Nếu bạn nghĩ đồ da báo đã lỗi mốt thì nhầm to vì chân váy da báo đang gây sốt khắp nơi, hot từ hè xuyên thu đây này

Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến họa tiết da báo, hẳn nhiều cô nàng sẽ ngay lập tức giãy nảy lên: "Giờ này ai còn diện đồ da báo da beo nữa?". Quả thực kiểu họa tiết này đã từng là hot trend khuấy đảo khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng là cỡ 5, 7 năm về trước. Trong vài năm trở lại đây, nó đã vắng bóng hẳn trong tủ đồ của các cô nàng sành mặc. Nhưng điều bất ngờ là từ cuối hè năm nay, họa tiết da báo đã bất ngờ tái xuất giang hồ, mê hoặc hàng loạt fashionista từ Âu sang Á. Vậy chính xác thì item da báo nào đang "hot hòn họt"? Câu trả lời chính là chân váy da báo midi.

Đúng vậy, chân váy da báo đang là hot item thống trị Instagram của các fashionista khắp thế giới trong thời gian gần đây. Chỉ cần dạo vài vòng, bạn sẽ thấy gần như cô nàng sành mặc nào cũng diện chân váy midi họa tiết da báo ít nhất đôi lần trong 2 tháng qua. Và combo được bắt gặp nhiều như đồng phục chính là chân váy da báo + áo phông trắng.

Cơn sốt chân váy da báo manh nha từ cuối tháng 7, khi mẫu chân váy da báo mang tên Naomi (giá 180 USD ~ 4,1 triệu VNĐ) của thương hiệu Réalisation được các tín đồ thời trang phương Tây thi nhau diện. Đúng là vài năm trước, họa tiết da báo đã từng là mốt nhưng nổi trội nhất vẫn là áo, khăn quàng, giày bốt. Đây gần như là lần đầu tiên chân váy mang kiểu họa tiết này trở thành tâm điểm của sự chú ý và nó đã không mất nhiều thời gian để chinh phục hội mê ăn diện vì sự trendy, bắt mắt nhưng vẫn vô cùng dễ mặc của mình.

Vậy là chẳng mấy chốc chân váy da báo trở thành món đồ "hot hit" mà người người nhà nhà cùng diện. Cuộc chơi còn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi càng về sau càng có nhiều thương hiệu bình dân tung ra item này với mức giá vô cùng hấp dẫn, trong đó phải kể đến Zara (900.000 VNĐ), Who What Wear for Target (700.000 VNĐ), v.v...

Gây sốt vào thời điểm cuối hè đồng nghĩa với việc chân váy da báo hoàn toàn thừa khả năng để giữ vững vị thế hot trend của mình vào mùa thu. Bạn sẽ công nhận điều này khi chiêm ngưỡng những công thức mix đồ thu cực "xịn" của các fashionista Hàn Quốc với item này. Ngắm những combo tuyệt xinh như chân váy da báo + áo phông trắng + blazer, chân váy da báo + áo nỉ, chân váy da báo + áo len, v.v... hẳn nhiều cô nàng sẽ chỉ mong trời nhanh se lạnh để còn áp dụng ngay.

Các tín đồ của xu hướng còn chần chừ gì mà không ghi chân váy da báo vào danh sách must-have của mình thu này nhỉ?

Tổng hợp