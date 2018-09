Mỹ tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão Florence

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan tới bão như cây đổ, sập mái nhà, điện giật hay tai nạn giao thông. Siêu bão Florence khiến giao thông tại Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn, đường sá bị tắc nghẽn trong đó hoạt động hàng không cũng bị gián đoạn.

Một trạm xăng tại Wilmington bị cơn bão Florence phá nát. Ảnh: Reuters.

Các cộng đồng dân cư ở khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ ngập trong biển nước khi phải chứng kiến lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Florence.

Thống đốc bang Bắc Carolina - Roy Cooper hôm qua nhấn mạnh hầu hết đường sá trong tiểu bang đều có nguy cơ ngập lụt. Vị quan chức này còn cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ban bố tình trạng thảm họa tại 8 hạt ở Bắc Carolina.

Theo tờ The New York Times, Cơ quan Ứng phó khẩn cấp liên bang (FEMA) có kế hoạch triển khai hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, hàng trăm nhân viên y tế đến Bắc và Nam Carolina, cùng hàng chục máy bay tới hỗ trợ người dân đối phó với ảnh hưởng do bão gây ra./.

