4 triệu bản, vượt qua cả Taylor Swift và Billie Eilish. Chuỗi stadium tour hoành tráng trải dài qua hàng loạt các sân vận động huyền thoại trên thế giới giúp nhóm thu về hàng trăm triệu đô, giúp nhóm ghi danh vào vị trí thứ 43 trong danh sách những nghệ sĩ "cá kiếm" nhiều nhất năm 2019. "Bộ sậu" thành tích kể trên quá đủ để cho thấy ngôi vị số 1 của BTS và Big Hit trong mảng album và concert.

Doanh số album của BTS trong năm 2019 cao hơn cả... BIG3 cộng lại

Nhìn vào thành tích về bán album và sold-out vé concert, SEVENTEEN là cái tên đáng gờm, ngay cả những tên tuổi lâu năm như EXO cũng phải dè chừng. Theo ghi nhận của Hanteo, album "An Ode" của nhóm sau 4 ngày mở bán đã tẩu tán được 503.308 bản. Con số này giúp SEVENTEEN tiếp bước EXO, BTS ghi danh vào những "ông hoàng album" của Kpop khi "An Ode" là album thứ 4 của 1 nhóm nhạc nam đạt mức 500 nghìn bản trong tuần đầu. 700.863 là con số được ghi nhận sau tuần mở bán album đầu tiên của nhóm chính thức kết thúc, giúp nhóm vươn lên vị trí Á quân trong mảng doanh số album tuần đầu.

Album "An Ode" của SEVENTEEN bán được 700.000 bản trong tuần đầu tiên

Nhìn vào thành tích "khủng" này của SEVENTEEN, cùng với "tường thành" BTS, Big Hit sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ đến nhường nào "khi hai ta về một nhà"...

Ung dung tiến thẳng vào BIG3?

Dù rằng Big Hit với tiềm lực hiện tại hoàn toàn đủ khả năng chiếm lấy "ngôi vương" BIG3 khi lên sàn chứng khoán. Đặc biệt, khi nhìn vào doanh thu và lợi nhuân của BIG3 và Big Hit trong năm 2019 vừa qua, có thể thấy tiềm năng kinh tế "khủng" và nguồn lợi nhuận khổng lồ mà BTS đem lại. Doanh thu của Big Hit đạt 587.9 tỷ won, trong đó lợi nhuận thu về là 97,5 tỷ won. Con số này gấp SM với 46 tỷ won, gấp 3 lần JYP với 39,9 tỷ won và gấp... 13 lần YG chỉ với 7.2 tỷ won.

Lợi nhuận của Big Hit trong năm 2019 cao gấp nhiều lần so với BIG3

Sự hỗ trợ từ Pledis chắc chắn sẽ giúp công ty củng cố thêm vị trí này. Tuy nhiên, đây là điều mà ARMY (fandom của BTS) không mong muốn. Bởi với cương vị là một công ty của BIG3, có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm: chứng khoáng, chiến lược mở rộng công ty, thu hút thực tập sinh trên phạm vi lớn… nên không thể tập trung toàn lực cho nghệ sĩ. Chính vì vậy, việc Big Hit có quyết định lên sàn và tiến thân vào BIG3 hay không, vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Big Hit có tiến thân vào BIG3 hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ

Tạm kết

Nhìn vào những tiềm năng to lớn nếu Big Hit mua lại Pledis, có thể thấy công ty này đang có những bước tính toán vô cùng kỹ càng khi các chàng trai BTS sắp phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Big Hit là một công ty có tâm, vì vậy fan hoàn toàn có quyền hy vọng rằng tiềm năng to lớn trong tương lai chính là cơ hội để nghệ sĩ trực thuộc công ty có thể được phát triển tối đa, giống như cách BTS đã được Big Hit hậu thuẫn thời gian qua.